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Зеленський виступив перед студентами британських університетів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив перед студентами британських університетів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

"Під час відвертого діалогу зі студентами й викладачами британських університетів переконався в трьох речах. Війна в Україні їм не байдужа, брехня про цю війну – помітна й огидна, а правда – відома, потрібна й важлива. Дякую за цю розмову та солідарність з Україною!", - зазначається у повідомленні. 

Також читайте: Зеленський зустрівся з Воллесом: "Велика Британія послідовно показує своє лідерство у підтримці України". ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
это абсолютное днище - во главе воюющей страны посажен неумолкающий конферансье, бесконечно зачитывающий гнусавым голосом чужие тексты, смысл которых он не всегда понимает...
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10.06.2022 23:29
+18
Єдиний раз, коли Зеленський не сбрехав, це "я вам нічєво нє должен, только своім родітєлям".
І дійсно, перед вторгненням порадив нам готуватися до шашликів, а батьків своїх вивіз
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10.06.2022 23:27
+15
Генітальніший гєополітик Всесвіту!!))
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10.06.2022 23:41
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Жахіття
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10.06.2022 23:15 Відповісти
Новоявлений проффесор.
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10.06.2022 23:20 Відповісти
Генітальніший гєополітик Всесвіту!!))
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10.06.2022 23:41 Відповісти
Всі дуже раді.
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10.06.2022 23:15 Відповісти
Я хвилююся, якість аудиторій знижується.
студенти можуть поділитися зброєю?
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10.06.2022 23:17 Відповісти
Тепер залишилось тільки перед прикордонниками сумщіни виступити .
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10.06.2022 23:19 Відповісти
Бубочка навіть не змогла виступити англійською
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10.06.2022 23:24 Відповісти
*******!?заняться нечем?
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10.06.2022 23:26 Відповісти
Єдиний раз, коли Зеленський не сбрехав, це "я вам нічєво нє должен, только своім родітєлям".
І дійсно, перед вторгненням порадив нам готуватися до шашликів, а батьків своїх вивіз
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10.06.2022 23:27 Відповісти
это абсолютное днище - во главе воюющей страны посажен неумолкающий конферансье, бесконечно зачитывающий гнусавым голосом чужие тексты, смысл которых он не всегда понимает...
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10.06.2022 23:29 Відповісти
Тю...А хіба ці британські неуки не могли самостійно ознайомитися з квінтесенцією мудрості у друкованому варіанті "цитатника Мао Зе"?Невже ця монументальна праця не введена в шкільну програму Великобританії?
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10.06.2022 23:30 Відповісти
Олександр Бригинець

@bryhynets

·
3h

Клістрони (для ППО), які у 2021 році були викрадені з в/ч РФ і продані по спекулятивній ціні ЗСУ,були вилучені Генпрокуратурою і послабили наше ППО, а разом звинуватили патріотів у корупції( ГПУ отямилася і клістрони повернули у нашу в/ч Добре, що не дочекатись кінця війни, суки(
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11.06.2022 00:03 Відповісти
Где пианино?
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10.06.2022 23:35 Відповісти
Это просто звиздец - такой ум есть только у зеленского - https://www.youtube.com/watch?v=h15_bholCPM
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10.06.2022 23:37 Відповісти
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10.06.2022 23:58 Відповісти
То виклади правду про Чонгар,про північні кордони,про пріоритет шляхобудівництва над обороноздатністю!!!!)))
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10.06.2022 23:39 Відповісти
ось так - коли Зеля кликав людей на протести під окупацією я був у шоці - "Невже він не розумів що прирікає цих людей на тортури та смерть?"👇

Олег Леусенко

@leusenko1

·
42 мин

ЗЕ страшенно боїться протестів. Але, Зеленський закликав протестувати проти окупантів в Херсоні, Мелітополі, Бердянську. Випадково? В окупації патріотів викрадають, катують, вбивають. Цих людей ЗЕ не шкода, бо хоче, щоб ЗСУ не звільняли наші землі. "Не треба бути жадібними" (с)

Олег Леусенко

@leusenko1

·
8 ч

Всі мої родичі і знайомі в окупації погоджуються з тезою: Зеленський злив південь і схід. Злив не вчора, а заздалегідь, це був договірняк. ЗеОПа боїться звільнення наших міст і сіл, бо доведеться відповідати. Люди мовчати не будуть. Зеленський, як янику втекти тобі не вдасться.

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10.06.2022 23:54 Відповісти
А треба було закликати щоб виходили з квітами , як в бульбашии ? До сих пір би ходили і квітки в дуло автоматів встромляли і не хто б не постраждав . Так?
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11.06.2022 01:08 Відповісти
Вот если бы ещё х¥ем сбацал, то тогда нет слов ...
Подскажите ему кто-нибудь, что ещё остаётся неохваченной аудитория закарпатские цыгане, он их обаяет своим интеллектом без сомнений, среди них он несомненно кращий!
Адиот, ***..
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11.06.2022 00:07 Відповісти
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11.06.2022 00:29 Відповісти
А поголитися ніколи, ну да то ж студенти - лохторат, пригодяться колись
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11.06.2022 00:29 Відповісти
Господи, в аудитории же сидят вменяемые люди! Хоть бы пожалел бедных детей
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11.06.2022 01:34 Відповісти
видосики становятся все мерзче и мерзче... гнусавый голос доводит видосик до степени его полнейшего невосприятия... и когда одна и та же морда говорит зачастую чушь на протяжении почти трех лет, то... но ни слова о Чонгаре...
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11.06.2022 06:22 Відповісти
Маю дуже велику надію, що його після перемоги повісять
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11.06.2022 06:48 Відповісти
Ти їм там про "похожденія" генерала наумова розповів ФСБешний зрадник???
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11.06.2022 06:47 Відповісти
українських студентів він боїться
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11.06.2022 07:04 Відповісти
Невже на піаніні зіграв?
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11.06.2022 10:25 Відповісти
Нескінченні відосіки і пафосні самолюбованські монологи. Мабуть там ціла канцелярія дармоїдів підштукатурює цю істоту та придумує і штампує для нього цю х-ню...
Думаю, що остогидлі виступи і вигляд цього клоуна діють на Українців токсичніше за всю московську пропаганду.
Не показуйте його на люди і уже цим підніметься і бойовий і національний дух Українців.
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11.06.2022 14:45 Відповісти
 
 