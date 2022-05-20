Близько 130 одиниць техніки перекинули окупанти в Чорнобаївку, - Генштаб ЗСУ
Російські окупаційні війська перемістили близько 130 одиниць військової техніки у Чорнобаївці.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"З метою перешкоджання наступу наших підрозділів провів мінування мосту через річку Інгулець в районі Давидового Броду. У рамках комплектування підрозділів, які зазнали втрат, у районі населеного пункту Чорнобаївка противник здійснив переміщення близько 130 одиниць військової техніки" , - повідомили в Генштабі.
Топ коментарі
+16 VOLVO XC 70
показати весь коментар20.05.2022 19:14
+15 Тетяна Тать
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+15 Володимир Ярощук #452835
показати весь коментар20.05.2022 19:15
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20 Чорнобаївка уже бьіла
это 21 должна быть
ОЧКО
как они не очкуют - не представляю ))
їм їх телевізор показує що вони вже демелітеризували Україну, очистили її від нацистобандеровців,
залишилось лише взяти чорнобаєвку та продавати енергію з ЗАЕС.
все.
в оркостані вже перемога.
У них там центр утилизации личного состава и техники. Нехай везут ще.
Ещё боль неё когда наступаеш на детские грабли
1) zmeiny
2)chernobayevka
3) pontony most
i tishina
libo gotovitsa "bada bum" , libo......mozhet eto "plata" za azovstalj ? ja nadejus shto pervoe
- Ето укропи.
- А почєму на нєй наша буква Зю?
- ДРГ прориваются і рісуют, чтоб деморалізовать.
- Поняяятно..." (С)