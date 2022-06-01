В результате обстрела Николаевщины оккупантами погиб человек, один человек ранен, - ОВА

Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Николаевской области, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщает Николаевская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Утром, 31 мая, город был расстрелян кассетными боеприпасами из РСЗО "Торнадо-С" и ствольной дальнобойной артиллерией "Пион". Обошлось без жертв и пострадавших", - отметили в обладминистрации.

Днем и ночью, 31 мая, были обстреляны в Широковской громаде Баштанского района. Сгорел один гараж и комбайн, потерпевших нет. Обстрелы были преимущественно вне населенных пунктов.

Рашисты вели обстрел Березнеговатской громады. Один человек погиб. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

"В первой половине дня, 31 мая, были обстреляны в пгт Первомайское, с. Белозерка Первомайской громады. Частичное разрушение здания колбасного цеха. Также обстрелы потерпели Шевченковская громада. В частности, одно из сел был обстреляно из ствольной артиллерии крупных калибров. Один снаряд разорвался во дворе многоэтажки. Полностью уничтожено хозяйственное сооружение, повреждены гаражи, перебиты сети электроснабжения, во многих домах выбиты стекла. Несколько снарядов разорвались в огородах частных домохозяйств. Огонь враг вел с оккупированных территорий Херсонской области", – добавили в ОВА.

Утром, 1 июня, с 04:50 были обстрелы г. Очаков Очаковской громады. По предварительной информации, разрушение и повреждение жилых домов. Один человек ранен. В Первомайском и Вознесенском районе день и ночь прошли относительно спокойно.

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