Около 130 единиц техники перебросили оккупанты в Чернобаевку, - Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска переместили около 130 единиц военной техники в Чернобаевку.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"С целью препятствования наступлению наших подразделений враг провел минирование моста через реку Ингулец в районе Давидового Брода. В рамках комплектования подразделений, понесших потери, в районе населенного пункта Чернобаевка противник совершил перемещение около 130 единиц военной техники", - сообщили в Генштабе.

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