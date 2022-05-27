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Новини Фото Війна
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Бійці 24-ї ОМБр затрофеїли танк Т-72Б рашистів. ФОТО

Бійці 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ взяли черговий трофейний танк рашістів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці бригади.

Бійці 24-ї ОМБр затрофеїли танк Т-72Б рашистів 01

Російський Т-72Б уже на службі у ЗСУ та успішно працює проти самих окупантів.

Бійці 24-ї ОМБр затрофеїли танк Т-72Б рашистів 02

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Автор: 

танк (2064) 24 омб імені князя Данила Галицького (252) трофеї (185)


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Топ коментарі
+18
Героям слава !!!
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27.05.2022 16:27
+14
ору чайкой- с харьковского направления
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27.05.2022 16:54
+13
Скоро трофейные Т 62 появятся. Там на одного сгоревшего бурята больше будет)
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27.05.2022 16:34
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Героям слава !!!
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27.05.2022 16:27 Відповісти
ору чайкой- с харьковского направления
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27.05.2022 16:54 Відповісти
Скоро трофейные Т 62 появятся. Там на одного сгоревшего бурята больше будет)
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27.05.2022 16:34 Відповісти
там зразу 3-4 буряти в утіль підуть....
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27.05.2022 16:41 Відповісти
Головне в Т-62 те, що на нього навіть не дуже треба джавеліна, Матадора чи Карла Густава (15-23 кг). Їх будуть пачками палити "мухами" (РПГ-18 - 2.6 кг). Бо піхтура все це на собі тягає.
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27.05.2022 20:46 Відповісти
це мясо для Рапіри)))
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28.05.2022 03:12 Відповісти
"Своих не бросаем" надпись на танке, после чего его бросили. руZZкие, одним словом.
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27.05.2022 16:44 Відповісти
Тепер цей танк послуже добру. Слава Україні!
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27.05.2022 16:58 Відповісти
с паршивой русни, - хоть шерсти клок
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27.05.2022 17:17 Відповісти
Ме интересно, что на этот трофей прокукарекает Люся Обдрыстович, советник Дерьмака, которая в экстазе хвалила кацапскую армию.
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27.05.2022 17:19 Відповісти
ВОТ В РФ ЧЕРТЕЙ НАРОЖДАЛОСЬ !!!
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28.05.2022 01:09 Відповісти
 
 