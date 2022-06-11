Зеленський виступив перед студентами британських університетів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський виступив перед студентами британських університетів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.
"Під час відвертого діалогу зі студентами й викладачами британських університетів переконався в трьох речах. Війна в Україні їм не байдужа, брехня про цю війну – помітна й огидна, а правда – відома, потрібна й важлива. Дякую за цю розмову та солідарність з Україною!", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+21 kelt kant
показати весь коментар10.06.2022 23:29
+18 Валадімір Щєлєнскій
показати весь коментар10.06.2022 23:27
+15 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар10.06.2022 23:41
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студенти можуть поділитися зброєю?
І дійсно, перед вторгненням порадив нам готуватися до шашликів, а батьків своїх вивіз
МаоЗе"?Невже ця монументальна праця не введена в шкільну програму Великобританії?
@bryhynets
·
3h
Клістрони (для ППО), які у 2021 році були викрадені з в/ч РФ і продані по спекулятивній ціні ЗСУ,були вилучені Генпрокуратурою і послабили наше ППО, а разом звинуватили патріотів у корупції( ГПУ отямилася і клістрони повернули у нашу в/ч Добре, що не дочекатись кінця війни, суки(
Олег Леусенко
@leusenko1
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42 мин
ЗЕ страшенно боїться протестів. Але, Зеленський закликав протестувати проти окупантів в Херсоні, Мелітополі, Бердянську. Випадково? В окупації патріотів викрадають, катують, вбивають. Цих людей ЗЕ не шкода, бо хоче, щоб ЗСУ не звільняли наші землі. "Не треба бути жадібними" (с)
Олег Леусенко
@leusenko1
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8 ч
Всі мої родичі і знайомі в окупації погоджуються з тезою: Зеленський злив південь і схід. Злив не вчора, а заздалегідь, це був договірняк. ЗеОПа боїться звільнення наших міст і сіл, бо доведеться відповідати. Люди мовчати не будуть. Зеленський, як янику втекти тобі не вдасться.
Подскажите ему кто-нибудь, что ещё остаётся неохваченной аудитория закарпатские цыгане, он их обаяет своим интеллектом без сомнений, среди них он несомненно кращий!
Адиот, ***..
Думаю, що остогидлі виступи і вигляд цього клоуна діють на Українців токсичніше за всю московську пропаганду.
Не показуйте його на люди і уже цим підніметься і бойовий і національний дух Українців.