Воины 95-й ОДШБр сбили с ПЗРК "Перун" вражеский разведывательно-ударный вертолет Ка-52
Житомирские десантники сбили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
"Сегодня 11 мая в Харьковской области, подразделением противовоздушной обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВС Украины с ПЗРК "Перун" был сбит российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.
"Продолжаем и дальше выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины!", - добавляют в командовании.
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A to jest Perun: https://www.youtube.com/watch?v=xwKv5rx892w
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