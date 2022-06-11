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Окупанти вдарили "Точкою-У" по Соледару на Донеччині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
25 травня російські окупанти завдали удару по місту Соледар із тактичного ракетного комплексу "Точка-У".
Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+6 Підлога Маккартні
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+4 Виктор Дийнега
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"Пуски ракет тактическими комплексами "Точка" отрабатываются подразделениями ВС России в ходе учений "Союзная решимость-2022" "
За цю брехню тебе буде страчена як пособника рашизму, а твої близькі отримають премію дарвіна.
Для цього треба трохи тямить у вибухотехніці (а не лізти "рассуждать", маючи за плечима ЦПШ)