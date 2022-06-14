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У Новій Каховці знищено склад боєприпасів російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ знищили склад боєприпасів військ РФ у Новій Каховці.

Про це повідомоляє Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі
+52
Браво ВСУ!
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14.06.2022 18:00
+35
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14.06.2022 18:08
+26
Красівоє!
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14.06.2022 18:00
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Браво ВСУ!
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14.06.2022 18:00 Відповісти
Красівоє!
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14.06.2022 18:00 Відповісти
В телефоні бачив інше відео цього дійства там не просто *Красівоє*,а *Загляденіє*
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14.06.2022 21:25 Відповісти
Лишают противника боеприпасов .Значит возможно скоро будут штурмовать город либо же таким образом тормозят противника ,чтобы он там не ходил в контратаки
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14.06.2022 18:03 Відповісти
КРАСАВЧИКИ✊✊✊👍👍👍💙💛❤️❤️❤️‼️
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14.06.2022 18:21 Відповісти
как то ватка без энтузиазма комментирует.
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14.06.2022 18:03 Відповісти
З чого чути що сабж ватний?
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14.06.2022 18:08 Відповісти
про жителей Сум, я бы так не сказал.
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14.06.2022 18:15 Відповісти
Тут справа не в жителях а в конкретних персонажах.По відео не чути що персонаж ватний.
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14.06.2022 18:44 Відповісти
Otlycnaja rabota
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14.06.2022 18:04 Відповісти
Хм, интересно.
От ближайших наших позиций до Новой Каховки 100км. Работают дальнобойные ракеты химмарсов?
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14.06.2022 18:05 Відповісти
кто то покурил
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14.06.2022 18:08 Відповісти
Человеческій фактор.
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14.06.2022 18:15 Відповісти
А хіба Давидів Брод далеко від Нової Каховки?
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14.06.2022 18:17 Відповісти
От Давыдова Брода до Новой Каховки по прямой 66 км .Как раз расстояние для химарса ,MLRS или даже смерча
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14.06.2022 18:21 Відповісти
точка 120км
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14.06.2022 18:41 Відповісти
Знать єто тебе необязательно.
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14.06.2022 18:45 Відповісти
вряд ли, я бы делал ставку на ДРГ или местных партизан.
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14.06.2022 19:25 Відповісти
Гігантські бойові бавовни
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14.06.2022 19:47 Відповісти
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14.06.2022 18:05 Відповісти
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14.06.2022 18:08 Відповісти
я знаю вата ненавидить Пороха, але тільки з ним ми здихаєось вати поручь. І, повірте, мир стане краще без цієї вати
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14.06.2022 21:28 Відповісти
думаешь это просто гром?
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14.06.2022 18:27 Відповісти
нам - радоваться,
тебе плакать

каждому свое
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14.06.2022 18:39 Відповісти
Мишя,это пердак рванул у твоей мамы..
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14.06.2022 18:43 Відповісти
Наші війська уж точно не наступають на Нову Каховку.Не неси брєд.Горить БК орків.
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14.06.2022 18:46 Відповісти
Tam i artoj nekak nedostat
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14.06.2022 18:51 Відповісти
Tut gluboki tyl.Vopros tolko kto podorvali partizani,droni ili bojevyje gusi
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14.06.2022 18:49 Відповісти
Побольше взорванных складов. баз. лагерей. ж/д составов, техники. ликвидированных русозверей. Это позитивно воспринимается жителями оккупированных территорий и дает веру в Победу.,
При наступлении, население херсонщины будет активно помогать ЗСУ.
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14.06.2022 18:25 Відповісти
Ніяк не заспокоїться Порошенко, все зриває та зриває склади, так криворізькі ватани, які кричали, що всі склади повзривав він?
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14.06.2022 19:55 Відповісти
причому тут Порошенко? оркі палять маріхуану чи план, але після війни Порошенка зелені знову притягнуть до суду за ці склади орків.
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14.06.2022 20:44 Відповісти
Sehr gut.
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11.07.2022 23:28 Відповісти
"

При обстреле Новой Каховки был уничтожен склад с 35 тоннами гуманитарной помощи и продуктов питания для местных жителей. Об этом стало известно ТАСС от начальника центра гуманитарной помощи Натальи Зари.

«Для города это было очень важно, так как у нас ни пенсии, ни заработные платы не получает никто. Оставалось на складе после последнего получения гуманитарной помощи около 35 тонн, это все полностью сгорело», - рассказала Заря.

По ее словам, склад обеспечивал продовольствием жителей города и окрестных сел, продукты отправлялись даже на передовую.

Обстрел Новой Каховки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел в ночь на 12 июля. Согласно последним данным, в результате атаки погибли 7 человек, 70 ранены, людей продолжают доставать из-под завалов. Кроме того, из-за обстрела загорелся и взорвался склад с селитрой.
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12.07.2022 09:59 Відповісти
 
 