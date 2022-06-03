Оператор квадрокоптера влучає міною прямо в окоп окупантів. ВIДЕО

Українські бійці атакували з квадрокоптера позиції російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як оператор квадрокоптера влучає міною прямо в окоп окупантів.

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