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армія рф (13569) війна (56882) знищення (4238) Чорнобаївка (73)

"Нас нех#ево разъ#бали. У нас нет техники. Нам п#зда", - запис із телефона окупанта, який побував у Чорнобаївці. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Окупанти, які зараз дислокуються у селі Чорнобаївка Херсонської області, записують на свої телефони відео, де в іронічному тоні обговорюють невдалий наступ росіян на Миколаїв, спілкуються про "відмовників" та пияцтво в армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі "Слідства.Інфо" з описом отриманого журналістами від власних джерел відео, знятого на телефон російського окупанта.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру псевдоголові адміністрації Чорнобаївської територіальної громаді, - Офіс генпрокурора. ФОТО

На отриманому відео російські військові вдають, ніби вони на розважальному ток-шоу, де ведучий та гості діляться враженнями від війни і відповідають на запитання. Декілька російських військових, які з’являються на відео, перебувають у темному приміщенні з гірляндою, вікнами, забитими простреленою фанерою, та маленьким квадратним телевізором. Замість мікрофона окупанти використовують поліцейський жезл та називають свій "телеканал" "Очкошники ТВ".

"Слідство.Інфо" ідентифікувало двох російських військових, які з’являються на відео. "Ведучим" з поліцейським жезлом виявився 24-річний Ельдар Нахушев з міста Черкеськ. У соцмережах він публікує фото у військовій формі з маленьким сином. Також, як видно з соцмереж, Ельдар Нахушев займається музикою та виступає на весіллях: якось він посів перше місце у номінації "Інструментальна музика" конкурсу художньої творчості "Солдати антитерору".

Ще один ідентифікований окупант з отриманого відео - Расул Ойоков. У його соцмережах чимало постів з прапором та символікою Республіки Адигея. Під одним із таких зображень підпис: "Мы помним и забывать подобно смерти. 1763-1864". Йдеться про російсько-кавказьку війну, у якій черкеси чинили героїчний спротив агресії Російської імперії.

Судячи з отриманих даних, військовослужбовці з відео належать до 22-го армійського корпусу Берегових військ Чорноморського флоту російської армії, який зараз дислокується у Чорнобаївці.

Нагадаємо, 29 травня українська армія вже 22-й раз протягом трьох місяців війни влучила у російський склад боєприпасів у Чорнобаївці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько 130 одиниць техніки перекинули окупанти в Чорнобаївку, - Генштаб ЗСУ

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+12
Любимец российской пропаганды. В Украине ликвидировали известного члена ЧВК Вагнера с позывным Ваха
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06.06.2022 17:35
+10
Примерно вот так их ***.шат наши мужики - https://t.me/newspn/23298
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06.06.2022 16:53
+6
"Supernowoczesna polska broń, rakiety przeciwlotnicze Piorun i amunicja krążąca Warmate, robi furorę w wojnie na Ukrainie" - zwrócił uwagę niemiecki dziennik "Welt". Jak zauważono na łamach czasopisma "w mediach społecznościowych wokół pocisków Piorun powstał prawdziwy kult".

«************ польське озброєння, зенітні ракети «Піорун» і циркулюючі ********** Warmate роблять фурор у війні в Україні», - зазначає німецька щоденна газета «Welt».
https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2974058,piorun-porownywalny-z-amerykanskim-stingerem-niemieckie-media-o-fenomenie-polskiej-broni
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06.06.2022 16:51
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"Supernowoczesna polska broń, rakiety przeciwlotnicze Piorun i amunicja krążąca Warmate, robi furorę w wojnie na Ukrainie" - zwrócił uwagę niemiecki dziennik "Welt". Jak zauważono na łamach czasopisma "w mediach społecznościowych wokół pocisków Piorun powstał prawdziwy kult".

«************ польське озброєння, зенітні ракети «Піорун» і циркулюючі ********** Warmate роблять фурор у війні в Україні», - зазначає німецька щоденна газета «Welt».
https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2974058,piorun-porownywalny-z-amerykanskim-stingerem-niemieckie-media-o-fenomenie-polskiej-broni
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06.06.2022 16:51 Відповісти
Примерно вот так их ***.шат наши мужики - https://t.me/newspn/23298
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06.06.2022 16:53 Відповісти
Она была бы вам , если бы у вас и была техника.
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06.06.2022 16:56 Відповісти
Орки сміються...це більш подібне ,для зовнішньо споглядання..Що у них все добре з наступом і нема ніяких відказників..
Ви шо думаєте,вони не дивляться Ютюб..з тими перехопленнями СБУ.-де говориться про втрати та відказників. Тролінґ СБУ
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06.06.2022 17:27 Відповісти
Кацапська нечисть,здохнете всі. Навіть не сумнівайтесь. Недовго вам вже залишилось смердіти на нашій землі.
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06.06.2022 17:29 Відповісти
Памятаєте відео з Горлівки з 2015 року...--"Прівєт чіта прівєт улан уде.."
ага...всьо зашкварився бурят Ваха
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06.06.2022 17:32 Відповісти
Любимец российской пропаганды. В Украине ликвидировали известного члена ЧВК Вагнера с позывным Ваха
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06.06.2022 17:35 Відповісти
*** , я эту вонь кацапскую , не могу переносить и смотреть даже в монитор. ,Надеюсь это последнее видео .
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06.06.2022 18:56 Відповісти
майбутні(?) двохсотікі
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06.06.2022 19:33 Відповісти
Самі напросились!
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06.06.2022 19:43 Відповісти
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06.06.2022 20:22 Відповісти
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06.06.2022 22:22 Відповісти
Бесславные уйопки
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07.06.2022 00:28 Відповісти
Черкесы красавцы - это я вам говорю как человек, который был там и общался с людьми с огромным жизненным опытом, к украинца там относились относятся отлично, и они явно недовольны игом....был в аулах куда москалики даже днем не зайдут.
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07.06.2022 02:02 Відповісти
Там вообще русня осталась? Или вот только вотэтовот непонятное из ****** названия которых даже выговорить сложно.
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07.06.2022 02:21 Відповісти
жаль, что эти передасты еще живы... надо посоветовать им положить в карманы семечки подсолнуха...
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07.06.2022 07:50 Відповісти
 
 