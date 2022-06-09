Окупанти скинули авіабомбу на школу в селі Гірське поблизу Сєверодонецька. ВIДЕО

Російські окупанти скинули авіабомбу на школу в селі Гірське поблизу Сєверодонецька.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відео з місця авіаудару.

"Школа в селі Гірське. Влучання російської авіабомби. Школа майже повністю зруйнована. Ніяких військових об'єктів, ніяких військових тут не було. Просто знищили школу тому, що це школа", - розповідає Бутусов.

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