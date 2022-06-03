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Оператор квадрокоптера влучає міною прямо в окоп окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські бійці атакували з квадрокоптера позиції російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як оператор квадрокоптера влучає міною прямо в окоп окупантів.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+52
КрасівоЄ! Їбаште їх, хлопці!
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03.06.2022 13:51
+49
Оператору квадрокоптера-респект...
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03.06.2022 13:52
+42
Снайпер однако. Московита в глаз бьёт.
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03.06.2022 13:55
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КрасівоЄ! Їбаште їх, хлопці!
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03.06.2022 13:51 Відповісти
Оператору квадрокоптера-респект...
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03.06.2022 13:52 Відповісти
Снайпер однако. Московита в глаз бьёт.
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03.06.2022 13:55 Відповісти
Добрий вечір. Ми з УКРАЇНИ!!!
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03.06.2022 13:57 Відповісти
Красень! Що тут казати
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03.06.2022 14:02 Відповісти
Так можно дронами и войну выиграть.
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03.06.2022 14:04 Відповісти
А я би на початок війни у нас було не 12, 1200 дронів?
Мабуть тоді сатаністи зассяли б і массово вторгатися
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03.06.2022 18:03 Відповісти
Це мабуть той побутовий дрон на який Юсупова з українців гроші збирає? а де відео з американських дронів-камікадзе? Де відео з вітчизняних армійських дронів ,версій котрих було з десяток штук? Чому більше нема відео з Байрактарів котрими баранили кацапів в лютому місяці?
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03.06.2022 20:42 Відповісти
Хто хоче побачити, як баранять кацапів, вирушає на передову, а не вимагає кіно, сидячи в затишному місці.
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05.06.2022 13:15 Відповісти
Ювеліри, *******!

Молодці хлопці!

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03.06.2022 14:05 Відповісти
Бажаю нашим хлопцям побільше дублів ! Бережи їх Боже !
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03.06.2022 14:09 Відповісти
Не дублів, а влучань!

З першого дублю!
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03.06.2022 14:20 Відповісти
- Слышь Вася, что-то хохлов давно не видно бы_________________________________________________________
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03.06.2022 14:11 Відповісти
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03.06.2022 14:50 Відповісти
- Хохла видишь?
- Нет.
- А он уже здееееесссь (бум)
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03.06.2022 15:02 Відповісти
А де ненормативна? Назвав орків які вони є!
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03.06.2022 14:16 Відповісти
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03.06.2022 14:25 Відповісти
Молодці!
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03.06.2022 14:28 Відповісти
Нахер у немцев бтеры просить ,пусть нам дроны любые подгонят вместо тяжёлого вооружения(танки и рсзо они нам всеравно не дадут)
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03.06.2022 14:34 Відповісти
Тут такое дело. Прозвучала сирена и команда: "Все в укрытие!" Ну, в данном случае, в окоп. Вот орки и спрятались в окопе. Ну, кто же знал, чем оно обернётся
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03.06.2022 14:51 Відповісти
Так эта команда из динамика квадрика прозвучала - оператор уже навелся на окопы.
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03.06.2022 15:52 Відповісти
Ну, да! В следующий раз может прозвучать команда: "Всем оставаться на своих местах!"
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03.06.2022 16:20 Відповісти
О це і є ******* війна планшет, джойсік і нема москаля лише сира земля
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03.06.2022 15:52 Відповісти
Так. А при наявності "прокачаніших" ґаджетів (MQ-9) і робота за джойстиком йде веселіше.
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03.06.2022 16:18 Відповісти
Cool!
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03.06.2022 16:33 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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03.06.2022 16:57 Відповісти
 
 