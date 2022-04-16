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Мобільна група протитанкістів ДШВ зі "Стугни-П" знищила чергову одиницю російської бронетанкової техніки. ВIДЕО

Мобільні групи протитанкістів Десантно-штурмових військ продовжують успішно знищувати російську бронетехніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"На одному з напрямків, мобільним розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил України ДШВ ЗС України успішно знищено чергову одиницю російської бронетанкової техніки. На відео зафіксовано як палає бойова машина противника та детонує її боєкомплект. Продовжуємо далі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України!", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17388) техніка (1826) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) Десантно-штурмові війська (220)


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Топ коментарі
+20
а путлер недавно заявлял что технику, в отличии от ванек, нужно беречь. Не следуют его приказу крепаки однако 🐓
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16.04.2022 09:45
+17
ДШВ України-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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16.04.2022 09:44
+15
горите в аду рашистские ублюдки
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16.04.2022 09:47
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ДШВ України-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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16.04.2022 09:44 Відповісти
а путлер недавно заявлял что технику, в отличии от ванек, нужно беречь. Не следуют его приказу крепаки однако 🐓
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16.04.2022 09:45 Відповісти
горите в аду рашистские ублюдки
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16.04.2022 09:47 Відповісти
Тому що наші фактично роззброювали державу, щоб віднайти мир в очах пуйла.
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16.04.2022 10:05 Відповісти
Наші? Це бува не про Єрмака і компанію?
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16.04.2022 10:39 Відповісти
Це про преЗедента та компанію
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16.04.2022 11:58 Відповісти
Зброя - це витрати, які майже не вертаються в економіку країни, тому економісти не ******* витрати МО.
Та безпека коштує теж дорого, можливо, ще дорожче.
Зважаючи на кількість ураженою техніки - стугн нормально наробили.
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16.04.2022 10:18 Відповісти
Бурят?Как я рад!)
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16.04.2022 09:51 Відповісти
Буряти буддисти, в Україні вони перевтілюються в каліфорнійських хробаків і збагачують гумусом наші поля
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16.04.2022 10:30 Відповісти
Файно горить
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16.04.2022 09:51 Відповісти
Гори гори ясно, чтобы не погасло...
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16.04.2022 22:43 Відповісти
Погода прохладная - пацаны греются как умеют...
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16.04.2022 09:55 Відповісти
Знищена російська техніка. Байрактар в дії
https://youtube.com/watch?v=sGr1h9K1MEM&feature=share
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16.04.2022 09:57 Відповісти
Я так розумію,що на кацапських ****** буде в черговий раз сказано "гєраічєскі пагіблі". Ну в принципі у кацапів впасти пьяним в яму,це вже "гєраічєскі пагіб")
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16.04.2022 10:01 Відповісти
да, Стугнушка наша московитской крови еще попьет ))
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16.04.2022 10:17 Відповісти
Хлопок
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16.04.2022 20:34 Відповісти
Такая учесть, ждёт всех остальных тварей, которые вздумают ступить на нашу святую землю! Слава Украине! Героям Слава!
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16.04.2022 22:48 Відповісти
Такая участь ждёт всех этих тварей, которые зайдут войной на нашу святую землю. Слава Украине! Героям Слава!
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16.04.2022 22:53 Відповісти
 
 