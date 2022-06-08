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Пара українських літаків Су-25 атакує ворожі позиції. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Безпілотник зафіксував атаку пари українських літаків Су-25 на ворожі позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, унікальні кадри опубліковані в соцмережі та на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

"Чудові кадри з безпілотника, на яких видно, як пара українських літаків Су-25 запускають ракети в бік своїх російських цілей", - пише автор публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська авіація завдала ударів по ворогу на Херсонщині й Миколаївщині, - Генштаб

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+23
Ракети повітря - земля гарно палять кацапів.
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08.06.2022 15:00
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Ракети повітря - земля гарно палять кацапів.
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08.06.2022 15:00 Відповісти
Ну, а каковы результаты атаки, беспилотник смог ведь это тоже спокойно снять, рядом находился..
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08.06.2022 15:25 Відповісти
Сам не вірив, але перевіряйте самі: Geolocated here : 48.9663298124636, 37.3411726065977
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08.06.2022 15:30 Відповісти
І що?
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08.06.2022 16:22 Відповісти
Ну и что? в этой игре локации создаются на основе реальных карт...
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08.06.2022 17:36 Відповісти
красивое
нереально красивое !!!
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08.06.2022 15:01 Відповісти
Сам не вірив, але перевіряйте самі: Geolocated here : 48.9663298124636, 37.3411726065977
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08.06.2022 15:34 Відповісти
реально сравни местность

