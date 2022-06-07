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Українські військові знесуть голову будь-кому, - Лукашенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, вважає, що українські військові "знесуть голову" будь-кому, хто спробує розділити країну.

Як інформує Цензор.НЕТ,  виступ Лукашенко поширюється у мережі. 

"І я впевнений, українські військові знесуть голову будь-кому. Я не кажу там нацики, не нацики. Слухайте, це питання філософське. Військові України знесуть голову будь-кому, особливо нацики, як дехто їх називає, які хочуть мати "самостійну, вільну Україну"... Вони знесуть голови всім, хто сьогодні хоче розчленувати Україну", – сказав Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+81
shto eto bylo ?
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06.06.2022 19:42
+60
Лука хочет свое зерно, чтобы его транспортировали в страны Балтики и с него сняли часть санкций. Ради этого он готов уже кричать Слава ЗСУ.
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06.06.2022 19:43
+53
Беларусь это психушка одного актера...
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06.06.2022 19:43
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У таракана биполярное расстройство. Куда только смотрят белорусские врачи.
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06.06.2022 20:09 Відповісти
У него мозаичная психопатия.
белорусские врачи этот диагноз ему поставили еще в молодости, когда его за странное поведение отправляли к ним на обследование.
Врач, который его обследовал еще жив, но давно выехал из Белоруси, когда Лука стал президентом.
Все эти материалы, в том числе и интервью с этим врачом можно найти в интернете.
Фамилию врача не помню, так как я об этом читала давно.
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06.06.2022 23:15 Відповісти
Припинив приймати наркоту, здається.
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06.06.2022 20:10 Відповісти
після заяви патрушева про польську інтервенцію і виставлені після цього на заході білорусі вздовж кордону ракети...
заява батька прямо вказує на українських військових, здатних проявити ініціативу в умовах, коли президент лише констатує ту чи іншу зміну ситуацій і виказує свою занепокоєність не менш ніж оон...
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07.06.2022 00:55 Відповісти
Лукашенко з тих , хто коли йде дощ парасолю не бере

Він так - поміж крапельками
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06.06.2022 20:10 Відповісти
Закусувати треба))А може то реферанс в бік союзу з Україною проти "етіх братьєв"?))Боже,що я мелю))
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06.06.2022 20:14 Відповісти
Тварина, твій прогіб не зарахований. На тобі стільки ж крові українців як і на куйлі
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06.06.2022 22:11 Відповісти
Потёк, как матрёшка на сносях) Як то кажуть: Наше діло теляче - всцявсь і жди поки обітруть…
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06.06.2022 20:14 Відповісти
Чекати чергової підлості від бульбенфюрера, як перед початком війни,коли український міністр оборони ,різні там зелені єрмакохімії навязували українцям думку,що бульбенфюрер і його міністр оборони дали "завірення" що з бульбостану війна протів України ,ніколи не почнеться.Не виключено, що рашист переодіне своїх орків в війскову білоруську форму форму і почне знову наступ з території Білорусії.втягнувши луку у війну.хоча руки луки і так вже в крові українського народу.
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06.06.2022 20:20 Відповісти
так хоэтцца шобы санкций трошки сняли и шобы зерно Украины сквозь его клешенки пошло...
тут и подольстится можно, а тем более нашефсё неприкрытую лесть ой как любит... и луке недавно доверял даже больше чем ***** (не спроста ж вагенеровцев бульбе не задумываясь слил)
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06.06.2022 20:23 Відповісти
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06.06.2022 20:26 Відповісти
))) десь було таке лінгвістичне спостереження: "для человека, владеющего украинским языком, исторический эпизод смещения Хрущёвым Жукова несёт оттенок какой-то возни насекомых"
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06.06.2022 21:58 Відповісти
Не деняк, а грошев.
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06.06.2022 21:59 Відповісти
полетіли яйця і головешки
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06.06.2022 20:26 Відповісти
Дошло...! О тож.
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06.06.2022 20:28 Відповісти
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06.06.2022 20:30 Відповісти
Я б порекомендував промисловий пилосмок. Відносно недорого, потужно і брутально.
Якось так:

