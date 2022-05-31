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Визволення Миколаївки на Херсонщині. ВIДЕО контрнаступу

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни опублікували фрагменти відео, на яких зафіксовані моменти контрнаступу та визволення села Миколаївка на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно рух української техніки та піхоти на околицях Миколаївки. Через загрозу знищення, російські окупанти втекли з населеного пункту.

Відео Дніпро оперативний

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+38
Орки совсем не ждали тут контрнаступления и теперь перепугано пытаются заткнуть дыру в фронте,ВСУ обошло все их три линии обороны.
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31.05.2022 13:25
+35
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Бережи вас Господь, рідненькі
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31.05.2022 13:25
+8
В Херсонській області області є ще одна Миколаївка, яку Гугл уперто відмовлявся бачити. Вона на півночі біля самої межі з Дніпропетровщиною (саме її звільнили). ... йде поступовий фронтальний наступ і ворога тіснять. Головне - позитивна тенденція.
Для рашистів були важливі фетиші у вигляді окупації цілих областей - он що на Луганщині творять, не жаліючи ні своїх орків, ні техніки. А на Херсонщині вони уже активно почали формування терористичного путінського режиму. І втрата кожного маленького села руйнує це відчуття "вєлікіх путінскіх пабєд". (тарас Члрновіл)

Ця Миколаївка - це не та Миколаївка (населення до війни - 858 осіб), яка лежить на бічній протоці Дніпра річці Козак зовсім поряд від дамби Каховського водосховища. Це нині вважається дуже глибоким тилом рашистського вермахту. І, якщо би такий прорив дійсно відбувся, то вороже угруповання на Правому Березі було би розколене, а його північна частина могла би опинитися в котлі.
Але це інша Миколаївка.... (тарас Чорновіл)
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31.05.2022 13:32
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Орки совсем не ждали тут контрнаступления и теперь перепугано пытаются заткнуть дыру в фронте,ВСУ обошло все их три линии обороны.
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31.05.2022 13:25 Відповісти
звідки інфа? якщо село на краю фронту, то які там можуть бути три лінії оборони?
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31.05.2022 13:49 Відповісти
Уже до 10 км вклинились и расширяют плацдарм. Как раз и три линии опорников могли пройти.
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31.05.2022 18:00 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Бережи вас Господь, рідненькі
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31.05.2022 13:25 Відповісти
Йде Українське Військо та співає стиха: "Як поборем воріженьків - не буде в нас лиха!.."
https://www.youtube.com/watch?v=tydKZNMu6W8&ab_channel=mitka48
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31.05.2022 13:25 Відповісти
Не розумію, навіщо кожен раз у відео якась музика. Це ж як би не шоу?
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31.05.2022 13:27 Відповісти
Тоді доведеться дивитись відео без звуку, оскільки там може бути якась інформація не для розголосу, або асцентна лексика.
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31.05.2022 13:32 Відповісти
Українські воїни опублікували фрагменти відео Джерело: https://censor.net/ua/v3345010

Можеш запитати це у авторів. Після удару прикладом по зубах все зрозумієш.
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31.05.2022 13:39 Відповісти
це нормальна розмова? прикладом... по зубам...
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31.05.2022 14:28 Відповісти
Розумієте, це виклали самі воїни, а диванному вояці вже музика не подобається. І таких незадоволених тут - греблю гати. Трохи вже підза*бало це ниття.
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31.05.2022 15:16 Відповісти
Це не Миколаївка а Данилів Брід!
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31.05.2022 13:30 Відповісти
В Херсонській області області є ще одна Миколаївка, яку Гугл уперто відмовлявся бачити. Вона на півночі біля самої межі з Дніпропетровщиною (саме її звільнили). ... йде поступовий фронтальний наступ і ворога тіснять. Головне - позитивна тенденція.
Для рашистів були важливі фетиші у вигляді окупації цілих областей - он що на Луганщині творять, не жаліючи ні своїх орків, ні техніки. А на Херсонщині вони уже активно почали формування терористичного путінського режиму. І втрата кожного маленького села руйнує це відчуття "вєлікіх путінскіх пабєд". (тарас Члрновіл)

Ця Миколаївка - це не та Миколаївка (населення до війни - 858 осіб), яка лежить на бічній протоці Дніпра річці Козак зовсім поряд від дамби Каховського водосховища. Це нині вважається дуже глибоким тилом рашистського вермахту. І, якщо би такий прорив дійсно відбувся, то вороже угруповання на Правому Березі було би розколене, а його північна частина могла би опинитися в котлі.
Але це інша Миколаївка.... (тарас Чорновіл)
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31.05.2022 13:32 Відповісти
Миколаївка є ще у Дніпропетровській обл поруч з Херсонською обл
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31.05.2022 13:38 Відповісти
Відповідно до Вікіпєдії у Херсонській області аж 6 сіл із назвою Миколаївка... Звісно, що усі вони розташовані в різних частинах області, а поруч ще є й Миколаївська область де теж є такі села...
Ми би усі хотіли, щоби це була Миколаївка навпроти Н.Каховки, але скоріше за усе, це поки що Мрії...

