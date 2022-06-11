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Окупанти вдарили "Точкою-У" по Соледару на Донеччині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

25 травня російські окупанти завдали удару по місту Соледар із тактичного ракетного комплексу "Точка-У".

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Також дивіться: Окупанти скинули авіабомбу на школу в селі Гірське поблизу Сєверодонецька. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
нельзя. а то путин нападет
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11.06.2022 14:38
+4
Найти бы где находятся склады с точками и сделать с ними вот это - https://www.youtube.com/watch?v=tYT96lecC8g
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11.06.2022 14:06
+3
НАТО под строжайшей секретностью разрабатывало в Украине генетически модифицированных кротов, которые проникают на россию, неся с собой страшную инфекцию. Этим ударом кроты были уничтожены. Очередная победа российской армии над НАТО.
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11.06.2022 14:21
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Найти бы где находятся склады с точками и сделать с ними вот это - https://www.youtube.com/watch?v=tYT96lecC8g
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11.06.2022 14:06 Відповісти
нельзя. а то путин нападет
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11.06.2022 14:38 Відповісти
ГУГЛ каже що є:

"Пуски ракет тактическими комплексами "Точка" отрабатываются подразделениями ВС России в ходе учений "Союзная решимость-2022" "

За цю брехню тебе буде страчена як пособника рашизму, а твої близькі отримають премію дарвіна.
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11.06.2022 23:28 Відповісти
Сіль добувать пробували? У нас під Вихвостовим (на Чернігівщині) кацапи таких накидали кілька штук Цілий луг засрали! Стирчать нерозірвані - як пеньки на вирубці Саме цікаве - там ні окопів ні бліндажів ні військ ніяких не було Пасовисько для корів!
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11.06.2022 14:06 Відповісти
а разве плохо что не по окопам попали?
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11.06.2022 14:11 Відповісти
Я про "точність" стрільби!
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11.06.2022 14:23 Відповісти
Хаты и заборы крепкие☝ Не удивительно что русня бесится, если даже точкой У не могут забор в украинском селе развалить
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11.06.2022 14:18 Відповісти
Схоже, що ця точка теж не розірвалася.
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11.06.2022 14:18 Відповісти
А воронка - від звичайного "удару"? В іншому місці я бачив фото залишків цієї ракети - там лише двигун лежить!
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11.06.2022 14:30 Відповісти
Странный характер боеголовки: в трех метрах стоит хата без повреждений... Бронебойный для броненосцев?!?
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11.06.2022 14:41 Відповісти
Да вот по ходу и получается, что она в грунт зарьілась и под землей взорвалась.
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11.06.2022 14:58 Відповісти
Скоріш за все ціль була інша, просто летіла низько і зачепила лінію електропередач, тому і наслідки вибуху непонятні ))
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11.06.2022 18:56 Відповісти
НАТО под строжайшей секретностью разрабатывало в Украине генетически модифицированных кротов, которые проникают на россию, неся с собой страшную инфекцию. Этим ударом кроты были уничтожены. Очередная победа российской армии над НАТО.
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11.06.2022 14:21 Відповісти
Спасибо, дорогой! А я то думал: "Кого они пытались убить? Червей?" Теперь можно спать спокойно
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11.06.2022 14:43 Відповісти
Сомневаюсь что это воронка от точки У. ,,,рядом стоят целые дома если бы взорвалась точка там не было бы строений в округе 200 метров. Точка У, не намного слабее искандера, а когда взрывается Искандер, многоэтажки подпрыгивают ,
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11.06.2022 14:42 Відповісти
Да, какая-то странная воронка. Вернее, то, что рядом все целое. Слава кацапским криворуким конструкторам!
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11.06.2022 14:45 Відповісти
І часто ти в "Гамериці" сидів у "многоетажках", коли поряд "Іскандери" підривалися? Ти бачиш, що там грунт тільки метра півтора, а глибше - суміш мергелю з камінням? При вибуху каміння приймає на себе динаміку удару і зминає та ущільнює мергельний грунт В результаті цього гаситься енергія вибуху Крім того - будинок стоїть на поверхні землі Він компактний і фундамент зануренй у грунт неглибоко А епіцентр вибуху - мінімум на три метри нижче фундаменту От і все! Він фактично стоїть на "подушці", яка теж "гасить" динаміку удару
Для цього треба трохи тямить у вибухотехніці (а не лізти "рассуждать", маючи за плечима ЦПШ)
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11.06.2022 18:44 Відповісти
В 2015 показывали воронку от точки У в Донбасе когда попали в ванную часть ,там голое поле вместо части ,и воронка метров двадцать в глубину а тут ,в натуре какой-то цирк рядом дома стоят може дядя Вася басеен для карпов выкопав
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11.06.2022 14:50 Відповісти
А в "унитазную (или моечную) часть" не попадали? Тоді-б там було озеро з карасями!
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11.06.2022 15:28 Відповісти
Лук зі стрілами у Робен Гуда ))) А город з цибулею )))))))
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11.06.2022 18:53 Відповісти
 
 