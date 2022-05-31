Визволення Миколаївки на Херсонщині. ВIДЕО контрнаступу

Українські воїни опублікували фрагменти відео, на яких зафіксовані моменти контрнаступу та визволення села Миколаївка на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно рух української техніки та піхоти на околицях Миколаївки. Через загрозу знищення, російські окупанти втекли з населеного пункту.

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