Около 130 единиц техники перебросили оккупанты в Чернобаевку, - Генштаб ВСУ
Российские оккупационные войска переместили около 130 единиц военной техники в Чернобаевку.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"С целью препятствования наступлению наших подразделений враг провел минирование моста через реку Ингулец в районе Давидового Брода. В рамках комплектования подразделений, понесших потери, в районе населенного пункта Чернобаевка противник совершил перемещение около 130 единиц военной техники", - сообщили в Генштабе.
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20 Чорнобаївка уже бьіла
это 21 должна быть
ОЧКО
как они не очкуют - не представляю ))
їм їх телевізор показує що вони вже демелітеризували Україну, очистили її від нацистобандеровців,
залишилось лише взяти чорнобаєвку та продавати енергію з ЗАЕС.
все.
в оркостані вже перемога.
У них там центр утилизации личного состава и техники. Нехай везут ще.
Ещё боль неё когда наступаеш на детские грабли
1) zmeiny
2)chernobayevka
3) pontony most
i tishina
libo gotovitsa "bada bum" , libo......mozhet eto "plata" za azovstalj ? ja nadejus shto pervoe
- Ето укропи.
- А почєму на нєй наша буква Зю?
- ДРГ прориваются і рісуют, чтоб деморалізовать.
- Поняяятно..." (С)