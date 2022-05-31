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Харківщина (4265) 93 окрема механізована бригада (242) вертоліт (708)

Наші воїни збили ворожий гелікоптер Ка-52 на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни 93-ї окремої механізованої бригади 31 травня на Харківщині збили ворожий гелікоптер Ка-52.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє фейсбук 93-ї ОМБр. 

Мобільна вогнева група зенітно-ракетного артдивізіону 93 бригади Холодний Ярсьогодні вдень збила російський гелікоптер Ка-52, також відомий як "Алігатор".

Вчора Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що під Ізюмом ворог тримає напоготові вертолітну ескадрилью Ка-52. А сьогодні завдяки цьому підрозділу холодноярців ескадрилья трохи поріділа. Дані про збиття "Алігатора" підтвердила розвідка.

"По наших позиціях на Ізюмському напрямку постійно працювали ворожі вертольоти. Закидували некерованими авіаційними ракетами. Сьогодні знову вилетіло два гелікоптери. Один із них вдалося збити за допомогою ПЗРК "Ігла"", - розповів військовослужбовець бригади Іван.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни збили ворожий гелікоптер Ка-52 на Харківщині. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+41
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31.05.2022 21:08
+31
Ну по количество ПЗРК советских много дали, даже Германия. В любом случае тут даже и близко нету 1 к 1 на сбитие. Может быть 5 к 1 на сбитие вертушки и то если их блок защиты от ракет демонтирован или не работает. Но конкретно у ка-52 вполне могут быть инструменты борьбы именно со стингером, как бы хватает средств борьбы с его головкой самонаведения. А британский нужно держать на цели, в лесу им не особо и поработаешь, только в бункере наверное. Также есть вариант, что заметив выстрел из стингера, кацапы туда больше не лезут, а летают там, где есть советские. Ну и конечно надо подготовиться к выстрелу, то есть связь и разведка в этом месте должны быть.

В любом случае эти вертушки обязаны уничтожаться с самолетов, которые непрерывно бы летали, а вместе с ними еще и 2-3 самолета а-50 дальнего обнаружения. Но для этого надо было не 30 лет кормить коррупционеров, а перебить их всех до одного (именно уничтожить, судить их бесполезно) и начать заниматься обороной. И не просить РСЗО, а взять под 2000 крылатых ракет с X-ом (или "ха" как правильно), вешать их на сушку и стрелять с них на 100-150км без проблем. Но они почти все либо отданы в РФ за газ, либо топливо протухло, вряд ли это в массовом порядке можно использовать. Но ракеты на 1991-ой год были такие мощнейшие и очень быстрые и точные, что они бы уничтожали любые объекты. Скорость огромная, боевая часть под 200-250кг, с су24 с парой модернизации легко стрелять даже в плохую погоду с большого расстояния, попадают хорошо. Все это даже не надо было сделать, просто сохранить в хороших условиях, один раз заменить топливо и обновить высохшие электронные компоненты.
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31.05.2022 21:08
+29
Де ті стінгери та британські ПЗРК? В реальності або Ігли, або останнім часом польські Перуни.
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31.05.2022 20:54
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31.05.2022 20:51 Відповісти
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31.05.2022 21:08 Відповісти
Де ті стінгери та британські ПЗРК? В реальності або Ігли, або останнім часом польські Перуни.
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31.05.2022 20:54 Відповісти
На складах.
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31.05.2022 20:56 Відповісти
так, были учения на Иглах 2 месяца назад, остального те, кого я знаю, не видели
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31.05.2022 20:57 Відповісти
Ну по количество ПЗРК советских много дали, даже Германия. В любом случае тут даже и близко нету 1 к 1 на сбитие. Может быть 5 к 1 на сбитие вертушки и то если их блок защиты от ракет демонтирован или не работает. Но конкретно у ка-52 вполне могут быть инструменты борьбы именно со стингером, как бы хватает средств борьбы с его головкой самонаведения. А британский нужно держать на цели, в лесу им не особо и поработаешь, только в бункере наверное. Также есть вариант, что заметив выстрел из стингера, кацапы туда больше не лезут, а летают там, где есть советские. Ну и конечно надо подготовиться к выстрелу, то есть связь и разведка в этом месте должны быть.

