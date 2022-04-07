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Російський окупант втікає від українського безпілотника. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі з'явилося відео на якому російський окупант намагається втекти, побачивши українській безпілотник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник біжить і періодично озирається. Через якийсь час він добігає до позиція і запис закінчується.

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Автор публікації стверджує, що цей БПЛА коригував вогонь української артилерії і публікує фото, на якому зафіксований момент атаки артилеристів на позицію окупантів.

Російський окупант втікає від українського безпілотника 01

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+62
Ідіот сам привів безпілотник на свою позицію і навів артилерію.
Аплодірую 100Я!!!!!
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07.04.2022 23:01
+54
беги, Лола, беги.
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07.04.2022 22:57
+40
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07.04.2022 23:13
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беги, Лола, беги.
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07.04.2022 22:57 Відповісти
Одразу таке в голову прийшло)
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07.04.2022 23:02 Відповісти
А мне про Ф. Гампа
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08.04.2022 02:12 Відповісти
І так до самого порєбріка...
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07.04.2022 23:44 Відповісти
І так до самого порєбріка...
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07.04.2022 23:45 Відповісти
Беги, беги, беги... Лол!
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08.04.2022 01:06 Відповісти
Форест Гамп по кацапски.
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07.04.2022 22:59 Відповісти
А килим де?
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07.04.2022 23:23 Відповісти
А там його чекала бімба.
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07.04.2022 22:59 Відповісти
А тепер уявіть, у скільки разів збільшиться швидкість бігуна, коли він замість дрона побачить там Switchblade 300
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07.04.2022 23:28 Відповісти
Впала б на нуль по причині розриву пердака орка.
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07.04.2022 23:42 Відповісти
Почему нет хронометража? Может, это был мировой рекорд?
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07.04.2022 23:00 Відповісти
А как хронометраж поможет определить количество наложенного в штаны?
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07.04.2022 23:03 Відповісти
Не говорите плохого. Русский солдат смел! И вот к тому же не ел дней 5.
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07.04.2022 23:44 Відповісти
Всё может быть, всё может статься, голодный может обосраться...
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08.04.2022 07:57 Відповісти
А батьківщина напише: "Подвиг російського солдата. Простий російський солдат, що не їв 5 днів, побачивши Українську Армію, зусиллями волі, таки обосрався. Знай Наших"
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08.04.2022 21:17 Відповісти
Швидкість орка приблизно 5м на сек.Він пробіг 6 прольотів ЛЕП по 35м (всього 210м) за 42 сек.
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07.04.2022 23:58 Відповісти
Ось вона,сила справжього навчання. Це не палити підручник з математики за школою
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08.04.2022 00:10 Відповісти
Знання і майстерність не проп"єш".
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08.04.2022 00:21 Відповісти
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08.04.2022 00:30 Відповісти
Они гороховым концентратом набивают себе шлунки - рекорд не может быть засчитан!
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08.04.2022 13:01 Відповісти
Рускій окупант лучшеє удобрєніє.
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07.04.2022 23:00 Відповісти
чувак все вірно робив - квадрокоптер міг і вога скинути, тільки куди він свого автомата подів ?
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07.04.2022 23:01 Відповісти
гадити ходив в кущі
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07.04.2022 23:04 Відповісти
они гадят там где и едят
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07.04.2022 23:11 Відповісти
Ідіот сам привів безпілотник на свою позицію і навів артилерію.
Аплодірую 100Я!!!!!
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07.04.2022 23:01 Відповісти
Беги, с*ка, беги
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07.04.2022 23:01 Відповісти
БЕГИ ***** БЕГИ ДО УРАЛА ИЛИ ДО КАМЧАТКИ!
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08.04.2022 08:53 Відповісти
Блин, оказывается и у жопы бывают ноги
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07.04.2022 23:04 Відповісти
на 24 секунді здох..
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07.04.2022 23:04 Відповісти
Тікайте, кацапи, тікайте !!!
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07.04.2022 23:05 Відповісти
Додому біг) ружжо і каску від ляку згубив!
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07.04.2022 23:05 Відповісти
Мав острах-перестрах... І жижечку в штанцях... А потім БУМ і все скінчилося...
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07.04.2022 23:35 Відповісти
Умер уставшим.
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07.04.2022 23:08 Відповісти
Мабуть, отримає медальку від свого х*йла, а може старий пердун х*йло поцілує його в ... "животик"?
