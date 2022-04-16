Мобильная группа противотанкистов ДШВ из "Стугны-П" уничтожила очередную единицу российской бронетанковой техники. ВИДЕО
Мобильные группы противотанкистов десантно-штурмовых войск продолжают успешно уничтожать российскую бронетехнику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
"На одном из направлений мобильным расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П", 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины ДШУ ВС Украины успешно уничтожила очередную единицу российской бронетанковой техники. На видео зафиксировано, как горит боевая машина противника и детонирует ее боекомплект. Продолжаем дальше выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины!", - говорится в сообщении.
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+20 MAKAROV #508144
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+17 Александр Чуднивец #474549
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Та безпека коштує теж дорого, можливо, ще дорожче.
Зважаючи на кількість ураженою техніки - стугн нормально наробили.
https://youtube.com/watch?v=sGr1h9K1MEM&feature=share