Кадиров, мабуть, обмовився та назвав Путіна "верховным говнокомандующим". ВIДЕО
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Керівник Чечні Рамзан Кадиров назвав Путіна "верховным говнокомандующим" в одному зі своїх відео.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно, йдеться про обмовку "піхотинця Путіна", який намагався сказати слова "верховный главнокомандующий".
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Топ коментарі
+66 Mykola Trofimenko
показати весь коментар07.06.2022 11:26
+21 Вова БК
показати весь коментар07.06.2022 11:27
+20 Белла Богун
показати весь коментар07.06.2022 11:27
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Будь ласка, зачекайте...
кажется несколько лет назад он даже так не разговаривал
В принципе, за "ПУТИН?, ДА ОН ЕПНУТЫЙ"...Немцова угандосил Вова.... А других и за меньшие оскорбления власти, русские суды на Колыму отправляли...
Посмотрим что будет с Кадыровым в этом случае... Если ничего, тогда РАМЗАН реально круто стоит на России ... Возможно даже после Путина будет претендовать на КУСОК ВЛАСТИ.... Кто бы там не говорил.... ОЧЕНЬ ХАРИЗМАТИЧНЫЙ и РАСПИАРЕННЫЙ....После Жирика, наверное сейчас номер 1 на России...Мишустин, Медведев, Лавров, Патрушев и рядом по распиаренности не стояли с Рамзаном...
И нет, он не обмолвился, всё правильно сказал - верховный говнокоманчующий, то есть командующий говном, который и сам по себе говно.
бледная моль - она очень обидчивая - съест не только пальто, но и поношеные трусы, вместе с содержимым..
Можна стібати кацапів:
- ти сьогодні вже цілував портрет свого гівнокомандовича?...Ні? У следственний комітет напишу, що ти свого фюрера не цілуеш!... Як це він не гівнокомандувач? Ти, що кадирова не поважаєш?!
https://www.youtube.com/watch?v=lFIpjr_XVyk
Сам себе він називає "піхатінцем пуціна", тобіш визнає, що х*йло ним командує.
Значить х*йло - ГОВНОМКОМАНДУЮЩІЙ...
Все правильно...)))