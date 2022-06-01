Внаслідок обстрілів Миколаївщини окупантами загинула людина, одну особу поранено, - ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Миколаївської області, внаслідок чого загинула людина.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Зранку, 31 травня, місто розстрілювали касетними боєприпасами з РСЗВ "Торнадо-С" та ствольною далекобійною артилерією "Піон". Обійшлося без жертв та постраждалих", - зазначили в обладміністрації.

Вдень та вночі, 31 травня, були обстріли у Широківській громаді Баштанського району. Згорів один гараж та комбайн, потерпілих немає. Обстріли були переважно поза межами населених пунктів.

Рашисти вели обстріл Березнегуватської громади. Одна людина загинула. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

"У першій половині дня, 31 травня, були обстріли в смт Первомайське, с. Білозірка Первомайської громади. Часткова руйнація будівлі ковбасного цеху. Також обстрілів зазнала Шевченківська громада. Зокрема, одне із селишь було обстріляно зі ствольної артилерії великих калібрів. Один снаряд розірвався у дворі багатоповерхівки. Повністю знищено господарчу споруду, пошкоджено гаражі, перебиті мережі електропостачання, у багатьох будинках вибиті шибки. Декілька снарядів розірвалися на городах приватних домогосподарств. Вогонь ворог вів з окупованих територій Херсонської області", - додали в ОВА.

Зранку, 1 червня, з 04:50 були обстріли м. Очаків Очаківської громади. За попередньою інформацією, руйнація та пошкодження житлових будинків. Одна людина поранена. У Первомайському та Вознесенському районі день та ніч пройшли відносно спокійно.

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