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обстріл (20980) Харків (3880)

Ввечері 13 червня окупанти здійснили обстріл Харкова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Пізно ввечері 13 червня російські окупанти здійснили обстріл Харкова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж. 

Зазначається, що було чути 7 вибухів. Мешканці міста пишуть, що чути роботу української ППО та артилерійські відповіді рашистам.

Частина ракет була запущена із Бєлгородської області. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв Харків із артилерії та РСЗВ "Смерч" та "Ураган". Гарячим залишається Ізюмський напрямок, - Синєгубов

Автор: Роман Свиридович
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Кацапи , чого хотіли ?
Просто перед сном вирішили розім'ятися і здохнути ?
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14.06.2022 00:42 Відповісти
Гии.. харківянам не смішно.
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14.06.2022 00:46 Відповісти
А хто сміється ?
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14.06.2022 00:50 Відповісти
горіти вам всім в аду, коцапськи виродки!
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14.06.2022 00:47 Відповісти
Поки Білгород, Ростов, Севастополь не будуть таким як Маріуполь, війна не закінчиться.
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14.06.2022 00:49 Відповісти
Можливо потрібно починати з москви ?
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14.06.2022 00:51 Відповісти
ДРГ в Бєлгороді може подіяти дуже сильно на кацапів, шо цю війну треба закінчувати.
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14.06.2022 01:16 Відповісти
 
 