Бійці 24-ї ОМБр на Луганщині знищили рашистський БРДМ-2. ВIДЕО

Бійці 24-ї окремої механізованої бригади влучним пострілом на Луганщині знищили БРДМ-2 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

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