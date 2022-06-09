Воїни 80-ї ОДШБр нищать ворожі танки. ВIДЕО

Чергову, локальну перемогу над ворогом здобула 80-та окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ, яка зараз воює на східному напрямку. В цей раз відзначились артилерійські підрозділи львівських десантників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.

"В районі містечка N., російські окупанти, спробували танками зайти у фланг нашим підрозділам та розвинути наступ. Проте цей план путінських "манштейнів", був зірваний, завдяки чіткій, злагодженій, системній взаімодії розвідки і артилерії 80-тої бригади.

Вчасно помітивши просування ворожих танків, розвідка передала коардинати їх місцезнаходження артилеристам, котрі, як в тирі, оперативно "накрили" ворожі "коробочки"з літерою Z на броні. І от результат: спалили МТЛБ, два танка сильно пошкодили ( фактично, знищіли.) Решта танкових екіпажів, в паніці відступили, відмовившись розвивати наступ.

Крім того, в той же день, артилеристи-десантники, влучним пострілом у будинок, де перебував особовий склад загарбників, ліквідували близько 15 російських солдат.

Отак, крок за кроком, знищуючи танк за танком,та іншу техніку ворога, воїни-десантники наближають перемогу нашої армії", - зазначається у повідомленні.