Воїни 95-ї ОДШБр збили із ПЗРК "Перун" ворожий розвідувально-ударний вертоліт Ка-52
Житомирські десантники збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
"Сьогодні 11 травня на Харківщині, підрозділом протиповітряної оброни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК "Перун" був збитий російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.
"Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України!", - додають у командуванні.
Топ коментарі
+49 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар11.05.2022 15:59 Відповісти Посилання
+43 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар11.05.2022 16:04 Відповісти Посилання
+40 Валдис Унар
показати весь коментар11.05.2022 16:01 Відповісти Посилання
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A to jest Perun: https://www.youtube.com/watch?v=xwKv5rx892w
На "Алігатор" подивився
Від погляду кацапський бздун,
Об землю українську вбився!