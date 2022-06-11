Зеленський виступив перед студентами британських університетів. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив перед студентами британських університетів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

"Під час відвертого діалогу зі студентами й викладачами британських університетів переконався в трьох речах. Війна в Україні їм не байдужа, брехня про цю війну – помітна й огидна, а правда – відома, потрібна й важлива. Дякую за цю розмову та солідарність з Україною!", - зазначається у повідомленні.

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