Ввечері 13 червня окупанти здійснили обстріл Харкова. ВIДЕО
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Пізно ввечері 13 червня російські окупанти здійснили обстріл Харкова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.
Зазначається, що було чути 7 вибухів. Мешканці міста пишуть, що чути роботу української ППО та артилерійські відповіді рашистам.
Частина ракет була запущена із Бєлгородської області.
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