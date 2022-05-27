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Бойцы 24-й ОМБр затрофеили танк Т-72Б рашистов. ФОТО

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ приняли очередной трофейный танк рашистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке бригады.

Бойцы 24-й ОМБр затрофеили танк Т-72Б рашистов 01

Российский Т-72Б уже на службе в ВСУ успешно работает против самих оккупантов.

Бойцы 24-й ОМБр затрофеили танк Т-72Б рашистов 02

Смотрите: Бойцы 92-й бригады в Харьковской области затрофеили вражескую САУ 2С3 "Акация-М". ВИДЕО

танк (2253) 24 омб имени князя Данила Галицкого (251) трофеи (180)


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Топ комментарии
+18
Героям слава !!!
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27.05.2022 16:27
+14
ору чайкой- с харьковского направления
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27.05.2022 16:54
+13
Скоро трофейные Т 62 появятся. Там на одного сгоревшего бурята больше будет)
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27.05.2022 16:34
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Героям слава !!!
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27.05.2022 16:27 Ответить
ору чайкой- с харьковского направления
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27.05.2022 16:54 Ответить
Скоро трофейные Т 62 появятся. Там на одного сгоревшего бурята больше будет)
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27.05.2022 16:34 Ответить
там зразу 3-4 буряти в утіль підуть....
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27.05.2022 16:41 Ответить
Головне в Т-62 те, що на нього навіть не дуже треба джавеліна, Матадора чи Карла Густава (15-23 кг). Їх будуть пачками палити "мухами" (РПГ-18 - 2.6 кг). Бо піхтура все це на собі тягає.
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27.05.2022 20:46 Ответить
це мясо для Рапіри)))
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28.05.2022 03:12 Ответить
"Своих не бросаем" надпись на танке, после чего его бросили. руZZкие, одним словом.
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27.05.2022 16:44 Ответить
Тепер цей танк послуже добру. Слава Україні!
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27.05.2022 16:58 Ответить
с паршивой русни, - хоть шерсти клок
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27.05.2022 17:17 Ответить
Ме интересно, что на этот трофей прокукарекает Люся Обдрыстович, советник Дерьмака, которая в экстазе хвалила кацапскую армию.
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27.05.2022 17:19 Ответить
ВОТ В РФ ЧЕРТЕЙ НАРОЖДАЛОСЬ !!!
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28.05.2022 01:09 Ответить
 
 