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Визволення Миколаївки на Херсонщині. ВIДЕО контрнаступу
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Українські воїни опублікували фрагменти відео, на яких зафіксовані моменти контрнаступу та визволення села Миколаївка на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно рух української техніки та піхоти на околицях Миколаївки. Через загрозу знищення, російські окупанти втекли з населеного пункту.
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Будь ласка, зачекайте...
Бережи вас Господь, рідненькі
https://www.youtube.com/watch?v=tydKZNMu6W8&ab_channel=mitka48
Можеш запитати це у авторів. Після удару прикладом по зубах все зрозумієш.
Для рашистів були важливі фетиші у вигляді окупації цілих областей - он що на Луганщині творять, не жаліючи ні своїх орків, ні техніки. А на Херсонщині вони уже активно почали формування терористичного путінського режиму. І втрата кожного маленького села руйнує це відчуття "вєлікіх путінскіх пабєд". (тарас Члрновіл)
Ця Миколаївка - це не та Миколаївка (населення до війни - 858 осіб), яка лежить на бічній протоці Дніпра річці Козак зовсім поряд від дамби Каховського водосховища. Це нині вважається дуже глибоким тилом рашистського вермахту. І, якщо би такий прорив дійсно відбувся, то вороже угруповання на Правому Березі було би розколене, а його північна частина могла би опинитися в котлі.
Але це інша Миколаївка.... (тарас Чорновіл)
Ми би усі хотіли, щоби це була Миколаївка навпроти Н.Каховки, але скоріше за усе, це поки що Мрії...
А загалом, це особливості нашої журналістики, що саме головне, ти маєш з'ясувати сам!
2. Дистанція між машинами - некисла, хлопці не їздять щільними колонами.
3. Якщо ви ані разу не пересувались всередині БМП влітку (7 осіб транспортує + 3 особи екіпаж), то можете собі змоделювати - візьміть залізну ванну, поставте туди 3 керамічних обігрівачі по 3 кВт, включіть їх на годинку, вдягніть однострій, натягніть бронежилета, підсумки, рюкзак, візьміть до рук автомата, висипте на себе кілограм борошна і спробуйте скатитися на тій ванні по 10-20 прольотах сходів.
Тож я не можу взагалі нічого сказати хлопцям - вони знають, чим ризикують. Але ризик то таке, а нутрощі БМП влітку - не приведи господи, краще вже жахливий кінець, ніж жахи без кінця...
Про поразку в них, поки навіть не питаю?
Звісно, диванний хєнєрал чи провокатор дуже не любить згадувати про стратегічні поразки рашки-говняшки під Києвом, Черніговом та Харковом. Де ГШ ЗСУ віртуозно виконав свою роботу - забезпечив планування, управління та роботу підрозділів.
Песня ,, Битва усиливается "🙂
"Российский телеграм-канал утверждает, что подразделения ВСУ с потерями, но прорвали оборону "второй армии мира" у сел Белая Криница и Давыдов Брод. Механизированные части двинулись в сторону Новой Каховки.
Целью наступления, якобы, намечена дамба на Каховской ГЭС. Уничтожение которой приведет к затоплению линии обороны российских войск, нарушит коммуникации в российском тылу и даст возможность украинской армии нанести масштабный удар в Херсонской области.
Очкуют..."
*Олег Шарп