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Новости Война
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Около 130 единиц техники перебросили оккупанты в Чернобаевку, - Генштаб ВСУ

чорнобаївка

Российские оккупационные войска переместили около 130 единиц военной техники в Чернобаевку.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"С целью препятствования наступлению наших подразделений враг провел минирование моста через реку Ингулец в районе Давидового Брода. В рамках комплектования подразделений, понесших потери, в районе населенного пункта Чернобаевка противник совершил перемещение около 130 единиц военной техники", - сообщили в Генштабе.

Смотрите также: Российские оккупанты обстреляли Чернобаевку и Правдино на Херсонщине. Есть погибший и раненые. ФОТО

Автор: 

Генштаб ВС (6190) Чернобаевка (69) Херсонская область (4717)


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Топ комментарии
+16
"Вечная ********* кацапа"...... надо снимать сериал
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20.05.2022 19:14
+15
да ладно уже можно начинать
20 Чорнобаївка уже бьіла

это 21 должна быть

ОЧКО

как они не очкуют - не представляю ))
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20.05.2022 19:13
+15
Ну, Боже поможи ! Амінь ! (Я вже з рахунку збився ...)
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20.05.2022 19:15
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ждём б\к
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20.05.2022 19:10 Ответить
да ладно уже можно начинать
20 Чорнобаївка уже бьіла

это 21 должна быть

ОЧКО

как они не очкуют - не представляю ))
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20.05.2022 19:13 Ответить
не очкуют, потому что каждый раз новые, а коммуникации с внешним миром у них нет.
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20.05.2022 19:28 Ответить
и сразу блек джек
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20.05.2022 19:36 Ответить
І Джек пот!!!
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20.05.2022 19:44 Ответить
а по итогу - Пол Пот,по всей расии
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20.05.2022 20:25 Ответить
а ти не знав що придурки, моральні уроди, і взагалі ватні орки не знають що їх там вже 20 разів поз...башили.
їм їх телевізор показує що вони вже демелітеризували Україну, очистили її від нацистобандеровців,
залишилось лише взяти чорнобаєвку та продавати енергію з ЗАЕС.
все.
в оркостані вже перемога.
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20.05.2022 21:28 Ответить
пора
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20.05.2022 19:14 Ответить
"Вечная ********* кацапа"...... надо снимать сериал
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20.05.2022 19:14 Ответить
Мабуть знову ротація постійна в цьому аеропорту, що свинобаки не знають, що раніше раніше відбувалося
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20.05.2022 19:14 Ответить
Мабуть це нові облудні рашистські😁
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20.05.2022 19:52 Ответить
Перед смертю ненапереміщуєшся.
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20.05.2022 19:15 Ответить
Купите себе пачку граблей и попрыгайте на них! Дурни
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20.05.2022 19:15 Ответить
А ти їх не відмовляй і не вчи. У наших там все престріляно !
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20.05.2022 19:17 Ответить
Ну, Боже поможи ! Амінь ! (Я вже з рахунку збився ...)
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20.05.2022 19:15 Ответить
20 вже було
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20.05.2022 19:20 Ответить
И 21 тоже .Аферистович пару дней назад у Фейгина на эфире говорил ,что 22 была и это только из крупных попаданий ведь мелкие даже и не считают
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20.05.2022 20:35 Ответить
ви ще йому вірите?
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20.05.2022 22:07 Ответить
Звичайно - віримо. Бо якщо це перемога - він все розкаже. Бо він військовий стратег, аналітик та історик. А якщо халепа - то це не до нього, це до військових. А він же лише ОП.
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21.05.2022 00:13 Ответить
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20.05.2022 19:17 Ответить
Їм подобається, мазохісти, мабуть
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20.05.2022 19:21 Ответить
Nea, ce fuckin provode deburiatizaciju naraZziji.
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20.05.2022 22:47 Ответить
Шо ждем ?
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20.05.2022 19:22 Ответить
тот же вопрос ко всему югу
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20.05.2022 19:24 Ответить
ждем мастеров художественного слова с дивана..
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21.05.2022 00:30 Ответить
Ми констатуємо, чи- попереджаємо?
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20.05.2022 19:24 Ответить
мабуть, вже стібемося.
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20.05.2022 19:27 Ответить
Цілий день щось там гупало, може по ним працювали?
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20.05.2022 19:57 Ответить
Мужики, вы там аккуратнее с ВВП.
У них там центр утилизации личного состава и техники. Нехай везут ще.
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20.05.2022 19:26 Ответить
ой... ВПП.
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20.05.2022 19:29 Ответить
Давидов Брід у ямі, його можна довбати з кацапнею.
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20.05.2022 19:26 Ответить
Та й обійти його можна.
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20.05.2022 19:27 Ответить
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20.05.2022 19:29 Ответить
Ну, і...? Коли 21-ша серія? Агінь!!!
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20.05.2022 19:32 Ответить
Особенно больно когда наcтупаеш на грабли 21 и 49 раз
Ещё боль неё когда наступаеш на детские грабли
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20.05.2022 19:32 Ответить
какая боооль, какая боль. ЗСУ - Чернобаевка - 21 : 0.
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20.05.2022 19:36 Ответить
Чернобаевка самое безопасное место, добро пожаловать.
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20.05.2022 19:51 Ответить
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20.05.2022 19:51 Ответить
kat to eto vse.....interesno...

1) zmeiny

2)chernobayevka

3) pontony most

i tishina

libo gotovitsa "bada bum" , libo......mozhet eto "plata" za azovstalj ? ja nadejus shto pervoe
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20.05.2022 19:52 Ответить
"- А что ето за сгорєвшая техніка?
- Ето укропи.
- А почєму на нєй наша буква Зю?
- ДРГ прориваются і рісуют, чтоб деморалізовать.
- Поняяятно..." (С)
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20.05.2022 20:01 Ответить
невгамовні якись кацапи...
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20.05.2022 20:19 Ответить
Украинские артиллеристы и ракетчики вы знаете что делать
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20.05.2022 20:33 Ответить
Они что, газет не читают? Это уже не смешно, это комично.
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20.05.2022 20:42 Ответить
 
 