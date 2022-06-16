35 648 69
Фермери Мелітополя підсунули окупантам отруєну черешню, - мер Федоров. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мелітопольські фермери віддали рашистам отруєну черешню, що викликало масове захворювання у рашистів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі телемарафону мер Іван Федоров.
"Черговий подарунок наші фермери приготували рашистам - це нещодавно оброблена черешня, яка викликала масове захворювання у тих рашистів, хто крав її у фермерів. Це черговий вид партизанського опору, який є на території Мелітопольського району. Не треба нічого у нас красти! Це все вирощувалося наполегливою працею наших фермерів", - пояснив очільник міста.
Топ коментарі
+36 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар16.06.2022 12:26
+33 Злий Грицько
показати весь коментар16.06.2022 12:13
+33 Oleg Zaporogec
показати весь коментар16.06.2022 12:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Саме епідемія дизентерії спинила війська Олександра Македонського на шляху завоювання Індії Коли німці "перли на Кавказ", радянські мікробілоги запустили у бліндажі лінії оборони масу пацюків та мишей, заражених туляремією Потім Червона Армія відступила Бліндажі зайняли німці До 30 % солдат звалилося з захворюванням Наступ на Кавказ зупинився!
Окупанти їх знищать.
А що з зерном, яке у Сірію повезли - звідти новин не надходило?
(хорошо хоть фамилии фермеров не озвучил !!!)
Как это мыть под проточной, если мы воду в ведрах с улицы из под колонки носим...
якщо і потруїли чимось нахера це ляпать? щоб лапті точно знали від чого ригали пару днів?
і далі? ну похвалився ти цим? а тим хто це зробив можливо вже херово, якщо живі...
шо за дибілизм.... цей млять марафон суцільна зрада заради рейтингів... я в шоці, дибіли як і цей мер
Лучше бы эта история была фейком.