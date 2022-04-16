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Мобильная группа противотанкистов ДШВ из "Стугны-П" уничтожила очередную единицу российской бронетанковой техники. ВИДЕО

Мобильные группы противотанкистов десантно-штурмовых войск продолжают успешно уничтожать российскую бронетехнику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"На одном из направлений мобильным расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П", 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины ДШУ ВС Украины успешно уничтожила очередную единицу российской бронетанковой техники. На видео зафиксировано, как горит боевая машина противника и детонирует ее боекомплект. Продолжаем дальше выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины!", - говорится в сообщении.

Смотрите: Десантники 95-й ОДШБ уничтожили 5 танков оккупантов, один из которых - командирский. ВИДЕО

армия РФ (19238) техника (1736) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) Десантно-штурмовые войска (218)


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Топ комментарии
+20
а путлер недавно заявлял что технику, в отличии от ванек, нужно беречь. Не следуют его приказу крепаки однако 🐓
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16.04.2022 09:45
+17
ДШВ України-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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16.04.2022 09:44
+15
горите в аду рашистские ублюдки
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16.04.2022 09:47
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ДШВ України-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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16.04.2022 09:44 Ответить
а путлер недавно заявлял что технику, в отличии от ванек, нужно беречь. Не следуют его приказу крепаки однако 🐓
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16.04.2022 09:45 Ответить
горите в аду рашистские ублюдки
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16.04.2022 09:47 Ответить
Тому що наші фактично роззброювали державу, щоб віднайти мир в очах пуйла.
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16.04.2022 10:05 Ответить
Наші? Це бува не про Єрмака і компанію?
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16.04.2022 10:39 Ответить
Це про преЗедента та компанію
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16.04.2022 11:58 Ответить
Зброя - це витрати, які майже не вертаються в економіку країни, тому економісти не ******* витрати МО.
Та безпека коштує теж дорого, можливо, ще дорожче.
Зважаючи на кількість ураженою техніки - стугн нормально наробили.
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16.04.2022 10:18 Ответить
Бурят?Как я рад!)
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16.04.2022 09:51 Ответить
Буряти буддисти, в Україні вони перевтілюються в каліфорнійських хробаків і збагачують гумусом наші поля
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16.04.2022 10:30 Ответить
Файно горить
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16.04.2022 09:51 Ответить
Гори гори ясно, чтобы не погасло...
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16.04.2022 22:43 Ответить
Погода прохладная - пацаны греются как умеют...
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16.04.2022 09:55 Ответить
Знищена російська техніка. Байрактар в дії
https://youtube.com/watch?v=sGr1h9K1MEM&feature=share
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16.04.2022 09:57 Ответить
Я так розумію,що на кацапських ****** буде в черговий раз сказано "гєраічєскі пагіблі". Ну в принципі у кацапів впасти пьяним в яму,це вже "гєраічєскі пагіб")
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16.04.2022 10:01 Ответить
да, Стугнушка наша московитской крови еще попьет ))
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16.04.2022 10:17 Ответить
Хлопок
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16.04.2022 20:34 Ответить
Такая учесть, ждёт всех остальных тварей, которые вздумают ступить на нашу святую землю! Слава Украине! Героям Слава!
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16.04.2022 22:48 Ответить
Такая участь ждёт всех этих тварей, которые зайдут войной на нашу святую землю. Слава Украине! Героям Слава!
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16.04.2022 22:53 Ответить
 
 