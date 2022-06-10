УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10247 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
14 181 33
вибух (3737) Донець (9) Пушилін (128)

Біля "адміністрації" Пушиліна в Донецьку пролунав вибух, - росЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У центрі окупованого Донецька, біля "адміністрації" ватажка самопроголошеної "ДНР" Дениса Пушиліна прогримів вибух.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Інформацію про вибух також підтверджує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, вибух пролунав після кількох днів роботи із заміни керівництва окупантів з місцевих колаборантів на росіян.

"Співпадіння? Не думаю. Варто згадати як закінчили всі ці паши губарєви, захарченкі і гіві з моторолами. Тож, колаборанти, здавайтесь, поки не пізно. Хоча б залишитесь живими", - написав Андрющенко.

Також читайте: Ватажок терористів "ДНР" Пушилін розпустив свій псевдоуряд, новим "прем'єром" став російський чиновник

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
восемь лет Донецк бамбили бамбили бамбили бамбили
и так ничего не разбамбили
показати весь коментар
10.06.2022 17:18
+12
так, бавовна є; потрібно знати, що в результаті з неї вийшло.
показати весь коментар
10.06.2022 17:10
+9
показати весь коментар
10.06.2022 17:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так, бавовна є; потрібно знати, що в результаті з неї вийшло.
показати весь коментар
10.06.2022 17:10 Відповісти
пушилина
душили, на..
показати весь коментар
10.06.2022 17:18 Відповісти
це не мій коментарій , тому я його видаляю !
показати весь коментар
23.08.2022 13:56 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2022 17:11 Відповісти
зараз там буде бій між рашистами та шешенами, за право додоювати напівдохлу корову 🤣
показати весь коментар
10.06.2022 17:12 Відповісти
Перевыборы поди
показати весь коментар
10.06.2022 17:12 Відповісти
а а может у просто него день рождения ?
показати весь коментар
10.06.2022 17:22 Відповісти
не, Кабздон его ждёт на концерте
показати весь коментар
10.06.2022 21:34 Відповісти
Мабуть пєрдак дєніскі пєтушиліна і вибухнув...
показати весь коментар
10.06.2022 17:12 Відповісти
І шо?
показати весь коментар
10.06.2022 17:13 Відповісти
Здається гіва з матарилою та сашкою курмаршалом засумували в пеклі Скоро товсте пушило до них приєднається!
показати весь коментар
10.06.2022 17:16 Відповісти
восемь лет Донецк бамбили бамбили бамбили бамбили
и так ничего не разбамбили
показати весь коментар
10.06.2022 17:18 Відповісти
а жаль
показати весь коментар
10.06.2022 19:49 Відповісти
А рашаТВ тут як тут! СоУпадєніє?
показати весь коментар
10.06.2022 17:19 Відповісти
Невже мммщік відправився за мавроді в пекло?
показати весь коментар
10.06.2022 17:20 Відповісти
Хоч би ті ****** скоріше попали до пекла!
показати весь коментар
10.06.2022 17:24 Відповісти
Тю
показати весь коментар
10.06.2022 17:25 Відповісти
Набиуллина предупредила о проблемах с инфляцией из-за нефтяного эмбарго

от нефти рублей становится больше, а денег - меньше
показати весь коментар
10.06.2022 17:25 Відповісти
рубли не деньги 🤣
показати весь коментар
10.06.2022 18:08 Відповісти
**********
показати весь коментар
10.06.2022 22:36 Відповісти
Чепушилін на концерт Кобзона!!
показати весь коментар
10.06.2022 17:25 Відповісти
Чепушило, салям малейкум!
показати весь коментар
10.06.2022 18:42 Відповісти
Чепушило замочили =)
показати весь коментар
10.06.2022 17:32 Відповісти
Че Пушилин реально думал и думает, що он еще поживет на этом свете? Гэбня его приберет и забудет сразу же....
показати весь коментар
10.06.2022 17:34 Відповісти
Почему до сих пор по донецкой ОГА в которой собрались рашисты и колаборанты ненанесены ракетные удары? Или только рашистам можно стрелять по нашим ОГА?
показати весь коментар
10.06.2022 17:45 Відповісти
Коли вже цю паскуду пушилу відправлять слідом за моторолою?
показати весь коментар
10.06.2022 17:51 Відповісти
‼️‼️Це також не мій коментар , тому видаляю , а жартівнику прохання заспокоїтися , ажартувати під своїм ніком! ‼️‼️‼️‼️
показати весь коментар
23.08.2022 14:00 Відповісти
Моторола и Гиви ждут на концерт
показати весь коментар
10.06.2022 19:57 Відповісти
пеніс душилін всьо?
показати весь коментар
10.06.2022 20:53 Відповісти
 
 