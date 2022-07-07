"Нас нех#ево разъ#бали. У нас нет техники. Нам п#зда", - запис із телефона окупанта, який побував у Чорнобаївці. ВIДЕО

Окупанти, які зараз дислокуються у селі Чорнобаївка Херсонської області, записують на свої телефони відео, де в іронічному тоні обговорюють невдалий наступ росіян на Миколаїв, спілкуються про "відмовників" та пияцтво в армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі "Слідства.Інфо" з описом отриманого журналістами від власних джерел відео, знятого на телефон російського окупанта.

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На отриманому відео російські військові вдають, ніби вони на розважальному ток-шоу, де ведучий та гості діляться враженнями від війни і відповідають на запитання. Декілька російських військових, які з’являються на відео, перебувають у темному приміщенні з гірляндою, вікнами, забитими простреленою фанерою, та маленьким квадратним телевізором. Замість мікрофона окупанти використовують поліцейський жезл та називають свій "телеканал" "Очкошники ТВ".

"Слідство.Інфо" ідентифікувало двох російських військових, які з’являються на відео. "Ведучим" з поліцейським жезлом виявився 24-річний Ельдар Нахушев з міста Черкеськ. У соцмережах він публікує фото у військовій формі з маленьким сином. Також, як видно з соцмереж, Ельдар Нахушев займається музикою та виступає на весіллях: якось він посів перше місце у номінації "Інструментальна музика" конкурсу художньої творчості "Солдати антитерору".

Ще один ідентифікований окупант з отриманого відео - Расул Ойоков. У його соцмережах чимало постів з прапором та символікою Республіки Адигея. Під одним із таких зображень підпис: "Мы помним и забывать подобно смерти. 1763-1864". Йдеться про російсько-кавказьку війну, у якій черкеси чинили героїчний спротив агресії Російської імперії.

Судячи з отриманих даних, військовослужбовці з відео належать до 22-го армійського корпусу Берегових військ Чорноморського флоту російської армії, який зараз дислокується у Чорнобаївці.

Нагадаємо, 29 травня українська армія вже 22-й раз протягом трьох місяців війни влучила у російський склад боєприпасів у Чорнобаївці.

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