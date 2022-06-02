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Литва подписала соглашение с Турцией о покупке беспилотника "Байрактар" для Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Литва подписала соглашение с Турцией о покупке ударного беспилотника "Байрактар" для нужд украинского войска.
Об этом министр национальной обороны страны Арвидас Анушаускас сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"В Турции было подписано соглашение с президентом Турецкого оборонного агентства Исмаилом Демиром о сотрудничестве с Министерством национальной обороны Литвы. Этот договор открывает путь для закупки "Байрактара"", - написал Анушаускас.
По его словам, граждане Литвы собрали почти 6 млн евро за трое суток для покупки ударного дрона для нужд украинской армии.
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Марченко їм і мОкумент намалює, з підписом та печаткою. А федоровмихайлоальбертович у "дію" викладе.
Реєстрація 14 березня 2022
Реєстрація: 06 квітня 2012
А Луценко , на відміну від тебе , диванного генерала подоляка ,
сьогодні воює на Павдні !
Дрянь ти , якщо чесно , без совісті і порядності 😠
Заднім числом зліплять документи.
Даже Турция сделала им уже замечание: "Вы, это, тормозните там малёхо. А то вы их "сбиваете" больше, чем мы производим".
Но кого в РФ интересуют такие "мелочи" ...
Великобритания, США, страны Балтики, Чехия, Словакия, Скандинавия - реально кто действует, а не языком молотит. Эти страны в послевоенную реорганизацию будут иметь намного больший вес, чем Германия, Франция, Италия или Венгрия.