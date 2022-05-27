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Українські воїни збили ворожий гелікоптер Ка-52 на Харківщині. ВIДЕО

Український офіцер-десантник Юрій Кочевенко оприлюднив інформацію, що наші бійці уразили російський гелікоптер Ка-52.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Черговий російський ударний вертоліт Ка52 знищено сьогодні зенітниками 95-ї ОДШБр в районі Ізюму", - зазначив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни 95-ї ОДШБр збили із ПЗРК "Перун" ворожий розвідувально-ударний вертоліт Ка-52

Командування ДШВ у фейсбуці зазначило: "Сьогодні військовослужбовцями зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95-ї окремої  десантно-штурмової бригади Збройнi Сили Українибуло збито черговий бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор".

Ворожий гвинтокрил знищено в районі Харківщині із застосуванням переносного зенітно-ракетного комплексу "Перун".

На бойовому рахунку воїнів ДШВ ЗС України це вже 67 повітряна ціль!"

Автор: 

Ізюм (328) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) вертоліт (876)


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Топ коментарі
+42
https://www.youtube.com/watch?v=M-XX40ywG4c&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB ❗️ЗСУ вибили орків з готелю "Мир" у Сєвєродонецьку
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27.05.2022 20:04
+39
Слава ЗСУ!
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27.05.2022 19:57
+39
Горіть у пеклі, суки кацапськи!
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27.05.2022 19:58
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Слава ЗСУ!
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27.05.2022 19:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=M-XX40ywG4c&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB ❗️ЗСУ вибили орків з готелю "Мир" у Сєвєродонецьку
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27.05.2022 20:04 Відповісти
дали одну ночь переночевать, а потом выяснилось, шо у кацапов карты VISA заблокированы.
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27.05.2022 20:10 Відповісти
😄👍
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27.05.2022 20:13 Відповісти
Горіть у пеклі, суки кацапськи!
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27.05.2022 19:58 Відповісти
ударний вертоліт Ка52 знищено
================
ударився в ракету..він же ударний.Хлопок і задимлєніє.
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27.05.2022 20:00 Відповісти
а потом совершіл жосткую посадку
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27.05.2022 20:16 Відповісти
А патом пашол па атріцатєльном росту
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27.05.2022 21:02 Відповісти
Жесточайшую! Бескомпромиссную!
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27.05.2022 23:30 Відповісти
"Бавовна" же.
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27.05.2022 20:42 Відповісти
бавовна
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27.05.2022 21:54 Відповісти
уничтожил нашу ракету ПВО, негодяй. А на самом деле эти двухвинтовые можно сбить и с калаша. Попадание в лопасть, перехлест и ФСЕ
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27.05.2022 20:07 Відповісти
в лопасть тяжело прицелиться - мельтешит здорово, ****... Проще застрелить пилота.
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27.05.2022 20:14 Відповісти
а калаш чув очередями стреляет. В крамниці 30 набоїв
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27.05.2022 22:20 Відповісти
Старі зенітки гепард, які шольц досі передає, могли б чудово впоратися
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28.05.2022 05:22 Відповісти
Какая масса у крыла и пули , разница намного больше , чем у молота с наковальней . Плюс центорбежная сила инерция вращения . Если бы так было на самом деле , их бы не делали . На какую то басню смахивает .
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27.05.2022 20:22 Відповісти
Басня. ЗУ-23 и МИ-24, или как он там сейчас у кацапов называется, легко отправит к их сверхдеравным праотцам
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27.05.2022 22:26 Відповісти
перехлест. Там два вентилятора, вращающиеся в противоположные стороны на высоте около метра друг от друга. При попадании даже пули в лопасть происходит перехлест лопастей и машина падает. Кацапы идиоты, что неоднократно доказано, слава Богу. Такие вертолеты используются только при полном отсутствии ПВО, например как противолодочные
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27.05.2022 22:35 Відповісти
Так эти дебилы этим гордятся - анало говнет! Весь мир "тупой" - от этой соосной схемы все отказались, а альтернативно одаренные лепят их и считают, что весь им им завидует!
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27.05.2022 23:34 Відповісти
Молодці хлопці!
Збивайте оті літаючі бетономішалки.
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27.05.2022 20:13 Відповісти
Наші котики!
Героям слава !!!
Бережи вас Господь, рідненькі
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27.05.2022 20:14 Відповісти
кацапи збили гелікоптером нашу ракету? записать су..кам в акт відшкодувань і контрибуцій, ракета дорого коштує.
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27.05.2022 20:46 Відповісти
Рано или поздно паритет в железе наступит
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27.05.2022 20:53 Відповісти
Тільки смерті заслужили московські виб*Ядки
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27.05.2022 21:01 Відповісти
Редакція! Навчиться, нарешті, правильно писати про польський ПЗРК - "Пьорун", тобто "Блискавка!", а не Перун, Бог грому та блискавки в слов'ян.
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27.05.2022 22:13 Відповісти
Гарний постріл.
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27.05.2022 22:48 Відповісти
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27.05.2022 22:53 Відповісти
Крокодили тут більше не літають, навіть низенько, низенько.
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27.05.2022 23:02 Відповісти
Мінус 1 КАкашка.
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27.05.2022 23:24 Відповісти
Це відео ще вчора було
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28.05.2022 12:37 Відповісти
 
 