В любом случае эти вертушки обязаны уничтожаться с самолетов, которые непрерывно бы летали, а вместе с ними еще и 2-3 самолета а-50 дальнего обнаружения. Но для этого надо было не 30 лет кормить коррупционеров, а перебить их всех до одного (именно уничтожить, судить их бесполезно) и начать заниматься обороной. И не просить РСЗО, а взять под 2000 крылатых ракет с X-ом (или "ха" как правильно), вешать их на сушку и стрелять с них на 100-150км без проблем. Но они почти все либо отданы в РФ за газ, либо топливо протухло, вряд ли это в массовом порядке можно использовать. Но ракеты на 1991-ой год были такие мощнейшие и очень быстрые и точные, что они бы уничтожали любые объекты. Скорость огромная, боевая часть под 200-250кг, с су24 с парой модернизации легко стрелять даже в плохую погоду с большого расстояния, попадают хорошо. Все это даже не надо было сделать, просто сохранить в хороших условиях, один раз заменить топливо и обновить высохшие электронные компоненты.
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31.05.2022 21:08 Відповісти
ми же 30 років годували довбаних олігархів, наші олігархи одні з самих жирних і наглих олігархів у Світі, нам є чим пишатися. Вони й зараз харчуються непогано, навіть та як би й краще їм пішло Щоб їм жерти тільки борщівник сосновського, і ним же срати! І щоб люди перестали вже нарешті плутати бізнесменів і олігархів різниця між ними така сама як між хіругом і маньяком-вбивцею.
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31.05.2022 21:33 Відповісти
Мудрий наріт обирає зелуп і служок, про яку боротьбу з олігарха и мова?
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01.06.2022 04:50 Відповісти
на Львовском фронте
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31.05.2022 21:20 Відповісти
В Львовском катле.
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31.05.2022 21:59 Відповісти
Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

От де, люде, наша слава,

Слава України!
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31.05.2022 21:00 Відповісти
super
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31.05.2022 21:02 Відповісти
Під Ізюмом ? І що, нічим дістати ? Дід Байден дурня нарізає зі своєю гуманністю.
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31.05.2022 21:04 Відповісти
А кого нарізає «маладой пєрспєктівний парень кріварожскій» зі своїм миролюбієм
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31.05.2022 22:12 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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31.05.2022 21:11 Відповісти
Маю надію, що Генштаб розглядає інші докази знищення, а не оце абсолютне порожнє з точки зору підтвердження збитого гелікоптера відео.
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31.05.2022 21:21 Відповісти
Я думаю що не одні вони пульнули по ньому-там декілька десятків таких груп знищення біга\+розвідка а ці просто встигли заснять район влучання =бо наші дуже прискіпливо ставляться до враження і підрахунку техніки особливо літучої. І вся статистика на 90 відсотків вірна. Я аналізую багато різних джерел і думаю просто так ніхто не буде такого говорити з ГШ. За такі підтверджені збиття є бонуси бійцям тому бюрократія нажаль навіть на полі бою (
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31.05.2022 21:46 Відповісти
Но говносайтах і не таке бува... а от в розмовах кацапи підтверджують наші дані. ну +/-
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31.05.2022 22:32 Відповісти
Забыли всё сфоткать и тебе по почте переслать. Какое несчастье.
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31.05.2022 23:42 Відповісти
то підт пошукай бидлан одноразовий
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01.06.2022 07:33 Відповісти
Ну, кацапы не авторитет, вот, правда, имхо авторитетный "бывший" кацап Марк Солонин, живущий сейчас в Киеве, выпускал недавно видео, где аргументировал, почему порядка по 30-40 всего сбитых аэропланов и свинтобройлеров.
Ну, и могу напомнить, как однажды зюзя сообщил о примерно 50 сбитых за один вечер крылатых ракетах...
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31.05.2022 23:21 Відповісти
Какой ещё сайт?🤦
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31.05.2022 23:40 Відповісти
24 February 2022🤦
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01.06.2022 07:25 Відповісти
і семьйон 30.05,2022
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01.06.2022 07:34 Відповісти
Так де ж збив?? Остання фраза -летить на нас, *******.
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31.05.2022 21:24 Відповісти
когда-нибудь курице рубили голову?
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31.05.2022 22:24 Відповісти
Не зрозумів. На відео воїн кричить що не влучив, і кричить, що треба ховатися, так як він летить на них...
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31.05.2022 21:26 Відповісти
Так встигли зняти !
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31.05.2022 21:50 Відповісти
А тобі все ще аби «поржать»?
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31.05.2022 22:14 Відповісти
Так если под изюмом стоят то може по ним иппануть? Или только когда у него боевой вылет можно сбивать?
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31.05.2022 21:47 Відповісти
Там літають їхні авіація й безпілотники, розгорнута ствольна, реактивна артилерія, ППО так що боюсь нічим, хіба що вільхою якщо до них ще залишились ракети.
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31.05.2022 21:59 Відповісти
из восьмидесяти девяти? Не думаю. Наверное осталась одна тестовая на производстве.
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01.06.2022 00:21 Відповісти
Хлопці, Ви Герої , честь і хвала Вам за те , що мочите орків 👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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31.05.2022 21:48 Відповісти
старая добрая "игла-1М".
Менеджеры Укрпочты вкрай озверели.
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31.05.2022 22:26 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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31.05.2022 22:28 Відповісти
таки кадри липше не оприлюднювати
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31.05.2022 22:44 Відповісти
Ві всьо вьотьо! Ка-52 обнаружіваєт ракету "Стінгер" с 5 км! Ми ето дажє в Вікіпєдії напісалі!
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31.05.2022 22:59 Відповісти
 
 