Мобильная группа противотанкистов ДШВ из "Стугны-П" уничтожила очередную единицу российской бронетанковой техники. ВИДЕО

Мобильные группы противотанкистов десантно-штурмовых войск продолжают успешно уничтожать российскую бронетехнику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"На одном из направлений мобильным расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П", 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины ДШУ ВС Украины успешно уничтожила очередную единицу российской бронетанковой техники. На видео зафиксировано, как горит боевая машина противника и детонирует ее боекомплект. Продолжаем дальше выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины!", - говорится в сообщении.

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