https://www.google.com/maps/place/48%C2%B057'58.8%22N+37%C2%B020'28.2%22E/@48.9663012,37.341784,3029m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x3c5c0e7c540494b5!8m2!3d48.9663298!4d37.3411726
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08.06.2022 16:08 Відповісти
............ в наш час діпфейків все ж знаходяться одарьонні, що навіть понагеньку 3D-візуалізацію шматка карти з гугла за реал сприймають.....
пробач, але сперечатись щодо цього "відосіка" то себе не поважати
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08.06.2022 16:30 Відповісти
Что-то на компьютерную игру похоже
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08.06.2022 15:04 Відповісти
Це навіть не смішно...
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08.06.2022 15:06 Відповісти
цілком рівень кварталу
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08.06.2022 15:08 Відповісти
йыбить йих хлопци
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08.06.2022 15:06 Відповісти
Народу хочеться перемог. Коли нема що показати-- нате вам.......
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08.06.2022 17:34 Відповісти
Сам ти ідіот.. трохи виглядає дивно (для таких хто В ОЧІ ТАКОГО НЕ БАЧИВ, але я до кінця додивився то в мене сумніви зникли (поки, не деталізовуватиму)..
А ОТ ТИ -- виклади порівняння з тою грою, що ти "схожість" знайшов!
Росслайно..
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08.06.2022 21:06 Відповісти
https://twitter.com/COUPSURE/status/1534460082519408642?fbclid=IwAR1LG1-N-4*************************************************
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08.06.2022 21:48 Відповісти
Уйобок - чого тут сидиш?
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09.06.2022 09:10 Відповісти
напишуть фігні - кацапам на радість. Видно ж що гра..
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08.06.2022 15:18 Відповісти
див. вище, ще одна москальня!
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08.06.2022 21:08 Відповісти
Господи, бережи та допомагай нашим соколикам
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08.06.2022 15:19 Відповісти
ты уже достало животное. одно и то же визжишь.
заруби себе на ноге - твой хаспоть - хуже Сралина!! и если ты слепое, то попроси кого то почитать те т.н. "ветхий завет".
что за люди? тьху
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08.06.2022 21:39 Відповісти
видаліть це і більш нікому не показуйте
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08.06.2022 15:29 Відповісти
Абаждите . Може це відео для кацапів - нехай бояцця
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08.06.2022 15:57 Відповісти
Скорее, будут смеяться.
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08.06.2022 16:18 Відповісти
Как оказалось, кто угодно может размещать информацию на Цензоре, я так понимаю кацапы начали этим активно пользоваться с целью дискредитации портала...
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08.06.2022 15:30 Відповісти
а там источника не видно в статье?
что за бред то? они разместили и указали откуда - ну не все же эксперды по играм как выше пару человек тут
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08.06.2022 21:40 Відповісти
Опустились до уровня пуйла - крутим мультики...
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08.06.2022 15:40 Відповісти
Відео ілюстративне)
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08.06.2022 15:40 Відповісти
Сам не вірив, але перевіряйте самі: Geolocated here : 48.9663298124636, 37.3411726065977
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08.06.2022 15:41 Відповісти
наслідки зеленої уріноофтальмології?? ускладнення на очі?
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08.06.2022 15:46 Відповісти
де тінь на землі від літаків та ракет чи вони в нас вже привиди ?
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08.06.2022 23:17 Відповісти
Це перевірка на зебелізм, не всі вірять, є ще розумні.
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08.06.2022 15:43 Відповісти
Питання присутне
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08.06.2022 15:56 Відповісти
УспіхівВАМ, українські орли !!!!
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08.06.2022 15:55 Відповісти
А вот реальное видео работы пары наших Грачей на сверхнизкой высоте - не игра - мужчины - https://www.youtube.com/watch?v=lk22YBHyEoo
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08.06.2022 16:22 Відповісти
А вот реальные наша пара Грачей работает на сверхнизкой высоте - не игра - мужики - https://www.youtube.com/watch?v=lk22YBHyEoo
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08.06.2022 16:25 Відповісти
гарноє!
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08.06.2022 16:35 Відповісти
Вчора два таких пролетіли десь о 21:40.
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08.06.2022 16:40 Відповісти
похоже на удар ракетами Brimstone, которые сами ищут цели
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08.06.2022 16:43 Відповісти
Что за дичь я только что прочитал???
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08.06.2022 18:15 Відповісти
ну я например понял что запускаешь их в сторону врага, а они уже "разберутся"
как кассетные Химарс - запустил в сторону скопления, оно разделяется и индивид. наводится неск. кусков от каждой боеголовки
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08.06.2022 21:42 Відповісти
Якщо дивитись оригінал, на полі добре видно сліди від техніки і воронки від вибухів теж на полі багато. схоже таки справжнє. у цій грі https://www.digitalcombatsimulator.com/ru/?fbclid=IwAR07bg3uxd7p9Yy2Y4nnQOF4wFpdkbhbVs5sD__tiZmyFzdJ2S_OnlgTsls таких слідів не буває
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08.06.2022 18:38 Відповісти
Афтор якщо була дійсно така подія то не потрбіно прикріпляти відосіки яких неіснує апріорі! Краще просто напиши що дві сушки нанесли ракетних ударів по позиціям орків - все! Та й взагалі соцмережах іноді таку дурню викладують що ні в яку ворота...і багато хто ж ще й вірить нажаль в це!
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08.06.2022 18:46 Відповісти
якщо перейти на посилання з новини і почитати каменти, то там задають два доречних питання:
1. Штурмовик пролітає поблизу дрона. Чому дрон навіть не похитнувся?
2. Штурмовик пролітає повз інверсійний слід від ракети, але ніякого впливу на цей слід від двох працюючих двигунів не помітно.
ІМХО якщо є питання до відео, то краще його не виставляти.
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08.06.2022 19:30 Відповісти
По дрону: він міг знімати на майже максамальному зумі і знаходитись за кілометр від того місця, що здається. На меншому зумі в кадр могли потрапити наші позиції. На полі добре видно сліди які неможливо відтворити в такому вигляді ні в арма 3 ні в DCS.
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08.06.2022 20:47 Відповісти
Експерди підключились.. не зважайте... Арестовичів до*уя...
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08.06.2022 21:11 Відповісти
ага, да, зум такой, но по движению камеры слева направо, как то ощущение что "вы нагло лжетииии"(с)
а вот по тому шо след от ракеты - титановый, вот это в точку - тут на зум не спише.те.
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08.06.2022 21:46 Відповісти
От первого самолета даже тень есть. А второй в плаще от Хогвартс ))
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08.06.2022 22:18 Відповісти
досить пристойна комп. графіка! на лоха піде і навіть не відрізнить від реальності....
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08.06.2022 22:26 Відповісти
це фейк!
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09.06.2022 00:33 Відповісти
посмотрите 27 сек. - самолёт находится в резкости. Беспилотник, который осматривает метность, не сможет сфокусироваться на пролетающий реактивный самолёт.
Что-то тут сильно не чисто !!!
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09.06.2022 10:02 Відповісти
 
 