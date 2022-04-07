Російський окупант втікає від українського безпілотника. ВIДЕО

В мережі з'явилося відео на якому російський окупант намагається втекти, побачивши українській безпілотник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник біжить і періодично озирається. Через якийсь час він добігає до позиція і запис закінчується.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українців у США готували до застосування дронів-камікадзе Switchblade, - Пентагон

Автор публікації стверджує, що цей БПЛА коригував вогонь української артилерії і публікує фото, на якому зафіксований момент атаки артилеристів на позицію окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Розсипався по всьому полю. Парашут пілота в чохлі - навіть не розкрився. Безславний кінець", - місце падіння збитого над Бородянкою російського Су-34. ВIДЕО