Українські воїни збили ворожий гелікоптер Ка-52 на Харківщині. ВIДЕО

Український офіцер-десантник Юрій Кочевенко оприлюднив інформацію, що наші бійці уразили російський гелікоптер Ка-52.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Черговий російський ударний вертоліт Ка52 знищено сьогодні зенітниками 95-ї ОДШБр в районі Ізюму", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни 95-ї ОДШБр збили із ПЗРК "Перун" ворожий розвідувально-ударний вертоліт Ка-52

Командування ДШВ у фейсбуці зазначило: "Сьогодні військовослужбовцями зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройнi Сили Українибуло збито черговий бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор".

Ворожий гвинтокрил знищено в районі Харківщині із застосуванням переносного зенітно-ракетного комплексу "Перун".

На бойовому рахунку воїнів ДШВ ЗС України це вже 67 повітряна ціль!"