А загалом, це особливості нашої журналістики, що саме головне, ти маєш з'ясувати сам!
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31.05.2022 13:45 Відповісти
Миколаївок на теренах України сотні. І на херсонщині декілька. Не було фантазії під час найменування.
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31.05.2022 15:00 Відповісти
Населених пунктів з назвою "Миколаївка" в Україні - 97 штук рівно. Кожен може зайти на сайт мінрегіону та подивитись в довідник відповідний. Фантазія тут ні до чого. Всі вони з'явилися тоді, коли ніяких єдиних реєстрів населених пунктів не існувало. Та й зараз - які питання до повтору будь-яких назв? Он, в донецькій області торік з'явився населений пункт Нью-Йорк. Звісно що так краще називатись, ніж "Новгородське".
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31.05.2022 15:38 Відповісти
Ну так Нью-Йорк это историческое название. Откинули совкое новгородское.
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31.05.2022 18:01 Відповісти
Найменування, найчастіше, давали за іменем осадчого - того хто першим оселився у цьому місці.
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31.05.2022 16:29 Відповісти
чи немає інших транспортних засобів? здається небезпечним дозволити такій кількості хлопців їздити на одній машині, один снаряд або міна може вбити їх усіх.
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31.05.2022 13:34 Відповісти
а тобі не здається, що там видніше, чим тобі з дивану, на чому їздити?
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31.05.2022 13:47 Відповісти
Ти про орків?
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31.05.2022 15:01 Відповісти
1. Чим вам БМП не подобається? Штатний транспорт.
2. Дистанція між машинами - некисла, хлопці не їздять щільними колонами.
3. Якщо ви ані разу не пересувались всередині БМП влітку (7 осіб транспортує + 3 особи екіпаж), то можете собі змоделювати - візьміть залізну ванну, поставте туди 3 керамічних обігрівачі по 3 кВт, включіть їх на годинку, вдягніть однострій, натягніть бронежилета, підсумки, рюкзак, візьміть до рук автомата, висипте на себе кілограм борошна і спробуйте скатитися на тій ванні по 10-20 прольотах сходів.

Тож я не можу взагалі нічого сказати хлопцям - вони знають, чим ризикують. Але ризик то таке, а нутрощі БМП влітку - не приведи господи, краще вже жахливий кінець, ніж жахи без кінця...
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31.05.2022 15:57 Відповісти
У чому стратегічність названих тобою міст у Луганській області?
Про поразку в них, поки навіть не питаю?
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31.05.2022 13:50 Відповісти
Ага, у нас наибольшая атомная станция Европы захвачена, а стратегические города в Луганской области почему-то.
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31.05.2022 14:09 Відповісти
А какая разніца?
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31.05.2022 15:21 Відповісти
З точки зору диванного хєнєрала чи *************** провокатора - міста луганщини, які не захоплені та які під постійними атаками окупантів - значно стратегічніші, ніж будь-що, звісно. Бо можна розказувати, як правильно і що робити, як неправильно робить ГШ ЗСУ...

Звісно, диванний хєнєрал чи провокатор дуже не любить згадувати про стратегічні поразки рашки-говняшки під Києвом, Черніговом та Харковом. Де ГШ ЗСУ віртуозно виконав свою роботу - забезпечив планування, управління та роботу підрозділів.
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31.05.2022 16:56 Відповісти
Дякую ЗСУ! Аж сльозу пустив...
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31.05.2022 13:57 Відповісти
саундтрек класний, хто знає яка пісня?
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31.05.2022 14:49 Відповісти
Deep Purple - The Battle Rages On
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31.05.2022 14:55 Відповісти
Молодец !!

Песня ,, Битва усиливается "🙂
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31.05.2022 14:58 Відповісти
Дякую друже), вокал Гіллана одразу впізнав, зараз альбом послухаю
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31.05.2022 15:21 Відповісти
Thanks a lot!!!
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01.06.2022 04:29 Відповісти
саундтрек класний, хто знає яка пісня?
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31.05.2022 14:50 Відповісти
Дуже гарний музикальний супровід -,, пристреліть їх всіх , бо це не нація " , а дальше важко розвбрати , але основне зрозуміло 👍🏼💪✊
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31.05.2022 14:56 Відповісти
Как на параде
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31.05.2022 15:21 Відповісти
На параді повільно та з невеличким розривом. А тут - швиденько та на дистанції друг від друга. Аби якщо засідка - був простір...
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31.05.2022 15:59 Відповісти
А от уже, напевне - про ту саму Миколаївку... Коло Нової Каховки:

"Российский телеграм-канал утверждает, что подразделения ВСУ с потерями, но прорвали оборону "второй армии мира" у сел Белая Криница и Давыдов Брод. Механизированные части двинулись в сторону Новой Каховки.

Целью наступления, якобы, намечена дамба на Каховской ГЭС. Уничтожение которой приведет к затоплению линии обороны российских войск, нарушит коммуникации в российском тылу и даст возможность украинской армии нанести масштабный удар в Херсонской области.
Очкуют..."

*Олег Шарп
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31.05.2022 18:17 Відповісти
 
 