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Литва подписала соглашение с Турцией о покупке беспилотника "Байрактар" для Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байрактар

Литва подписала соглашение с Турцией о покупке ударного беспилотника "Байрактар" для нужд украинского войска.

Об этом министр национальной обороны страны Арвидас Анушаускас сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"В Турции было подписано соглашение с президентом Турецкого оборонного агентства Исмаилом Демиром о сотрудничестве с Министерством национальной обороны Литвы. Этот договор открывает путь для закупки "Байрактара"", - написал Анушаускас.

По его словам, граждане Литвы собрали почти 6 млн евро за трое суток для покупки ударного дрона для нужд украинской армии.

Также читайте: Литва предлагает провести военно-морскую операцию по сопровождению украинских кораблей с зерном

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+36
А Игааарь Валерач сколько байрактаров купил для Украины кто-то в курсе?
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02.06.2022 08:48
+25
Литовцям за підтримку України-черговий респект...
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02.06.2022 08:52
+18
Дуже гарна ініціатива і головне корисна. Дякуємо Литва! Можна запустити флешмоб, коли кожна країна збирає гроші, домовляється з Туреччиною про 1-5 байрактарів і відправляє їх в Україну.
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02.06.2022 09:03
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А Игааарь Валерач сколько байрактаров купил для Украины кто-то в курсе?
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02.06.2022 08:48 Ответить
Зеро.
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02.06.2022 08:51 Ответить
Почекайте. Побачете, що незабаром ми дізнаємося, що то не Захід, волонтери та Порох забезпечували армію, а фсЬо то ігорьвалерієвич та найвеличніВшивий зі "слугами".
Марченко їм і мОкумент намалює, з підписом та печаткою. А федоровмихайлоальбертович у "дію" викладе.
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02.06.2022 09:05 Ответить
По его Меноре не стреляют, значит, не надо.
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02.06.2022 09:29 Ответить
Там трохи інша система, зветься ніпелем.
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02.06.2022 08:57 Ответить
От токо не надо,первый два батальона ТРО обеспечил, второй тоже не отмораживается.ты это прекрасно знаешь но... работа такая?
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02.06.2022 09:05 Ответить
Це свіжоспечений зебіл.
Реєстрація 14 березня 2022
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02.06.2022 09:11 Ответить
але ж ти ще свіжіший
Реєстрація: 06 квітня 2012
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02.06.2022 12:59 Ответить
Шо?
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02.06.2022 09:06 Ответить
Не бреши , троляку , про Порошенка , який повністю озброів 206 - тероборону і продовжує возити озброєння по всій Украіні !

А Луценко , на відміну від тебе , диванного генерала подоляка ,
сьогодні воює на Павдні !
Дрянь ти , якщо чесно , без совісті і порядності 😠
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02.06.2022 09:07 Ответить
Зеленский для хвойд святий Споріднені души
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02.06.2022 10:06 Ответить
Порох відновив ПВО Київської області ще до 2019-го... А Слуги зняли з нього клістрони...
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02.06.2022 09:56 Ответить
так давно пора взять вилы и спросить у коломоши и пинчука где бабосы сворованые непосильным трудом ?
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02.06.2022 09:13 Ответить
Буй целый,буй десятый!
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02.06.2022 09:57 Ответить
За 8 років до початку масштабного вторгнення, Україна при минулому президенті купила лише 6 одиниць і при нинішньому президенті також лише 6 байрактарів. Нажаль, десятки мільярди доларів виділялися не на зброю. От уявіть, якби у нас були інші пріоритети і на 24 лютого у нас було б 1000 одиниць байрактарів, і по 300 штук на трьох участках фронту в режимі нонстоп 24 на 7, ми б змогли за два тижні випалити все що в них рухається на гусеницях, колесах і лаптях
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02.06.2022 10:43 Ответить
Так само як заліпукін, жодної гривні на ЗСУ, жлоби!!!!!
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02.06.2022 11:15 Ответить
Литовцям за підтримку України-черговий респект...
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02.06.2022 08:52 Ответить
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02.06.2022 09:01 Ответить
4 миллиарда деньгами - это не помощь ?
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02.06.2022 09:31 Ответить
деньгами нет не помощь: а кто его знает куда они те деньги применили...может что то купили из оружия а может зарплаты раздали бюджетникам (проели)...поэтому техника боеприпасы...
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02.06.2022 10:21 Ответить
Львиная часть этих миллиардов распыляется ещё до того как дойдут но наших нуворышей . И за это спасибо конечно но сам принцип. **** тогда пиарится и имитировать военную помощь. Многие страны прямо сказал оружие не дадим. Как Израиль например. Но гансам религия не позволяет. На двух стульях хотят. И пуйла не обидеть и к союзникам примазаться. Крику от них больше чем от британцев.
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02.06.2022 13:36 Ответить
А наш зелений та щей йВерховний , щось замовив для арміі , чи тільки звернення записує ?
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02.06.2022 09:01 Ответить
Асфальт замовляв, багато асфальту... виродок...
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02.06.2022 09:06 Ответить
Если бы да, то подоляцкие боты молчали бы?
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02.06.2022 09:07 Ответить
Згадайте вибори.
Заднім числом зліплять документи.
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02.06.2022 09:08 Ответить
Дуже гарна ініціатива і головне корисна. Дякуємо Литва! Можна запустити флешмоб, коли кожна країна збирає гроші, домовляється з Туреччиною про 1-5 байрактарів і відправляє їх в Україну.
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02.06.2022 09:03 Ответить
Щиро дякуємо!
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02.06.2022 09:09 Ответить
Исходя из сообщений гебельско-рашисткого информбюро, они сбили уже в 3 раза больше Байрактаров, чем имелось на вооружении Украины.
Даже Турция сделала им уже замечание: "Вы, это, тормозните там малёхо. А то вы их "сбиваете" больше, чем мы производим".
Но кого в РФ интересуют такие "мелочи" ...
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02.06.2022 09:21 Ответить
По сообщениям русни они уже сбили наш подарок Украине. Хотя он ещё в Турции. Следующий наш шаг - объявляем сбор средств в детском садах на монтажную пену для Скабаевой и Симоньян. Вопрос к залу: что скажут у Соловейчика?
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02.06.2022 10:26 Ответить
Респект та щира подяка,лісовим братам! Слава Лієтувє,Слава Україні!!))
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02.06.2022 09:21 Ответить
И поляки дали жару: заказали 500 штук актуальных дивайсов .
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02.06.2022 09:33 Ответить
🇱🇹🇺🇦💪🔱
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02.06.2022 09:37 Ответить
Щиро дякую литовським братам.
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02.06.2022 10:09 Ответить
главное много боеприпасов для байрактара для уничтожение живой силы а не танков надо. чем много уничтожит живую силу тем действеннее в карабахе было много. поишите на ютубе там много примеров.
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02.06.2022 10:31 Ответить
Респект.

Великобритания, США, страны Балтики, Чехия, Словакия, Скандинавия - реально кто действует, а не языком молотит. Эти страны в послевоенную реорганизацию будут иметь намного больший вес, чем Германия, Франция, Италия или Венгрия.
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02.06.2022 11:05 Ответить
За сбор средств - большое спасибо гражданам Литвы!
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02.06.2022 12:43 Ответить
 
 