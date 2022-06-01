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Бійці 24-ї ОМБр на Луганщині знищили рашистський БРДМ-2. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 24-ї окремої механізованої бригади влучним пострілом на Луганщині знищили БРДМ-2 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

Також читайте: Бійці 24-ї ОМБр затрофеїли танк Т-72Б рашистів. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
и о погоде !!!!
///
в Киеве на говнососке намалевали (ах как шикарно намалевали) рожу *****!!!!
нехай отсасывает **** !!! киевлянам выгребные ямы )))))))))))))))

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01.06.2022 20:52
+25
Згоден-красота...
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01.06.2022 20:38
+12
Steel Azov - author Denys Tsiperko
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01.06.2022 20:39
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Згоден-красота...
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01.06.2022 20:38 Відповісти
чутно: "лівіше, лівіше"... мабуть в Лівії
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01.06.2022 20:51 Відповісти
подтверждаю, красота
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01.06.2022 20:38 Відповісти
Steel Azov - author Denys Tsiperko
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01.06.2022 20:39 Відповісти
супер !
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01.06.2022 21:18 Відповісти
Красота !
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01.06.2022 20:40 Відповісти
Хлопок
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01.06.2022 20:45 Відповісти
ХлОпок или хлопОк? )
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01.06.2022 21:17 Відповісти
и о погоде !!!!
///
в Киеве на говнососке намалевали (ах как шикарно намалевали) рожу *****!!!!
нехай отсасывает **** !!! киевлянам выгребные ямы )))))))))))))))

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01.06.2022 20:52 Відповісти
Профи. Так вычислить время пуска чтобы попасть между деревьями в проезжающую технику
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01.06.2022 21:13 Відповісти
Таки догнав
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02.06.2022 14:57 Відповісти
 
 