Бійці 24-ї ОМБр затрофеїли танк Т-72Б рашистів. ФОТО
Бійці 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ взяли черговий трофейний танк рашістів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці бригади.
Російський Т-72Б уже на службі у ЗСУ та успішно працює проти самих окупантів.
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