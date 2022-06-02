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"Байрактар" знищує два російські танки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці оперативного командування "Південь" за допомогою безпілотника "Байрактар" знищили два ворожих танка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійці опублікували в соцмережах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю безпілотника "Байрактар" для України

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+54
А нікого не засмучує, що нам знов впарюють відео 2020 року: Азербайджанские дроны "Байрактар" уничтожают два армянских танка Т-72. ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/v3221604

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02.06.2022 13:11
+32
это Карабах 2020, стыдно что в таком популярном издании работают журналисты, неспособные проверить выкладываемый материал
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02.06.2022 12:28
+23
"я нє іграю, я в домікє"
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02.06.2022 12:20
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Другий думав, що він заховався, та його ніхто не бачить.
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02.06.2022 12:19 Відповісти
"я нє іграю, я в домікє"
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02.06.2022 12:20 Відповісти
А нікого не засмучує, що нам знов впарюють відео 2020 року: Азербайджанские дроны "Байрактар" уничтожают два армянских танка Т-72. ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/v3221604

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02.06.2022 13:11 Відповісти
Тим більше, що відео з Байрактарів ніякі "бійці в соцмережах" не викладають. Тільки командування ЗСУ, а воно нічого не викладало.
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02.06.2022 13:45 Відповісти
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02.06.2022 13:52 Відповісти
Звісно засмучує, але як горять мокшанскі танки можна дивитись вічно....
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02.06.2022 18:28 Відповісти
Предприятие «Уралтрансмаш», которое входит в состав концерна «Уралвагонзавод», 2 июня отправило в Беларусь эшелон самоходных гаубиц 2С3М «Акация», сообщает пресс-служба организации.
https://news.zerkalo.io/economics/15405.html?c
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02.06.2022 12:19 Відповісти
Надзвичайно тривожна інформація. Якщо достовірна.
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02.06.2022 13:46 Відповісти
А "Байрактару" хтось заборонив залітати на територію білорусі ?
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02.06.2022 14:50 Відповісти
Зе.
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02.06.2022 15:10 Відповісти
"Ешелон" із 10 танків вже був. Тут, напевно, така сама фігня.
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02.06.2022 15:25 Відповісти
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02.06.2022 12:21 Відповісти
туркам пора нам доплачивать за рекламу беспилотников
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02.06.2022 12:23 Відповісти
Ну так вони й представили безкоштовно. "Байрактар", на який збирала гроші Литва, Туреччина передасть Україні безкоштовно. Джерело: https://censor.net/ua/n3345524
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02.06.2022 18:33 Відповісти
-і маладааяяя не узнаааєт, какой у парня біл канєц...
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02.06.2022 12:24 Відповісти
Пашинян похоронил 100 армян
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02.06.2022 12:27 Відповісти
Це артою накривають, чи ракетою ?
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02.06.2022 12:26 Відповісти
схоже, дали "вказівку" дати "манюпасу" відосиків з "Байрактарами", бо ж люди питання ставлять: "де, курва, байрактари?" Були ще нещодавно, громили русню на Зміїному, а зараз русня там базу облаштувала і вже якісь мутні договорняки з розмінуванням українських портів, типу, для вивозу зерна, а не для полегшення вторгнення касапів. Ще й з Одеси наче, надходили повідомлення про звільнення міста від укріплень - для кого звільняють?

А був ще нещодавно "лист" від "Єрмака до Залужного", де Єрмак, начебто, просив не використовувати "Байрактари", і всі вже, начебто, сказали, що то "фейк", і що в листі тому посада Залужного вказана неправильно і так далі. Але ж, саме після цього і Зміїний довбати перестали й "Байрактари" там нічого не ********. Збіг обставин.
Хоча, зрадницька думка так і виринає й каже про того "листа" - чи це не така собі "операція "пририття" реальної вказівки? І щоб ніхто незручних питань не ставив - випустили вже фейкового "листа", щоб потім казати, мовляв, та то ж "фейк"?
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02.06.2022 15:39 Відповісти
З Бутусовим все в порядку, а чи ти не ******** виникають сумніви
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02.06.2022 18:37 Відповісти
это Карабах 2020, стыдно что в таком популярном издании работают журналисты, неспособные проверить выкладываемый материал
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02.06.2022 12:28 Відповісти
Ти лічно прісутствАвАл при сьйомкЄ?
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02.06.2022 12:30 Відповісти
скинь ссылку на 2020 год
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02.06.2022 12:42 Відповісти
Камуфляж на танках армянский

