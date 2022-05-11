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Новости Война
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Воины 95-й ОДШБр сбили с ПЗРК "Перун" вражеский разведывательно-ударный вертолет Ка-52

гелікоптер

Житомирские десантники сбили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Сегодня 11 мая в Харьковской области, подразделением противовоздушной обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВС Украины с ПЗРК "Перун" был сбит российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.

"Продолжаем и дальше выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины!", - добавляют в командовании.

Смотрите: Мобильная группа противотанкистов ДШВ из "Стугны-П" уничтожила очередную единицу российской бронетанковой техники. ВИДЕО

армия РФ (19738) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) вертолёт (1110)


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Топ комментарии
+49
95-й-черговий респект...
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11.05.2022 15:59 Ответить
+43
Интересно сколько сейчас ПЗРК разных моделей у ЗСУ приходится на каждый рашистский вертолет?) И что чувствуют кацапские пилоты вылетая на задание? Мысли наверное как у кабанчика в сезон открытой охоты)
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11.05.2022 16:04 Ответить
+40
Молодцы. Польский ПЗРК тоже).
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11.05.2022 16:01 Ответить
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95-й-черговий респект...
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11.05.2022 15:59 Ответить
Молодцы. Польский ПЗРК тоже).
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11.05.2022 16:01 Ответить
Интересно сколько сейчас ПЗРК разных моделей у ЗСУ приходится на каждый рашистский вертолет?) И что чувствуют кацапские пилоты вылетая на задание? Мысли наверное как у кабанчика в сезон открытой охоты)
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11.05.2022 16:04 Ответить
Вони чЮствують бутилку кадирівську в Анальє
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11.05.2022 16:17 Ответить
кацапы вылетают с мыслью что шансы 50 на 50 ). При продолжении попыток шансы выживания близятся к нулю)
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11.05.2022 17:54 Ответить
Спасибо братьям полякам
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11.05.2022 16:04 Ответить
Валодьа, гдє 200-й самальот?!
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11.05.2022 16:05 Ответить
они уже неделю с аэродромов боятся взлетать. Вертолетчики видать только вчера приехали с Мурманска, еще не пуганые
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11.05.2022 16:27 Ответить
Люди уже заждались.Стаканы почти высохли.Вышли нам одного непуганного идиота
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11.05.2022 16:43 Ответить
наконец-то ясно и четко написали, что сегодня...
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11.05.2022 16:05 Ответить
Про "военлетов" не всмоминают, надеюсь сразу испарились от своих-же бомб или ликвидированы после надлежащего допроса.
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11.05.2022 16:07 Ответить
Де фото металлома ?
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11.05.2022 16:11 Ответить
Tylko to nie Perun (słowiański bóg), a Piorun - błyskawica. Ale dobrze, że trafia.
A to jest Perun: https://www.youtube.com/watch?v=xwKv5rx892w
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11.05.2022 16:18 Ответить
Дякуємо вам за підтримку! Разом переможемо!
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11.05.2022 18:22 Ответить
Говорили у росиян этих Ка52 было около сотни всего на начало войны, и они все продолжвют падать. Видно ***** решило все до последнего демилитаризировать их тут... А новые уже не смогут собрать
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11.05.2022 16:27 Ответить
пердун конечно. Те два гаврика которые в вертолете летели - ох как пердун в свои последние моменты.....
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11.05.2022 16:41 Ответить
Із Польщі новенький "Перун",
На "Алігатор" подивився
Від погляду кацапський бздун,
Об землю українську вбився!
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11.05.2022 16:52 Ответить
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11.05.2022 17:30 Ответить
ПЗРК - это хорошо на 1 этапе, когда пехота реально получила мощное и легкое противотанковое и противоавиационное вооружение, но у орков много ракет типа "Калибр", "Искадер" и других. Следующий этап ленд-лиза - это поставка противоракетных систем дальнего радиуса действия - хотя бы "Пэтриот" для начала, иначе орки имеют возможность уничтожить большую часть импортного наземного вооружения ЗСУ.Далее надо потребовать у союзников ракеты дальнего действия, которые способны уничтожить всю военную промышленность РФ-и в пределах всей ее слаборазвитой территории.
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11.05.2022 17:53 Ответить
У орков почти не осталось высокоточных ракет, они использовали больше 1.5 тыс их. На складах правда осталось дохрена совкого говна с точностью попадания плюс минус пол км.
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11.05.2022 18:24 Ответить
LGM-30G Minuteman III "потребовать у союзников". Скромнее надо быть
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11.05.2022 19:36 Ответить
"Хотя бы Пэтриот для начала"... Дальше,видимо,потребуем B-2).
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11.05.2022 19:43 Ответить
Файна справа!
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11.05.2022 21:20 Ответить
Правильное название ПЗРК - "Piorun", произносится "пьорун" в переводе - молния, но не "Перун" - древнегреческий бог.
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04.06.2022 14:24 Ответить
 
 