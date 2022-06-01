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Бійці 24-ї ОМБр на Луганщині знищили рашистський БРДМ-2. ВIДЕО
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Бійці 24-ї окремої механізованої бригади влучним пострілом на Луганщині знищили БРДМ-2 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.
Топ коментарі
+28 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар01.06.2022 20:52
+25 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+12 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар01.06.2022 20:39
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в Киеве на говнососке намалевали (ах как шикарно намалевали) рожу *****!!!!
нехай отсасывает **** !!! киевлянам выгребные ямы )))))))))))))))