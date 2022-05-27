Бойцы 24-й ОМБр затрофеили танк Т-72Б рашистов. ФОТО
Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ приняли очередной трофейный танк рашистов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке бригады.
Российский Т-72Б уже на службе в ВСУ успешно работает против самих оккупантов.
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