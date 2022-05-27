Бійці 24-ї ОМБр затрофеїли танк Т-72Б рашистів. ФОТО

Бійці 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ взяли черговий трофейний танк рашістів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці бригади.

Російський Т-72Б уже на службі у ЗСУ та успішно працює проти самих окупантів.

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