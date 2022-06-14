Ввечері 13 червня окупанти здійснили обстріл Харкова. ВIДЕО

Пізно ввечері 13 червня російські окупанти здійснили обстріл Харкова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.

Зазначається, що було чути 7 вибухів. Мешканці міста пишуть, що чути роботу української ППО та артилерійські відповіді рашистам.

Частина ракет була запущена із Бєлгородської області.

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