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Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю безпілотника "Байрактар" для України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байрактар

Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника "Байрактар" для потреб українського війська.

Про це міністр національної оборони країни Арвідас Анушаускас повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"У Туреччині була підписана угода з президентом Турецького оборонного агентства Ісмаїлом Деміром про співпрацю з Міністерством національної оборони Литви. Цей договір відкриває шлях для закупівлі "Байрактару"", - написав Анушаускас.

За його словами, громадяни Литви зібрали майже 6 млн євро за три доби для купівлі ударного дрона для потреб української армії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Литві за три дні зібрали 5 мільйонів євро на "Байрактар" для України

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+36
А Игааарь Валерач сколько байрактаров купил для Украины кто-то в курсе?
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02.06.2022 08:48
+25
Литовцям за підтримку України-черговий респект...
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02.06.2022 08:52
+18
Дуже гарна ініціатива і головне корисна. Дякуємо Литва! Можна запустити флешмоб, коли кожна країна збирає гроші, домовляється з Туреччиною про 1-5 байрактарів і відправляє їх в Україну.
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02.06.2022 09:03
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А Игааарь Валерач сколько байрактаров купил для Украины кто-то в курсе?
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02.06.2022 08:48 Відповісти
Зеро.
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02.06.2022 08:51 Відповісти
Почекайте. Побачете, що незабаром ми дізнаємося, що то не Захід, волонтери та Порох забезпечували армію, а фсЬо то ігорьвалерієвич та найвеличніВшивий зі "слугами".
Марченко їм і мОкумент намалює, з підписом та печаткою. А федоровмихайлоальбертович у "дію" викладе.
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02.06.2022 09:05 Відповісти
По его Меноре не стреляют, значит, не надо.
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02.06.2022 09:29 Відповісти
Там трохи інша система, зветься ніпелем.
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02.06.2022 08:57 Відповісти
От токо не надо,первый два батальона ТРО обеспечил, второй тоже не отмораживается.ты это прекрасно знаешь но... работа такая?
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02.06.2022 09:05 Відповісти
Це свіжоспечений зебіл.
Реєстрація 14 березня 2022
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02.06.2022 09:11 Відповісти
але ж ти ще свіжіший
Реєстрація: 06 квітня 2012
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02.06.2022 12:59 Відповісти
Шо?
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02.06.2022 09:06 Відповісти
Не бреши , троляку , про Порошенка , який повністю озброів 206 - тероборону і продовжує возити озброєння по всій Украіні !

А Луценко , на відміну від тебе , диванного генерала подоляка ,
сьогодні воює на Павдні !
Дрянь ти , якщо чесно , без совісті і порядності 😠
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02.06.2022 09:07 Відповісти
Зеленский для хвойд святий Споріднені души
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02.06.2022 10:06 Відповісти
Порох відновив ПВО Київської області ще до 2019-го... А Слуги зняли з нього клістрони...
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02.06.2022 09:56 Відповісти
так давно пора взять вилы и спросить у коломоши и пинчука где бабосы сворованые непосильным трудом ?
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02.06.2022 09:13 Відповісти
Буй целый,буй десятый!
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02.06.2022 09:57 Відповісти
За 8 років до початку масштабного вторгнення, Україна при минулому президенті купила лише 6 одиниць і при нинішньому президенті також лише 6 байрактарів. Нажаль, десятки мільярди доларів виділялися не на зброю. От уявіть, якби у нас були інші пріоритети і на 24 лютого у нас було б 1000 одиниць байрактарів, і по 300 штук на трьох участках фронту в режимі нонстоп 24 на 7, ми б змогли за два тижні випалити все що в них рухається на гусеницях, колесах і лаптях
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02.06.2022 10:43 Відповісти
Так само як заліпукін, жодної гривні на ЗСУ, жлоби!!!!!
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02.06.2022 11:15 Відповісти
Литовцям за підтримку України-черговий респект...
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02.06.2022 08:52 Відповісти
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02.06.2022 09:01 Відповісти
4 миллиарда деньгами - это не помощь ?
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02.06.2022 09:31 Відповісти
деньгами нет не помощь: а кто его знает куда они те деньги применили...может что то купили из оружия а может зарплаты раздали бюджетникам (проели)...поэтому техника боеприпасы...
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02.06.2022 10:21 Відповісти
Львиная часть этих миллиардов распыляется ещё до того как дойдут но наших нуворышей . И за это спасибо конечно но сам принцип. **** тогда пиарится и имитировать военную помощь. Многие страны прямо сказал оружие не дадим. Как Израиль например. Но гансам религия не позволяет. На двух стульях хотят. И пуйла не обидеть и к союзникам примазаться. Крику от них больше чем от британцев.
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02.06.2022 13:36 Відповісти
А наш зелений та щей йВерховний , щось замовив для арміі , чи тільки звернення записує ?
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02.06.2022 09:01 Відповісти
Асфальт замовляв, багато асфальту... виродок...
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02.06.2022 09:06 Відповісти
Если бы да, то подоляцкие боты молчали бы?
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02.06.2022 09:07 Відповісти
Згадайте вибори.
Заднім числом зліплять документи.
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02.06.2022 09:08 Відповісти
Дуже гарна ініціатива і головне корисна. Дякуємо Литва! Можна запустити флешмоб, коли кожна країна збирає гроші, домовляється з Туреччиною про 1-5 байрактарів і відправляє їх в Україну.
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02.06.2022 09:03 Відповісти
Щиро дякуємо!
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02.06.2022 09:09 Відповісти
Исходя из сообщений гебельско-рашисткого информбюро, они сбили уже в 3 раза больше Байрактаров, чем имелось на вооружении Украины.
Даже Турция сделала им уже замечание: "Вы, это, тормозните там малёхо. А то вы их "сбиваете" больше, чем мы производим".
Но кого в РФ интересуют такие "мелочи" ...
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02.06.2022 09:21 Відповісти
По сообщениям русни они уже сбили наш подарок Украине. Хотя он ещё в Турции. Следующий наш шаг - объявляем сбор средств в детском садах на монтажную пену для Скабаевой и Симоньян. Вопрос к залу: что скажут у Соловейчика?
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02.06.2022 10:26 Відповісти
Респект та щира подяка,лісовим братам! Слава Лієтувє,Слава Україні!!))
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02.06.2022 09:21 Відповісти
И поляки дали жару: заказали 500 штук актуальных дивайсов .
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02.06.2022 09:33 Відповісти
🇱🇹🇺🇦💪🔱
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02.06.2022 09:37 Відповісти
Щиро дякую литовським братам.
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02.06.2022 10:09 Відповісти
главное много боеприпасов для байрактара для уничтожение живой силы а не танков надо. чем много уничтожит живую силу тем действеннее в карабахе было много. поишите на ютубе там много примеров.
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02.06.2022 10:31 Відповісти
Респект.

Великобритания, США, страны Балтики, Чехия, Словакия, Скандинавия - реально кто действует, а не языком молотит. Эти страны в послевоенную реорганизацию будут иметь намного больший вес, чем Германия, Франция, Италия или Венгрия.
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02.06.2022 11:05 Відповісти
За сбор средств - большое спасибо гражданам Литвы!
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02.06.2022 12:43 Відповісти
 
 