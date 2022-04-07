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Російський окупант втікає від українського безпілотника. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В мережі з'явилося відео на якому російський окупант намагається втекти, побачивши українській безпілотник.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник біжить і періодично озирається. Через якийсь час він добігає до позиція і запис закінчується.
Автор публікації стверджує, що цей БПЛА коригував вогонь української артилерії і публікує фото, на якому зафіксований момент атаки артилеристів на позицію окупантів.
Топ коментарі
+62 Igor Pavlenko
показати весь коментар07.04.2022 23:01
+54 комэск Титаренко
показати весь коментар07.04.2022 22:57
+40 Urs
показати весь коментар07.04.2022 23:13
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Аплодірую 100Я!!!!!
- Мужики! Мужики! Там квадрик корректировки за мной летит, ща обстрел начнется! Бежал со всех ног, боялся опоздать.
Звідки взявся цей "спринтер"?
Ні амуніції ні зброї, ні прапора ні батьківщини...
Відзначається і вкрай низький моральний стан вже мобілізованих. Зокрема, 7 березня з Новоайдарської поліклініки в напрямку Луганська було відправлено два автобуси ПАЗ із пораненими військовослужбовцями РФ. Відзначається, що переважна більшість з них мають поранення ніг. За висновками лікарів - найвірогідніша причина цих поранень - самокаліцтва з мето уникнення повернення в зону бойових дій.
Сохранить баблишко чтоб
Напишите, рузге, завещание!
безпилотники кучу денег стоят, люди отдают последнее, волонтеры не бездонные
Боязлива й тупа потвора !