Не хочет вставлять картинку, посмотри тут https://armiya.az/photos/2020/10/770a4-1602065673.jpg
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02.06.2022 13:03 Відповісти
Бери. Мені хватило 1 хвилини щоб знайти в Гугл, а тебе мабудь в Гуглі забанили: Азербайджанские дроны "Байрактар" уничтожают два армянских танка Т-72. ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/v3221604
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02.06.2022 13:13 Відповісти
Останнім часом цензор тільки переписує інші агенції. Інколи Бутусов вкидає щось своє, а інколи трапляється лайно, так як цього разу, із соцмереж і без перевірки.
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02.06.2022 15:02 Відповісти
Стирилізація тушонки...
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02.06.2022 12:28 Відповісти
Кацапы !
Нравится, не нравится -
Будем байрактариться !
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02.06.2022 12:34 Відповісти
слава героям и байрактарам
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02.06.2022 12:53 Відповісти
Аж раптом їбонуло і здригнулася земля,
Болванка прилетіла в молодого москаля.
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02.06.2022 12:34 Відповісти
Насипали щєй.
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02.06.2022 12:37 Відповісти
побольше байрактаров чтобы молодые парни-цветы Украины мало гибли.
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02.06.2022 12:37 Відповісти
Пали кацапську наволоч!
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02.06.2022 12:48 Відповісти
де і коли? шифрувати час, місцевсть і дії "байрактара" взалі, то є признак переляку або тупості. получився безименний ролік ні про що.
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02.06.2022 12:51 Відповісти
На странице Оперативне командування "Південь" нет этого видео. Не подыгрывайте кремлю репостя абы шо
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02.06.2022 12:51 Відповісти
КанхвЕта...
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02.06.2022 13:00 Відповісти
Останнім часом такі відео з поля бою з*являються дуже рідко.
Або у нас закінчились Байрактари, або у кацапів-танки...
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02.06.2022 13:00 Відповісти
Нові вже притримують. Ті, що залишились. А старі зарили, замість гармат для оборони.
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02.06.2022 13:06 Відповісти
Аж серце крає. Так красиво.👍
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02.06.2022 13:03 Відповісти
Щоб це сказати, ти сьогодні зареєструвався? У П А Г О Й С Я побережи себе
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02.06.2022 18:41 Відповісти
Не корми бота
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02.06.2022 18:42 Відповісти
Галина Штельмах

21 ч. ·

Текст не мій і російською, але цікавий до неможливості, - Алла Комарова

Давайте я вам лучше расскажу про Германию. Тут я смотрю в Украине все ломают голову: почему Шольц так странно себя ведет? Вроде у него есть полная поддержка бундестага, огромное сочувствие и солидарность с Украиной немецкого народа, пресса настаивает на массированных поставках тяжелого вооружения украинской армии. То есть у него полный карт-бланш. А он тянет резину. Его объяснения уже ничего кроме смеха не вызывают. И вообще (особенно из Украины) ситуация выглядит дико.

Но здесь, в Германии, пресса, в целом уже объяснила, почему он так странно и, я бы даже сказал, самоубийственно себя ведет.

Сейчас попытаюсь кратко изложить в чем суть дела. Два года назад в Германии был большой скандал: обанкротилась финансовая компания Wireсard: оказалось, что она долгое время подделывала свои финансовые отчеты и в конце концов нарисовала у себя в балансе несуществующие в реальности 1,9 млрд. евро.

Это был большой скандал, потому что долгое время считалось, что Wireсard большая и динамичная компания с блестящим менеджментом и хорошими перспективами. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX. Меркель лоббировала ее в переговорах с китайцами и продвигала ее на китайском рынке и т.д.

Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.

Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.

В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.

Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.

А там, в этом архиве, вся конфидециальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.

Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь Путин держит его за яйца.

Повторюсь, это пока лишь версия. Но скандал снова набирает обороты. Пресса кипит.

Все это наслаивается еще на то обстоятельство, что Шольц был правящим бургомистром Гамбурга, а Гамбург - побратим Санкт-Петербурга. И он много раз туда ездил. А еще он был Генсеком СДПГ тогда, когда Шредер (СДПГ) был канцлером Германии. И все это теперь сваливается в одну кучу и из этого варится варево, которое может утопить Шольца...

Короче у нас тут весело и мы смотрим с оптимизмом на перспективы поставок тяжелого вооружения в Украину.

