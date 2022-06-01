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Окупанти підривають мости, бо бояться контрнаступу ЗСУ, - Кім. ВIДЕО
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Окупаційні війська підривають мости та відступають, бо бояться контрнаступу українських захисників.
Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти відступають, почали підривати мости під час відступу. Вони бояться контрнаступу української армії та підривають, відходячи. Бояться прориву ЗСУ, а ми не боїмося та підтримуємо наших військових", - сказав він.
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Топ коментарі
+38 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар01.06.2022 11:36
+19 Вячеслав Зубарєв
показати весь коментар01.06.2022 11:53
+18 Danilo Kosmina 10be22a1
показати весь коментар01.06.2022 11:42
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Будь ласка, зачекайте...
до чего же мудрое наше самое Верховное Верхнокомандование.. простому нариду, у плуга, всей глубины ихнОй дермаковско-татаро-портновской вумности никогда не осознать..(
https://www.president.gov.ua/ru/news/na-hersonshini-volodimir-zelenskij-pereglyanuv-navchannya-si-72853
Но мост до сих пор цел, что значит ибо наши не могут его взорвать, либо мьІ не собраемся Херсон освобождать.
Мост действительно красивьІй и нужньІй, но мостьІ отстративаются после войньІ, а вот погибших не вернешь.
Або "службової недбалості з ВАЖКИМИ НАСЛІДКАМИ..
тут немає інших пояснень. і за таке в час війни трибунал є НОРМАЛЬНО.
в тому по "ланцюжку" -чому не було дано наказ...
ВРАЖАЄ одне -подібне не чинять наші ЗСУ(точніше не робили довший час).Навіть розуміючи,що кацапи все одно підірвуть.. НА що була надія - НЕВІДОМО...
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Звичайно,підтримуємо.
але от ідіотських надій наступати НЕЗРВАНИМИ МОСТАМИ -НІ.