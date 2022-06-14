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У Новій Каховці знищено склад боєприпасів російських окупантів. ВIДЕО
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От ближайших наших позиций до Новой Каховки 100км. Работают дальнобойные ракеты химмарсов?
тебе плакать
каждому свое
При наступлении, население херсонщины будет активно помогать ЗСУ.
При обстреле Новой Каховки был уничтожен склад с 35 тоннами гуманитарной помощи и продуктов питания для местных жителей. Об этом стало известно ТАСС от начальника центра гуманитарной помощи Натальи Зари.
«Для города это было очень важно, так как у нас ни пенсии, ни заработные платы не получает никто. Оставалось на складе после последнего получения гуманитарной помощи около 35 тонн, это все полностью сгорело», - рассказала Заря.
По ее словам, склад обеспечивал продовольствием жителей города и окрестных сел, продукты отправлялись даже на передовую.
Обстрел Новой Каховки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел в ночь на 12 июля. Согласно последним данным, в результате атаки погибли 7 человек, 70 ранены, людей продолжают доставать из-под завалов. Кроме того, из-за обстрела загорелся и взорвался склад с селитрой.