© Альфред Кох
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02.06.2022 13:13 Відповісти
во как, интересная информация, это многое объясняет
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02.06.2022 13:22 Відповісти
Так будет тяжелое вооружение или нет?
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02.06.2022 17:03 Відповісти
Украине ставят условия по прийому в Евросоюз, одно из которых это преодоление корупции, а нахрена спрашивается в задаче, если лидеры ведущих стран по уши в ней
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02.06.2022 18:52 Відповісти
многа букав. какие то 2 ярда, кому то дали. Все проще. Только в Германии можно облебить машину zетками, повесить на крышу рашистский аквафреш, ездить по Берлину в колоне, сигналить и тебе за это ничего не будет. Немцы прямые потомки фашистов и ощущают кровное родство к рашистским мразям. Поэтому и не дают нам оружие. А ворованное рашистское бабло найдется в каждой стране ЕС, но палки в колеса ставят только немцы и мадяры.
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02.06.2022 20:06 Відповісти
Маленька брехня породжує велику недовіру!(((
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02.06.2022 14:32 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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02.06.2022 13:21 Відповісти
Підписаний на азербайджанські телеграм-канали... пишуть, що це Карабах.
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02.06.2022 13:24 Відповісти
Доречі посилання на канал Геращенка у новині вже не існує. Видалив.
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02.06.2022 13:29 Відповісти
Які Байрактари, навіщо Цензору цю туфту публікувати?
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02.06.2022 14:22 Відповісти
Но это же!!? Уже было попадание - но в 20м году и не в Украине!Авторы, не позорьтесь и не позорьте страну! Притом что мы сами можем не хуже!Поместите видео из Украины!!
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02.06.2022 14:54 Відповісти
Для чого забріхуватися?
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02.06.2022 14:55 Відповісти
Три речі на які можна дивиться нескінченно:
Текучу воду
Палаюче багаття
Палаючі російські танки!
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02.06.2022 14:56 Відповісти
Цензор начинает напоминать убог их и обижен ных. Скоро и Шария "догонят"
Другие "СМИ" уже успели перепостить. https://www.youtube.com/watch?v=kxv8tDXj01k
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02.06.2022 15:00 Відповісти
ТАК ПОКАЖИТЕ ЧТО ОТ НИХ ОСТАЛОСЬ !?)
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02.06.2022 15:05 Відповісти
Vot ninada paritsa chto video ni s mesta , pro katoroje post , eta pravilno . Chem menshe materiala dlja izuchenija , tem luche . Glavnoje napisana v statje , a video toka glja pakaza , kak eta praishodit !!
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02.06.2022 15:11 Відповісти
програна? чи хтось "готує" українців до цієї думки, щоб нав'язати їм капітуляцію й подальше остаточне знищення України?
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02.06.2022 15:42 Відповісти
Kym?
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02.06.2022 17:40 Відповісти
Как я вас калаборантов ненавижу, но в данном случае соглашусь, вы питетасы фактически проиграли
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02.06.2022 19:01 Відповісти
Ой ляпота .
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02.06.2022 17:43 Відповісти
Видео с карабаха
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02.06.2022 18:18 Відповісти
чего целятся в моторный отсек, когда лучше целится в башню. Попадание в моторку - танк гарантированно выведен из строя. Попадание по башке - гарантированно 3,14-Zда не только танку но и экипажу. Мы ведь не хотим чтоб они вылезли, пересели в другой танк и снова поехали кого то давить-стрелять-убивать?
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02.06.2022 22:43 Відповісти
ЦЕНЗОР НЕТ, подлизываясь к властям, врет как всегда лицемерно заявляя про свою преданность Украине
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02.06.2022 22:51 Відповісти
сейчас удалить этот комент
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02.06.2022 22:52 Відповісти
По Байрактарам действительно непонятная ситуация. Или их успешно уничтожают в местах дислокации, или их легко сбивает ПВО врага, или у них слабая огневая мощь. А может быть всё вместе. Но реальных видео боевого применения в последнее время мы практически не видим. Грустно.
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04.06.2022 12:20 Відповісти
Кому грустно от отсутствия видео - едет на передовую и глазеет в реальном времени с реальными спецэффектами.
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05.06.2022 13:33 Відповісти
Як кажа бацька Лукашэнка: "Сматрэл бы и сматрэл".
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04.06.2022 14:14 Відповісти
это Карабах 2020
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05.06.2022 13:13 Відповісти
 
 