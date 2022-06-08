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Пара українських літаків Су-25 атакує ворожі позиції. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Безпілотник зафіксував атаку пари українських літаків Су-25 на ворожі позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, унікальні кадри опубліковані в соцмережі та на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
"Чудові кадри з безпілотника, на яких видно, як пара українських літаків Су-25 запускають ракети в бік своїх російських цілей", - пише автор публікації.
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нереально красивое !!!
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B057'58.8%22N+37%C2%B020'28.2%22E/@48.9663012,37.341784,3029m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x3c5c0e7c540494b5!8m2!3d48.9663298!4d37.3411726
пробач, але сперечатись щодо цього "відосіка" то себе не поважати
А ОТ ТИ -- виклади порівняння з тою грою, що ти "схожість" знайшов!
Росслайно..
заруби себе на ноге - твой хаспоть - хуже Сралина!! и если ты слепое, то попроси кого то почитать те т.н. "ветхий завет".
что за люди? тьху
что за бред то? они разместили и указали откуда - ну не все же эксперды по играм как выше пару человек тут
как кассетные Химарс - запустил в сторону скопления, оно разделяется и индивид. наводится неск. кусков от каждой боеголовки
1. Штурмовик пролітає поблизу дрона. Чому дрон навіть не похитнувся?
2. Штурмовик пролітає повз інверсійний слід від ракети, але ніякого впливу на цей слід від двох працюючих двигунів не помітно.
ІМХО якщо є питання до відео, то краще його не виставляти.
а вот по тому шо след от ракеты - титановый, вот это в точку - тут на зум не спише.те.
Что-то тут сильно не чисто !!!