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танк (1667) 80 окрема десантно-штурмова бригада (111)

Воїни 80-ї ОДШБр нищать ворожі танки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Чергову, локальну перемогу над ворогом здобула 80-та окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ, яка зараз воює на східному напрямку. В цей раз відзначились артилерійські підрозділи львівських десантників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.

"В районі містечка N., російські окупанти, спробували танками зайти у фланг нашим підрозділам та розвинути наступ. Проте цей план путінських "манштейнів", був зірваний, завдяки чіткій, злагодженій, системній взаімодії розвідки і артилерії 80-тої бригади.

Вчасно помітивши просування ворожих танків, розвідка передала коардинати їх місцезнаходження артилеристам, котрі, як в тирі, оперативно "накрили" ворожі "коробочки"з літерою Z на броні. І от результат: спалили МТЛБ, два танка сильно пошкодили ( фактично, знищіли.) Решта танкових екіпажів, в паніці відступили, відмовившись розвивати наступ.

Крім того, в той же день, артилеристи-десантники, влучним пострілом у будинок, де перебував особовий склад загарбників, ліквідували близько 15 російських солдат.

Отак, крок за кроком, знищуючи танк за танком,та іншу техніку ворога, воїни-десантники наближають перемогу нашої армії", - зазначається у повідомленні. 

Автор: Роман Свиридович
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Арагнідія вже за добу напрацював на Хероя Расєї, відмазавши ДВОХ цапівських агентів - Олігарха Абрамовича та зелену депутанку Третьякову. Це той самий Арагнідія, котрий заробив мільярди на імпорті електрики з Расєї та БРСР та очолює делегацію Сцикла з капітуляції України!

Якщо хтось ще сумнівався в тому, що Вова Цахєс збирався здати Україну, то тепер сумнівів немає. Ця гнида

@Zelenskyyua
та його уйобки здадуть Південь України, як здали в полон бійців з Азовсталі. КаZапська мавпа орохамєя ще раз підтвердив
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09.06.2022 03:33 Відповісти
Dagon

@Dagon04790320

·
14h

А украинскому народу не стыдно !?? Ему уже в глаза говорят в Пентагоне, что офис президента, чекист ермак это все сплошные предатели. Именно они сообщают кацапам маршруты движения военных грузов и помогают их уничтожить. Обидно, что народ молчит и помогает уничтожить Украину !!!
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09.06.2022 04:24 Відповісти
Вообще никто не спросил до сих пор с Ермака о чем он в Берлине всю осень договаривался с Козаком сам на сам и для этого летал на персональном самолёте
Что в парламенте уже яиц не осталось , чтобы спросить ?
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09.06.2022 05:51 Відповісти
А не утруднить надати посилання на вислови когось з Пентагону про ззадників в ОП? І напевно слід повидомити пану Макфолу, що він тісно взаємодіє зі зрадником.
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09.06.2022 11:54 Відповісти
в хламідії така робота, на більше нічого не здатний
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09.06.2022 10:08 Відповісти
Обезьянья арахамия (arakhamius obezianus. лат.)🐵 лечится прижиганием, а лучше - выжиганием, всего организма.
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09.06.2022 12:33 Відповісти
Не хипишуй! В стране уже давно построен Зеленским-Коломойским тоталитарный режим! Верховна рада голосует любые законы(своя),генеральная прокуратура открывает самые невероятные уголовные дела (своя),все силовые органы (свои),осталась только САП назначить свою ,а то как кость в горле уже полтора года. Вы уже давно просрали демократию! А Коломойский покупает у гос компании сжиженный газ за пол цены и это в то время как стране катастрофически не хватает денег !!! И тишина ……..
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09.06.2022 06:53 Відповісти
Какие потери критичны?
https://youtu.be/fP9u2t10QuQ
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09.06.2022 07:59 Відповісти
 
 