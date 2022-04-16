Мобільна група протитанкістів ДШВ зі "Стугни-П" знищила чергову одиницю російської бронетанкової техніки. ВIДЕО
Мобільні групи протитанкістів Десантно-штурмових військ продовжують успішно знищувати російську бронетехніку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
"На одному з напрямків, мобільним розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил України ДШВ ЗС України успішно знищено чергову одиницю російської бронетанкової техніки. На відео зафіксовано як палає бойова машина противника та детонує її боєкомплект. Продовжуємо далі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+20 MAKAROV #508144
показати весь коментар16.04.2022 09:45
+17 Александр Чуднивец #474549
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+15 LLL K #435567
показати весь коментар16.04.2022 09:47
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Та безпека коштує теж дорого, можливо, ще дорожче.
Зважаючи на кількість ураженою техніки - стугн нормально наробили.
https://youtube.com/watch?v=sGr1h9K1MEM&feature=share