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07.04.2022 23:09 Відповісти
Скорее всего он сам поцелует кадыровца в головку, что пониже животика...
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08.04.2022 00:51 Відповісти
Хусейн Бєрдимухамєдовіч Болт
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07.04.2022 23:11 Відповісти
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07.04.2022 23:13 Відповісти
Я уявляю, якби за ним біг робот, що на бика схожий !!!!!
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07.04.2022 23:15 Відповісти
Мммдя, надо на развед.беспилотники хотя бы мелкашку цеплять. Недоработочка.....
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07.04.2022 23:15 Відповісти
Лучше колонку с вдохновляющей музыкой из деревни дураков.
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08.04.2022 00:13 Відповісти
Что бы при последующих воспроизведениях этой мелодии процесс начала дефикации был необратим.
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08.04.2022 00:14 Відповісти
общество "Трудовые резервы"
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07.04.2022 23:15 Відповісти
Кацапчик бєгі, ато відхватиш АТО.
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07.04.2022 23:17 Відповісти
Кацап тупой. Надо было бежать в противоположную сторону от своих окопов, тогда бы арта не накрыла. Мало того, что четко показал позиции свиноты, так ещё как раз под обстрел прибежал.
- Мужики! Мужики! Там квадрик корректировки за мной летит, ща обстрел начнется! Бежал со всех ног, боялся опоздать.
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07.04.2022 23:19 Відповісти
в противоп. стороне стоим мы
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08.04.2022 00:35 Відповісти
Видать тварь с деревни дрищевка.
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07.04.2022 23:21 Відповісти
Вийшло як у КВН "...погнался армянин за девушкой и... обогнал ее".
Звідки взявся цей "спринтер"?
Ні амуніції ні зброї, ні прапора ні батьківщини...
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07.04.2022 23:22 Відповісти
Їх усіх треба так безпілотниками за порєбрік гнати
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07.04.2022 23:22 Відповісти
І так, не збавляючи темпу і без зупинок, до його рідної Сизрані чи Рязані...
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07.04.2022 23:25 Відповісти
ноги можна тут залишити, навіщо вони йому там, в рязанях?
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07.04.2022 23:27 Відповісти
Так, це йому буде суттєве полегшення. Кілограм на 20, а може і більше.
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07.04.2022 23:41 Відповісти
і на взутті яка економія і на шкарпетках! скіко ж бояри можна буде купить!)
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08.04.2022 00:09 Відповісти
Там є ще більш привабливий для кацапів ефект. Дія кожної речовини, в т.ч. і етанолу залежить від дози г/кг живої ваги. При позбавленні 20-30 кг, вони зможуть напиватися вдвічі меншою дозою. Плюс пенсія по інвалідності. Так що якщо вони завчасно відріжуть собі ноги у себе в Раші то не тільки відкосять від утилізації в Україні, а ще і все життя зможуть дешево напиватися за державний кошт.
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08.04.2022 01:05 Відповісти
А про такий потужний ефект і безумовну користь я і не подумав! Дійсно, безногий кацап - користь для всіх!
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08.04.2022 09:53 Відповісти
А не такі вони вже і дурні... Ну, так навіть краще, на самооблужіваніє, і їм гарантія що виживуть, і нашим менше роботи
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09.04.2022 10:35 Відповісти
Если рузге - сразу в гроб,
Сохранить баблишко чтоб
Напишите, рузге, завещание!
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07.04.2022 23:26 Відповісти
Так біжить, ледь портки не обвуглить
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07.04.2022 23:30 Відповісти
Ой дурачки... Ну зачем так низко лететь? Вот и получили прямо впритык... В последнюю секунду видно, что слева начинает из автомата стрелять в беспилотник и сразу обрывается видео. Повыделывались и потеряли аппарат.
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07.04.2022 23:31 Відповісти
и забыл про букву,бежит по прямой
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07.04.2022 23:33 Відповісти
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07.04.2022 23:33 Відповісти
вони й про унітази нічого не знають, тому не зривали
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07.04.2022 23:50 Відповісти
Да и про посуду то же не в курсе! Вот корыто - это да!
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08.04.2022 13:02 Відповісти
Ахах, нагадало відео де собака привів трьох ведмедів на мисливця 😁🤣🤣
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07.04.2022 23:35 Відповісти
чего духи промто так шарятся ?
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07.04.2022 23:36 Відповісти
Сусанин навел нашу арту!!))))
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07.04.2022 23:39 Відповісти
Цей ***** ще живий?
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07.04.2022 23:48 Відповісти
Могло быть так: он заметил беспилотник и бежал предупредить своих.
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07.04.2022 23:55 Відповісти
На порядок верогіднійше , що воно у десь в кущах смикало свій "піпітор" , а тут прилетів "Байрактар" й воно заразом й відночас звільнило свій шлунок прямо в галіфе й тепер біжить до каптерника за змінною білизною ...
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08.04.2022 00:15 Відповісти
Не надо так низко летать. Что там не видно? Кто в окопе?

