Пара українських літаків Су-25 атакує ворожі позиції. ВIДЕО безпілотника

Безпілотник зафіксував атаку пари українських літаків Су-25 на ворожі позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, унікальні кадри опубліковані в соцмережі та на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

"Чудові кадри з безпілотника, на яких видно, як пара українських літаків Су-25 запускають ракети в бік своїх російських цілей", - пише автор публікації.

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