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Кадиров, мабуть, обмовився та назвав Путіна "верховным говнокомандующим". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

Керівник Чечні Рамзан Кадиров назвав Путіна "верховным говнокомандующим" в одному зі своїх відео.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно, йдеться про обмовку "піхотинця Путіна", який намагався сказати слова "верховный главнокомандующий".

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+66
Та ні, точно не обмовився. Забув ще себе ослойобом назвати
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07.06.2022 11:26
+21
Чекаю, щоб ввін взагалі не міг розмовляти, а голова була фаршом
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07.06.2022 11:27
+20
Обмовка по - Фрейду
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07.06.2022 11:27
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Та ні, точно не обмовився. Забув ще себе ослойобом назвати
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07.06.2022 11:26 Відповісти
Овечки обидяЦЦА... Він їх теж увагою не оминає
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07.06.2022 11:58 Відповісти
Чекаю, щоб ввін взагалі не міг розмовляти, а голова була фаршом
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07.06.2022 11:27 Відповісти
Обмовка по - Фрейду
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07.06.2022 11:27 Відповісти
хоть раз любитель овец правду сказал )))
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07.06.2022 11:34 Відповісти
А-а-а!!! Проорал
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07.06.2022 11:28 Відповісти
По Фройду. Самодисципліна хромає, от і вирвалось.
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07.06.2022 11:29 Відповісти
А чого спіч без "дон-дон"?
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07.06.2022 11:29 Відповісти
Тут или одно, или другое. У Рамзан Ахматыча с многозадачностью туго.
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07.06.2022 11:32 Відповісти
совецкий проц не тащит)
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07.06.2022 12:47 Відповісти
боится шо Гончаренко его тролить в ютубе начнет
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07.06.2022 11:32 Відповісти
в кінці було один раз)
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07.06.2022 11:34 Відповісти
бу га га 😅 ай малатец ! не для кого не секрет что знает каждый гражданин кто ***** #1 кафиров просто показал а весь мир знает що воно гівно
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07.06.2022 11:31 Відповісти
Що за дурний заголовок? Треба написати "кадирка нарешті визнав правду,назвавши...." ну і т.д. Цензор,ну шо за херня?
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07.06.2022 11:34 Відповісти
Так сказал, что не поспоришь. Полный разрыв шаблона - Кадыров сказал правильную вещь
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07.06.2022 11:34 Відповісти
Послушайте внимательно, он говорит, что будет ходатайствовать "перед верховным говном командующим". Чудесно!
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07.06.2022 11:35 Відповісти
Також чітко прослуховуєтся "говном командующим"
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07.06.2022 13:30 Відповісти
хто може пояснити, що за "дон" постійно проскакує у спічах цього віслюколюба рамзанкі дирова?
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07.06.2022 11:35 Відповісти
Могу. На чеченском "дуй хьуна" - "короче говоря". Слово-паразит одним словом
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07.06.2022 11:43 Відповісти
он так часто это произносит что аж невозможно слушать это
кажется несколько лет назад он даже так не разговаривал
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07.06.2022 19:53 Відповісти
Ну так паразити у нього і завелись))))
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08.06.2022 09:50 Відповісти
Молодец кадырка!
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07.06.2022 11:35 Відповісти
Не так, кака.дырка.
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07.06.2022 11:50 Відповісти
В Кадирова легка форма дебілізму - аслексія називається, в нього проблеми з читанням тексту наприклад.
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07.06.2022 11:37 Відповісти
Думаешь, что кака.дырка в школу ходил? Неееее, он в горах коз пас и любил их.
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07.06.2022 11:52 Відповісти
почему только коз? Рамзанчику нравиться разнообразие: козочки, овечки, ослицы... животных конечно жаль
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07.06.2022 12:43 Відповісти
Да яка легка, тут повний даун але даун з 70 тыс армією орків
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11.07.2022 03:01 Відповісти
Про амністію комусь там від гавнокомандуючого можна забути.
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07.06.2022 11:38 Відповісти
Він каже перед верховним главным командующим.
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07.06.2022 11:39 Відповісти
Ні, чітко сказано "говном командующим"
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07.06.2022 13:28 Відповісти
Обмовка за Фрейдом . . Як кажуть у народі - що у дурня на язиці , те й на умі .
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07.06.2022 11:41 Відповісти
Ви з ним не спорьте він академік і знає як правильно
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07.06.2022 11:41 Відповісти
Истину ГЛАГОЛИШ овцеЙоб!)
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07.06.2022 11:43 Відповісти
ослотрах дон шайтан дон кадырка дон часто читает цензор поэтому в голове тупой отложилось именно гавнокомандующий
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07.06.2022 11:43 Відповісти
Дон.
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07.06.2022 11:51 Відповісти
Кадыров назвал Путина "Верховным Гавно-командующим". Напомним, что Кадыров страдает дислексией. Это толерантный термин, введенный западными медиками, обозначающий одну из форм дебилизма
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07.06.2022 11:55 Відповісти
так он пехотинец гавнокомандущего Дон дон сам себя гавном обозвал дон дон академик дондон
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07.06.2022 11:53 Відповісти
Путін - говнокомандуючий, Мединський - історик, Валуєв - депутат, Рогозін - космонавт, Кадиров - академік ...
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07.06.2022 11:55 Відповісти
Кадирову явно сниться місце в бункері замість пуйла. І то радує що щурі в банці гризуться
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07.06.2022 11:58 Відповісти
Здалося, шо він хотів сказати «гоЛОвнокомандующим» ))
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07.06.2022 11:58 Відповісти
Может быть совсем и не оговорка... В частных разговорах, мож так шутя и называет Путина... А здесь тупо вырвалось...

