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Лавров про неможливість відвідати Сербію: "Произошло, конечно, немыслимое". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров обурений, що не може відвідати Сербію, адже Чорногорія, Болгарія та Північна Македонія не пропустили у свій повітряний простір його літак.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, він сказав журналістам.

"Відбулося позбавлення суверенної держави права на здійснення зовнішньої політики. Заблоковано міжнародну діяльність Сербії, принаймні на даний момент, на російському напрямку", - заявив Лавров.

За словами голови МЗС РФ, країни Заходу нібито самі розтоптали принцип свободи вибору партнерів, який раніше декларували.

"Сербія, з точки зору Заходу, не повинна мати жодного вибору, жодної свободи вибору партнерів", - сказав він.

Читайте: Лавров не зміг полетіти до Сербії, бо сусідні країни не пропустили його літак

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не зміг відвідати Сербію, бо Болгарія, Чорногорія та Північна Македонія не пустили його літак у свій повітряний простір.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+88
Нах пшел.
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06.06.2022 15:56
+68
Погоди, старая лошадь, придёт время и тебя встретят у трапа с наручниками. И отвезут тебя в казенный дом. В кандалах.
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06.06.2022 15:56
+51
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06.06.2022 15:57
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"Немыслимый, тупой, дохлый" - это любимый вестерн каждого рашиста
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06.06.2022 19:33 Відповісти
а кто запрещал через Луну добираться?....южный полюс есть на худой конец
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06.06.2022 19:43 Відповісти
Міг би на мітлі.
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06.06.2022 19:44 Відповісти
Нехай згадає долю Ріббентропа ,міністрів теж вішають.
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06.06.2022 20:47 Відповісти
Коню по губам поводили знатно)))
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06.06.2022 20:47 Відповісти
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06.06.2022 21:36 Відповісти
Какой на хрен самолёт, ноги на плечи и айда. Нет, ну вот действительно, морда у него, ну прям как у лошары, без бэ.
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06.06.2022 22:14 Відповісти
и при этом ЕС хочет принять сербию, а не нас... мы точно идем туда, куда нужно??
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06.06.2022 22:20 Відповісти
та какие проблемы - запряг свою родню в повозку и мчи куда хочешь
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06.06.2022 22:30 Відповісти
******** Гебельс придурюється, що він не знає, що його чекає. Прийшла пора сидіти йому дома та мовчати. В один день все зміниться, але буде вже піздно.

Але його до Гааги не довезуть, багато знає.
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06.06.2022 22:30 Відповісти
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06.06.2022 23:51 Відповісти
Немыслимое произошло ещё в 2014 году в Крыму
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07.06.2022 00:40 Відповісти
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07.06.2022 11:13 Відповісти
немыслимое - это когда рашисты убивают детей в Украине.. обосранную лошадь не пропустили через приличные страны - это пустяк по сравнению что еще будет за убийства детей..
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07.06.2022 11:43 Відповісти
ну вот и все.баста карапузики кончились танцы.сосать выхлопную трубу катафалка.
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07.06.2022 15:05 Відповісти
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07.06.2022 23:00 Відповісти
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