Наші воїни збили ворожий гелікоптер Ка-52 на Харківщині. ВIДЕО
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Українські воїни 93-ї окремої механізованої бригади 31 травня на Харківщині збили ворожий гелікоптер Ка-52.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє фейсбук 93-ї ОМБр.
Мобільна вогнева група зенітно-ракетного артдивізіону 93 бригади Холодний Ярсьогодні вдень збила російський гелікоптер Ка-52, також відомий як "Алігатор".
Вчора Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що під Ізюмом ворог тримає напоготові вертолітну ескадрилью Ка-52. А сьогодні завдяки цьому підрозділу холодноярців ескадрилья трохи поріділа. Дані про збиття "Алігатора" підтвердила розвідка.
"По наших позиціях на Ізюмському напрямку постійно працювали ворожі вертольоти. Закидували некерованими авіаційними ракетами. Сьогодні знову вилетіло два гелікоптери. Один із них вдалося збити за допомогою ПЗРК "Ігла"", - розповів військовослужбовець бригади Іван.
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В любом случае эти вертушки обязаны уничтожаться с самолетов, которые непрерывно бы летали, а вместе с ними еще и 2-3 самолета а-50 дальнего обнаружения. Но для этого надо было не 30 лет кормить коррупционеров, а перебить их всех до одного (именно уничтожить, судить их бесполезно) и начать заниматься обороной. И не просить РСЗО, а взять под 2000 крылатых ракет с X-ом (или "ха" как правильно), вешать их на сушку и стрелять с них на 100-150км без проблем. Но они почти все либо отданы в РФ за газ, либо топливо протухло, вряд ли это в массовом порядке можно использовать. Но ракеты на 1991-ой год были такие мощнейшие и очень быстрые и точные, что они бы уничтожали любые объекты. Скорость огромная, боевая часть под 200-250кг, с су24 с парой модернизации легко стрелять даже в плохую погоду с большого расстояния, попадают хорошо. Все это даже не надо было сделать, просто сохранить в хороших условиях, один раз заменить топливо и обновить высохшие электронные компоненты.
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!
Ну, и могу напомнить, как однажды зюзя сообщил о примерно 50 сбитых за один вечер крылатых ракетах...
Менеджеры Укрпочты вкрай озверели.
Героям слава!!!