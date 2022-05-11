Воїни 95-ї ОДШБр збили із ПЗРК "Перун" ворожий розвідувально-ударний вертоліт Ка-52

Житомирські десантники збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Сьогодні 11 травня на Харківщині, підрозділом протиповітряної оброни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК "Перун" був збитий російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.

"Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України!", - додають у командуванні.

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