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06.06.2022 22:07 Відповісти
Ясно одне, українські "нацики" - це наше всьо)
Слава Україні!
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06.06.2022 20:32 Відповісти
Героям слава!
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06.06.2022 22:27 Відповісти
Лука посмотрел видео про "где твоя голова и будильник"
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06.06.2022 20:34 Відповісти
Так С Р А Т Ь, як воно і Ж О П И не хватить.
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06.06.2022 20:39 Відповісти
Шо такое-то, ну никак оно ему уже не поможет, беларуские полки воюют вместе с украинцами. Видать, погано у *****, раз методичку перепутал.
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06.06.2022 20:41 Відповісти
О-о-о Бульбофюрер потихеньку перевзувається.
Так і до визнання Полку ім. Кастуся Калиновського дійде.
Це смачний плювок в рило Путіну... цікаво.
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06.06.2022 20:41 Відповісти
On spzdil u sivoi kabili koks !!!!!
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06.06.2022 20:49 Відповісти
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06.06.2022 20:50 Відповісти
Не допоможе, не старайся. Ти другий після ***** на зніс башки
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06.06.2022 20:52 Відповісти
А карту приніс, де будуть Українці голови зносити любому, хто любить за шість годин наносити превентивні удари?
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06.06.2022 20:55 Відповісти
коли ворог починає тебе аж занадто вихваляти, треба тримати зброю напоготові
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06.06.2022 20:58 Відповісти
случайно Британские ракеты залетят в Мынск
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06.06.2022 21:02 Відповісти
Де він взяв тапочки перезувся на ходу
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06.06.2022 21:10 Відповісти
Лука, що с ******?
Среш кирпичами за то, что ракеты пускал?
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06.06.2022 21:10 Відповісти
Таракан, як з,ясовується, зовсім не дурак, може адекватно мислити. але це не робить його легітимним.
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06.06.2022 21:14 Відповісти
Вырвано из контекста. Полная цитата:
"Лукашенко (3 дня назад):
«Они увидели, что он (Зеленский - ред.) полякам предоставил статус. А это ведет к чему? Оттяпать запад [страны]. Поэтому у них начинается это противостояние между президентом и военными. И я уверен, украинские военные снесут голову любому. Я не говорю там нацики-не нацики. Слушайте, это вопрос философский. Военные Украины снесут голову любому, особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь "самостийную, вольную Украину". Они не хотят, чтобы там были не только русские, белорусы, но и поляки. И они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину. Нам это не нужно. Я давно об этом сказал. Смотрите, сбывается. Я ж тогда сказал: еще к нам и россиянам обратятся, чтобы мы защитили эту Украину».
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06.06.2022 21:43 Відповісти
Да, вот и видать, как вы хотите "защитить" Украину, защитнички хреновы.
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06.06.2022 21:54 Відповісти
Лукашенко: Между Зеленским и украинскими военными начинается серьёзный конфликт!
https://www.youtube.com/watch?v=DdVftiO_JDY
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06.06.2022 21:45 Відповісти
Видать зассал Лукашок, начал уже по другому петь, ну-ну, посмотрим, что дальше из этого у тебя выйдет?!
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06.06.2022 21:48 Відповісти
Не вірте таракану, точно якусь нову підступність придумали
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06.06.2022 22:13 Відповісти
Невідомо проти кого. Може проти Путлера.
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07.06.2022 00:10 Відповісти
Та скажіть вже тому "президенту", що він диктатор, та й то з подачки пуйла, так мало того, ще й не країни, а області ордостану.
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06.06.2022 22:48 Відповісти
Тройной картофельный тулуп...
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06.06.2022 23:19 Відповісти
Ти ба?Прозрів!
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06.06.2022 23:57 Відповісти
Лукашенко дуже не проста людина.
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07.06.2022 00:14 Відповісти
Шизофренія - розщеплена свідомість. У нього початок речення з кінцем не стикується. Хворий - що візьмеш.
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07.06.2022 00:29 Відповісти
Всі кінці і початки речень у нього сходяться. Інша справа, що речення, за короткий час, можуть змінитися на інші - протилежного змісту. В залежності від ситуацій. Це не хвороба. Він дуже досвідчений інтриган.
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07.06.2022 08:29 Відповісти
пускай бы они снесли голову тебе!
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07.06.2022 17:59 Відповісти
Ні! Я ДУЖЕ не ******** россіян, але і не ********, коли мене свої ж лайном годують, гадаючі, що я зовсім дурний. Стало цікаво і знайшов повну версію цього монологу. Якщо цікаво - самі знайдете.... Тільки VPN потрібен буде.
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11.06.2022 00:12 Відповісти
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