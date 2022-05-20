Близько 130 одиниць техніки перекинули окупанти в Чорнобаївку, - Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська перемістили близько 130 одиниць військової техніки у Чорнобаївці.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою перешкоджання наступу наших підрозділів провів мінування мосту через річку Інгулець в районі Давидового Броду. У рамках комплектування підрозділів, які зазнали втрат, у районі населеного пункту Чорнобаївка противник здійснив переміщення близько 130 одиниць військової техніки" , - повідомили в Генштабі.

Також читайте: Російські окупанти обстріляли Чорнобаївку та Правдіне на Херсонщині. Є загиблий та поранені. ФОТО