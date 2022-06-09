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Окупанти скинули авіабомбу на школу в селі Гірське поблизу Сєверодонецька. ВIДЕО

Російські окупанти скинули авіабомбу на школу в селі Гірське поблизу Сєверодонецька.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відео з місця авіаудару.

"Школа в селі Гірське. Влучання російської авіабомби. Школа майже повністю зруйнована. Ніяких військових об'єктів, ніяких військових тут не було. Просто знищили школу тому, що це школа", - розповідає Бутусов.

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Автор: 

обстріл (28449) Сєверодонецьк (508) школа (2208) Бутусов Юрій (3589)


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Цікаво, а якщо також і кацапам розтрощити школи, дітсадки і медзаклади, то вони будуть жаліти те, що вони зруйновані чи це для них звичний стан речей?
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09.06.2022 14:53 Відповісти
Ти ж бачиш,як за них обісравшийся захід заступаєцця???
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09.06.2022 15:26 Відповісти
Після Гітлера щось ціле залишилось. Після путлєра - нічого не залишиться.
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09.06.2022 14:54 Відповісти
Будешь здивований, але вони і мости будували, які досихпір є.
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09.06.2022 14:56 Відповісти
Не, ну их мост мы сами взорвем, потому как дорога в Ад.
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09.06.2022 16:28 Відповісти
Просто взорвали какую-то школу, да, рабсеяне, какой же это фашизм. Просто вовочка шалит.
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09.06.2022 16:31 Відповісти
Какой советский союз - фашистский рейх или это одно и тоже судя по исполнителям.
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09.06.2022 16:33 Відповісти
В цій школі я працював в 1990 році.
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09.06.2022 17:24 Відповісти
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09.06.2022 18:42 Відповісти
 
 