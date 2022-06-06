Лавров про неможливість відвідати Сербію: "Произошло, конечно, немыслимое". ВIДЕО

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров обурений, що не може відвідати Сербію, адже Чорногорія, Болгарія та Північна Македонія не пропустили у свій повітряний простір його літак.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, він сказав журналістам.

"Відбулося позбавлення суверенної держави права на здійснення зовнішньої політики. Заблоковано міжнародну діяльність Сербії, принаймні на даний момент, на російському напрямку", - заявив Лавров.

За словами голови МЗС РФ, країни Заходу нібито самі розтоптали принцип свободи вибору партнерів, який раніше декларували.

"Сербія, з точки зору Заходу, не повинна мати жодного вибору, жодної свободи вибору партнерів", - сказав він.

Читайте: Лавров не зміг полетіти до Сербії, бо сусідні країни не пропустили його літак

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не зміг відвідати Сербію, бо Болгарія, Чорногорія та Північна Македонія не пустили його літак у свій повітряний простір.