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Новини Війна
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Близько 130 одиниць техніки перекинули окупанти в Чорнобаївку, - Генштаб ЗСУ

чорнобаївка

Російські окупаційні війська перемістили близько 130 одиниць військової техніки у Чорнобаївці.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою перешкоджання наступу наших підрозділів провів мінування мосту через річку Інгулець в районі Давидового Броду. У рамках комплектування підрозділів, які зазнали втрат, у районі населеного пункту Чорнобаївка противник здійснив переміщення близько 130 одиниць військової техніки" , - повідомили в Генштабі.

Також читайте: Російські окупанти обстріляли Чорнобаївку та Правдіне на Херсонщині. Є загиблий та поранені. ФОТО

Автор: 

Генштаб ЗС (6488) Чорнобаївка (79) Херсонська область (5704)


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Топ коментарі
+16
"Вечная ********* кацапа"...... надо снимать сериал
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20.05.2022 19:14
+15
да ладно уже можно начинать
20 Чорнобаївка уже бьіла

это 21 должна быть

ОЧКО

как они не очкуют - не представляю ))
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20.05.2022 19:13
+15
Ну, Боже поможи ! Амінь ! (Я вже з рахунку збився ...)
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20.05.2022 19:15
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20.05.2022 19:10 Відповісти
да ладно уже можно начинать
20 Чорнобаївка уже бьіла

это 21 должна быть

ОЧКО

как они не очкуют - не представляю ))
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20.05.2022 19:13 Відповісти
не очкуют, потому что каждый раз новые, а коммуникации с внешним миром у них нет.
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20.05.2022 19:28 Відповісти
и сразу блек джек
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20.05.2022 19:36 Відповісти
І Джек пот!!!
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20.05.2022 19:44 Відповісти
а по итогу - Пол Пот,по всей расии
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20.05.2022 20:25 Відповісти
а ти не знав що придурки, моральні уроди, і взагалі ватні орки не знають що їх там вже 20 разів поз...башили.
їм їх телевізор показує що вони вже демелітеризували Україну, очистили її від нацистобандеровців,
залишилось лише взяти чорнобаєвку та продавати енергію з ЗАЕС.
все.
в оркостані вже перемога.
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20.05.2022 21:28 Відповісти
пора
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20.05.2022 19:14 Відповісти
"Вечная ********* кацапа"...... надо снимать сериал
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20.05.2022 19:14 Відповісти
Мабуть знову ротація постійна в цьому аеропорту, що свинобаки не знають, що раніше раніше відбувалося
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20.05.2022 19:14 Відповісти
Мабуть це нові облудні рашистські😁
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20.05.2022 19:52 Відповісти
Перед смертю ненапереміщуєшся.
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20.05.2022 19:15 Відповісти
Купите себе пачку граблей и попрыгайте на них! Дурни
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20.05.2022 19:15 Відповісти
А ти їх не відмовляй і не вчи. У наших там все престріляно !
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20.05.2022 19:17 Відповісти
Ну, Боже поможи ! Амінь ! (Я вже з рахунку збився ...)
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20.05.2022 19:15 Відповісти
20 вже було
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20.05.2022 19:20 Відповісти
И 21 тоже .Аферистович пару дней назад у Фейгина на эфире говорил ,что 22 была и это только из крупных попаданий ведь мелкие даже и не считают
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20.05.2022 20:35 Відповісти
ви ще йому вірите?
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20.05.2022 22:07 Відповісти
Звичайно - віримо. Бо якщо це перемога - він все розкаже. Бо він військовий стратег, аналітик та історик. А якщо халепа - то це не до нього, це до військових. А він же лише ОП.
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21.05.2022 00:13 Відповісти
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20.05.2022 19:17 Відповісти
Їм подобається, мазохісти, мабуть
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20.05.2022 19:21 Відповісти
Nea, ce fuckin provode deburiatizaciju naraZziji.
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20.05.2022 22:47 Відповісти
Шо ждем ?
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20.05.2022 19:22 Відповісти
тот же вопрос ко всему югу
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20.05.2022 19:24 Відповісти
ждем мастеров художественного слова с дивана..
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21.05.2022 00:30 Відповісти
Ми констатуємо, чи- попереджаємо?
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20.05.2022 19:24 Відповісти
мабуть, вже стібемося.
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20.05.2022 19:27 Відповісти
Цілий день щось там гупало, може по ним працювали?
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20.05.2022 19:57 Відповісти
Мужики, вы там аккуратнее с ВВП.
У них там центр утилизации личного состава и техники. Нехай везут ще.
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20.05.2022 19:26 Відповісти
ой... ВПП.
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20.05.2022 19:29 Відповісти
Давидов Брід у ямі, його можна довбати з кацапнею.
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20.05.2022 19:26 Відповісти
Та й обійти його можна.
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20.05.2022 19:27 Відповісти
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20.05.2022 19:29 Відповісти
Ну, і...? Коли 21-ша серія? Агінь!!!
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20.05.2022 19:32 Відповісти
Особенно больно когда наcтупаеш на грабли 21 и 49 раз
Ещё боль неё когда наступаеш на детские грабли
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20.05.2022 19:32 Відповісти
какая боооль, какая боль. ЗСУ - Чернобаевка - 21 : 0.
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20.05.2022 19:36 Відповісти
Чернобаевка самое безопасное место, добро пожаловать.
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20.05.2022 19:51 Відповісти
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20.05.2022 19:51 Відповісти
kat to eto vse.....interesno...

1) zmeiny

2)chernobayevka

3) pontony most

i tishina

libo gotovitsa "bada bum" , libo......mozhet eto "plata" za azovstalj ? ja nadejus shto pervoe
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20.05.2022 19:52 Відповісти
"- А что ето за сгорєвшая техніка?
- Ето укропи.
- А почєму на нєй наша буква Зю?
- ДРГ прориваются і рісуют, чтоб деморалізовать.
- Поняяятно..." (С)
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20.05.2022 20:01 Відповісти
невгамовні якись кацапи...
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20.05.2022 20:19 Відповісти
Украинские артиллеристы и ракетчики вы знаете что делать
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20.05.2022 20:33 Відповісти
Они что, газет не читают? Это уже не смешно, это комично.
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20.05.2022 20:42 Відповісти
 
 