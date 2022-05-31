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Жителям Николаева и пригородных сел рекомендуют временно уехать из-за обстрелов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

Жителям Николаева и пригородных сел рекомендуют временно уехать из города. В частности, просят уехать из Корабельного и Ингульского района города, а также сел Полигон, Николаевское, района НАРП, Кульбакино.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-секретаря военной комендатуры обороны Николаева Дмитрия Плетенчука в Facebook.

Жителям, которые в силу разных обстоятельств не могут покинуть свои дома, рекомендуется находиться в бомбоубежищах, подземных укрытиях или рядом с ними.

В случае начала обстрела нужно немедленно направляться в укрытие, а в случае их отсутствия рядом – находиться у северных и западных сторон крепких построек, но не слишком приближаться к ним. Нельзя находиться в панельных многоквартирных домах.

По его словам, попадание 203-мм снарядом в панельные дома приводит к их существенным разрушениям. Такие постройки не спасут.

Кроме того, российские войска могут использовать и кассетные реактивные снаряды.

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По словам Плетенчука, начиная с 26 мая обстрелы Николаева совершают подразделения 291 артиллерийской бригады российских войск. Для обстрела используются 203-мм пушки 2С7 "Пион". Используются два типа снарядов с дальностью стрельбы 37 км и 47,5 км. Снарядов второго типа у русских войск относительно меньше, поэтому и меньше вероятность их применения.

Именно снарядами первого типа производится обстрел юго-восточных районов Николаева – Ингульского и Корабельного, а также пригородов. Один боеприпас наносит существенное поражение объектам, но не обеспечивает точной стрельбы. Его применение оккупационными войсками преследует цель максимального ущерба гражданским объектам: жилым домам, предприятиям и инфраструктуре.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Коли вже почнуть ці кацапські артилерійські розрахунки знищувати ? Коли вже до нас дійде потрібна для цього зброя ? Цих тварюк треба вираховувати та знищувати зразу ж тільки вони розвернули свої стволи !
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31.05.2022 13:06
+5
Зелений будівник доріг злив херсон, тепер і мій Миколаїв, квартира як раз у інгульському
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31.05.2022 13:52
+3
потім Запоріжжя, Дніпро і так до Львова "тимчасово окуповані"як Крим 8 років
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31.05.2022 13:13
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Правила форума Совет форумчан
Коли вже почнуть ці кацапські артилерійські розрахунки знищувати ? Коли вже до нас дійде потрібна для цього зброя ? Цих тварюк треба вираховувати та знищувати зразу ж тільки вони розвернули свої стволи !
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31.05.2022 13:06 Ответить
все йде до того, що ніколи.
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31.05.2022 13:20 Ответить
Вчера один Пион накрыли. Судя по сводкам. Видеоподтверждения пока нет.
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31.05.2022 17:57 Ответить
Сказал как отрезал
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31.05.2022 13:29 Ответить
потім Запоріжжя, Дніпро і так до Львова "тимчасово окуповані"як Крим 8 років
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31.05.2022 13:13 Ответить
А це вже погана новина...Миколаїв - це вже просування в центр країни та оточення Одеси...скоріше б ті хімерси під'їхали
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31.05.2022 13:14 Ответить
Не розганяйте паніку. Головне Бутусову не дати працювати та Порошенка приструнити. Зелені мухи тобі сядуть на стрілки годинника будуть спостерігати як час вертається до 23 лютого.
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31.05.2022 13:47 Ответить
А где там про продвижение? Кацапы подтянули дальнобойную артиллерию и начали свои обычные забавы в разрушь жилые районы.
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31.05.2022 17:58 Ответить
Зелений будівник доріг злив херсон, тепер і мій Миколаїв, квартира як раз у інгульському
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31.05.2022 13:52 Ответить
А як же ти жопу рвав- зебіл нашь прєзідєнт!
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31.05.2022 15:47 Ответить
 
 