безпилотники кучу денег стоят, люди отдают последнее, волонтеры не бездонные
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07.04.2022 23:57 Відповісти
У камер этих безпилотников хороший зум.
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08.04.2022 00:16 Відповісти
То справжній московит , бо тільки тупі кацапи вважають що він один вартий цілого танку чи "Буку" до такої ступені , що оператор "Байрактару" погодиться витратити но його дупу ціний заряд ...
Боязлива й тупа потвора !
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08.04.2022 00:08 Відповісти
Пам"ятка рашо-окупанту 1 Руцкій акупант, щоб не трапилось не бігай по полю наче заєць, не панікуй і не метушись. Ти вже покійник. 2. Зніми обісране і надінь чисте. 3. Подзвони мамці і скажи який ти довбойоб. Все інше за тебе зроблять ВСУ.
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08.04.2022 00:10 Відповісти
Ещё поставить соундтрек от Бенни Хила.
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08.04.2022 00:15 Відповісти
Они реально дебилы. Это даже не оскорбление это тупо медицинский факт.
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08.04.2022 00:57 Відповісти
В моем селе кста между Броварами и Борисполем вчера нашли троих вот таких вот потеряшек. В мусорке на окраине села. Одного ранили.
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08.04.2022 01:01 Відповісти
А де зброя? Амуніція? І куди він біжить? Це теж саме, що лікувати запалення легеней аспірином...
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08.04.2022 05:25 Відповісти
лола добегалась.это каким же дебилом надо быть что бы ломиться на свои позиции.смерть кацапам.
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08.04.2022 06:57 Відповісти
Потім в його некролозі напишуть, що він мужньо прикрив собою "товаришів" від байрактару
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08.04.2022 07:02 Відповісти
В Сирии такое было у мокшанцев! Единственное спасение там было стать буковой Зю и изобразить из себя осла. В Сирии прокатывало, там разницу между ослом и макшанцем было трудно увидеть. В Украине не прокатает, т.к. у нас ослы - только мокшанцы. Украинскую корову не так просто им изобразить...
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08.04.2022 07:33 Відповісти
Идиот вывел на свои позиции. Тупой ещё тупее - часть2.
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08.04.2022 07:39 Відповісти
Часть2 всех кацапов накрывает БАЙРАКТАР!!!!!!!!!
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08.04.2022 08:55 Відповісти
Біжи Л... підар, біжи...
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08.04.2022 10:00 Відповісти
 
 