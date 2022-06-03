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Оператор квадрокоптера влучає міною прямо в окоп окупантів. ВIДЕО
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Українські бійці атакували з квадрокоптера позиції російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як оператор квадрокоптера влучає міною прямо в окоп окупантів.
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Топ коментарі
+52 Єто Другоє
показати весь коментар03.06.2022 13:51
+49 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+42 Старый зольдат
показати весь коментар03.06.2022 13:55
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Мабуть тоді сатаністи зассяли б і массово вторгатися
Молодці хлопці!
З першого дублю!
- Нет.
- А он уже здееееесссь (бум)
Героям слава!!!