В принципе, за "ПУТИН?, ДА ОН ЕПНУТЫЙ"...Немцова угандосил Вова.... А других и за меньшие оскорбления власти, русские суды на Колыму отправляли...

Посмотрим что будет с Кадыровым в этом случае... Если ничего, тогда РАМЗАН реально круто стоит на России ... Возможно даже после Путина будет претендовать на КУСОК ВЛАСТИ.... Кто бы там не говорил.... ОЧЕНЬ ХАРИЗМАТИЧНЫЙ и РАСПИАРЕННЫЙ....После Жирика, наверное сейчас номер 1 на России...Мишустин, Медведев, Лавров, Патрушев и рядом по распиаренности не стояли с Рамзаном...
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07.06.2022 11:59 Відповісти
Кадырка рубит правду в матку!
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07.06.2022 12:05 Відповісти
обосрался этот гандон или обмочился-какая разница....?
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07.06.2022 12:11 Відповісти
Ха-ха, на стриме у ceh9 тоже был этот видеоролик.
И нет, он не обмолвился, всё правильно сказал - верховный говнокоманчующий, то есть командующий говном, который и сам по себе говно.
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07.06.2022 12:13 Відповісти
Или не оговорился.
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07.06.2022 12:23 Відповісти
если в голове постоянно крутится, то рано или поздно вырвется
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07.06.2022 12:30 Відповісти
как будто обмолвился...
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07.06.2022 12:28 Відповісти
Кадырка...дырка..дырка...
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07.06.2022 12:32 Відповісти
Кадирка вже знає, що очолить "орду" після *****. Сралін, з освітою 4 кл бурси, інвалідністю та діагнозом психопата, 100 років тому очолив цю наволоч
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07.06.2022 12:36 Відповісти
это - война!..
бледная моль - она очень обидчивая - съест не только пальто, но и поношеные трусы, вместе с содержимым..
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07.06.2022 12:48 Відповісти
Устами горного гонДОНа истина глаголет дон.
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07.06.2022 12:48 Відповісти
Прислухайтесь: він не "говнокомандующим" сказав, а - "говномкомандующим".
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07.06.2022 12:57 Відповісти
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07.06.2022 13:03 Відповісти
Чудово.
Можна стібати кацапів:
- ти сьогодні вже цілував портрет свого гівнокомандовича?...Ні? У следственний комітет напишу, що ти свого фюрера не цілуеш!... Як це він не гівнокомандувач? Ти, що кадирова не поважаєш?!
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07.06.2022 13:34 Відповісти
Навіщо стільки уваги цьому вівцейобу??
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07.06.2022 13:36 Відповісти
тут або гашиш або пари бензину,яких каридка нахапався,коли головою бився об килимок на кацапській заправці
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07.06.2022 13:48 Відповісти
********* потвору разом з говнокомандующим.
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07.06.2022 14:02 Відповісти
цікаво, чому цьому покидьку так багато уваги, і чому воно не під санкціями?
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07.06.2022 14:28 Відповісти
Що один-*****,що інший. Так що якось пох...
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07.06.2022 14:34 Відповісти
рузьгоязычнага не видели штоли ?
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07.06.2022 15:03 Відповісти
тупой маймун.
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07.06.2022 15:08 Відповісти
В цей раз рамзан вірно оцінив професіоналізм х*йла як командуючого.
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07.06.2022 15:14 Відповісти
сунеться на захід..йому ту бороду засунуть в зад як дупло
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07.06.2022 15:17 Відповісти
Вот здесь его полное видео, в конце на 7:10 минуте он Пукина называет Владимиром Ильичем))
https://www.youtube.com/watch?v=lFIpjr_XVyk
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07.06.2022 15:37 Відповісти
что у трезвого на уме то у ******* на языке
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07.06.2022 19:10 Відповісти
по идее такой зашквар не прощается и ка-дыров должет отойти но с учетом того что его танцует патрушев то в свете последних событий вполне возможно что это совсем не оговорка -ведь не зря патрушев а недавно и шойгу встречались с ******** Так что может и не просто это все
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08.06.2022 01:14 Відповісти
Та не, кадиров - гівно!
Сам себе він називає "піхатінцем пуціна", тобіш визнає, що х*йло ним командує.
Значить х*йло - ГОВНОМКОМАНДУЮЩІЙ...
Все правильно...)))
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08.06.2022 09:01 Відповісти
 
 