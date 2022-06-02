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Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю безпілотника "Байрактар" для України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника "Байрактар" для потреб українського війська.
Про це міністр національної оборони країни Арвідас Анушаускас повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"У Туреччині була підписана угода з президентом Турецького оборонного агентства Ісмаїлом Деміром про співпрацю з Міністерством національної оборони Литви. Цей договір відкриває шлях для закупівлі "Байрактару"", - написав Анушаускас.
За його словами, громадяни Литви зібрали майже 6 млн євро за три доби для купівлі ударного дрона для потреб української армії.
Топ коментарі
+36 Крэйда Гібсон
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+18 Pravda22 Pravda22
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Марченко їм і мОкумент намалює, з підписом та печаткою. А федоровмихайлоальбертович у "дію" викладе.
Реєстрація 14 березня 2022
Реєстрація: 06 квітня 2012
А Луценко , на відміну від тебе , диванного генерала подоляка ,
сьогодні воює на Павдні !
Дрянь ти , якщо чесно , без совісті і порядності 😠
Заднім числом зліплять документи.
Даже Турция сделала им уже замечание: "Вы, это, тормозните там малёхо. А то вы их "сбиваете" больше, чем мы производим".
Но кого в РФ интересуют такие "мелочи" ...
Великобритания, США, страны Балтики, Чехия, Словакия, Скандинавия - реально кто действует, а не языком молотит. Эти страны в послевоенную реорганизацию будут иметь намного больший вес, чем Германия, Франция, Италия или Венгрия.