Воїни 80-ї ОДШБр нищать ворожі танки. ВIДЕО
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Чергову, локальну перемогу над ворогом здобула 80-та окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ, яка зараз воює на східному напрямку. В цей раз відзначились артилерійські підрозділи львівських десантників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.
"В районі містечка N., російські окупанти, спробували танками зайти у фланг нашим підрозділам та розвинути наступ. Проте цей план путінських "манштейнів", був зірваний, завдяки чіткій, злагодженій, системній взаімодії розвідки і артилерії 80-тої бригади.
Вчасно помітивши просування ворожих танків, розвідка передала коардинати їх місцезнаходження артилеристам, котрі, як в тирі, оперативно "накрили" ворожі "коробочки"з літерою Z на броні. І от результат: спалили МТЛБ, два танка сильно пошкодили ( фактично, знищіли.) Решта танкових екіпажів, в паніці відступили, відмовившись розвивати наступ.
Крім того, в той же день, артилеристи-десантники, влучним пострілом у будинок, де перебував особовий склад загарбників, ліквідували близько 15 російських солдат.
Отак, крок за кроком, знищуючи танк за танком,та іншу техніку ворога, воїни-десантники наближають перемогу нашої армії", - зазначається у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо хтось ще сумнівався в тому, що Вова Цахєс збирався здати Україну, то тепер сумнівів немає. Ця гнида
@Zelenskyyua
та його уйобки здадуть Південь України, як здали в полон бійців з Азовсталі. КаZапська мавпа орохамєя ще раз підтвердив
@Dagon04790320
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14h
А украинскому народу не стыдно !?? Ему уже в глаза говорят в Пентагоне, что офис президента, чекист ермак это все сплошные предатели. Именно они сообщают кацапам маршруты движения военных грузов и помогают их уничтожить. Обидно, что народ молчит и помогает уничтожить Украину !!!
Что в парламенте уже яиц не осталось , чтобы спросить ?
https://youtu.be/fP9u2t10QuQ