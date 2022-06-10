Біля "адміністрації" Пушиліна в Донецьку пролунав вибух, - росЗМІ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У центрі окупованого Донецька, біля "адміністрації" ватажка самопроголошеної "ДНР" Дениса Пушиліна прогримів вибух.
Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Інформацію про вибух також підтверджує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, вибух пролунав після кількох днів роботи із заміни керівництва окупантів з місцевих колаборантів на росіян.
"Співпадіння? Не думаю. Варто згадати як закінчили всі ці паши губарєви, захарченкі і гіві з моторолами. Тож, колаборанти, здавайтесь, поки не пізно. Хоча б залишитесь живими", - написав Андрющенко.
Топ коментарі
+15 Andrey Shevchenko f5154a7a
показати весь коментар10.06.2022 17:18
+12 Ан Мур
показати весь коментар10.06.2022 17:10
+9 Олександр Дніпро
показати весь коментар10.06.2022 17:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
душили, на..
и так ничего не разбамбили
от нефти рублей становится больше, а денег - меньше