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Фермери Мелітополя підсунули окупантам отруєну черешню, - мер Федоров. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мелітопольські фермери віддали рашистам отруєну черешню, що викликало масове захворювання у рашистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі телемарафону мер Іван Федоров.

"Черговий подарунок наші фермери приготували рашистам - це нещодавно оброблена черешня, яка викликала масове захворювання у тих рашистів, хто крав її у фермерів. Це черговий вид партизанського опору, який є на території Мелітопольського району. Не треба нічого у нас красти! Це все вирощувалося наполегливою працею наших фермерів", - пояснив очільник міста.

Читайте: Окупанти хочуть скуповувати мелітопольську черешню у фермерів за безцінь

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
Що буде з тими фермерами після цієї заяви Федорова?
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16.06.2022 12:26
+33
Кацап?
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16.06.2022 12:13
+33
Мені одному хочеться ****** цього хвьодорова за довгий язик
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16.06.2022 12:25
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дихлофосом их...
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16.06.2022 12:07 Відповісти
Трепло этот мер Федоров.
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16.06.2022 14:27 Відповісти
Кацап?
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16.06.2022 12:13 Відповісти
Свіжоспечений. 15 червня 2022.
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16.06.2022 12:26 Відповісти
він не просто кацап , а біомусор і смердюче лайно 😠
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16.06.2022 12:48 Відповісти
Не хвилюйся- повісять невдовзі тебе - заробив !
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16.06.2022 12:34 Відповісти
Щурячою отрутою русосвинських пацюків
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16.06.2022 12:11 Відповісти
Чушь какая-то и сказки .
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16.06.2022 12:12 Відповісти
ну обосрутся трохи а так ерунда
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16.06.2022 12:42 Відповісти
Не скажи! Коли солдат в бою думає не про те як перемогти ворога а про те щоб спорожнить кишечник - це неж немало!
Саме епідемія дизентерії спинила війська Олександра Македонського на шляху завоювання Індії Коли німці "перли на Кавказ", радянські мікробілоги запустили у бліндажі лінії оборони масу пацюків та мишей, заражених туляремією Потім Червона Армія відступила Бліндажі зайняли німці До 30 % солдат звалилося з захворюванням Наступ на Кавказ зупинився!
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17.06.2022 09:00 Відповісти
рашо солдат мёртвый солдат
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16.06.2022 12:15 Відповісти
нахуа?.. після нашої перемоги вже розповідатимете про всі подвиги українців..(
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16.06.2022 12:15 Відповісти
За 150 лет в Параше мало что изменилось, и даже черешня тут ни при чём:
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16.06.2022 12:16 Відповісти
Это - немцы. Первая мировая. Дед Шмальца в середине.
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16.06.2022 13:14 Відповісти
Это картина Верещагина 60-х годов 19 века. Стилизована в виде фото. Есть ещё подобные:
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16.06.2022 22:10 Відповісти
А это через 150 лет. Картинок на стене Параши только добавилось:
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16.06.2022 22:17 Відповісти
Равнение налево
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16.06.2022 17:04 Відповісти
Их там как тарганов - режут, травят, взрывают - всех в ад отправим Даже не спрячетесь в сибире!!!
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16.06.2022 12:16 Відповісти
Респект мужественным борцам за освобождение от рашизхма !!! Желательно чтобы не выживал никто. Ликвидировать русозверей любыми способами, трупы утилизировать. чтобы были в разряде "безвести геройски пропавшие"
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16.06.2022 12:18 Відповісти
И пирожков с говном им побольше!
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16.06.2022 12:24 Відповісти
Мені одному хочеться ****** цього хвьодорова за довгий язик
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16.06.2022 12:25 Відповісти
Это нужно делать в промышленных масштабах, завозить туда яды и травить всю херсонскую продукцию
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16.06.2022 12:25 Відповісти
Що буде з тими фермерами після цієї заяви Федорова?
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16.06.2022 12:26 Відповісти
А що буде з фермерами якщо окупантів не вбити всіма можливими способами ??
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16.06.2022 12:49 Відповісти
Якщо довбаний зелений Марафон буде зливати тих, хто бореться із окупантами в окупації, то на окупованій території може не залишитись тих, хто здатен на боротьбу.
Окупанти їх знищать.
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16.06.2022 13:06 Відповісти
І для чого це повідомлення ? Попередження кацапам ?
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16.06.2022 12:31 Відповісти
Цікаво:
А що з зерном, яке у Сірію повезли - звідти новин не надходило?
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16.06.2022 12:32 Відповісти
Да жрут немытую просто, никто их там не травил! Обдристались немытыши!
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16.06.2022 12:34 Відповісти
иногда надо уметь молчать... больше будет пользы и меньше беды окружающим...
(хорошо хоть фамилии фермеров не озвучил !!!)
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16.06.2022 12:38 Відповісти
маю надію зломані голки там були присутні..
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16.06.2022 12:42 Відповісти
Дещо необачно - орки легко вирахують, хто це зробив, і здуру можуть розстріляти. Так, на війні іноді доводиться ризикувати життям, але віддавати життя заради кількаденної діареї у кількох десятків орків - ІМХО, життя наших патріотів дорожче.
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16.06.2022 12:44 Відповісти
Неужели такой наивный,думаешь что это правда.Почитай его посты за последний месяц, там все такие новости.
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16.06.2022 12:53 Відповісти
Ну не знаю, я там не был и ту черешню не пробовал . Помню, где-то в 1990-е была заметка, что бабы на рынке, которых местный рэкет достал, подсыпали им в угощение (а этих питекантропов каждый раз надо было угощать) большую дозу слабительного. мало того, когда это слабительное полействовало (а оно подействовало сразу и эффективно), бабки хором набросились на "рэкетменов" и тумаками прогнали с рынка.
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16.06.2022 13:12 Відповісти
Дикуни жерли немиту черешню, хто їм винен, що вони дегенерати.
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16.06.2022 13:00 Відповісти
ЗВІЛЬНІТИ ХЕРСОНСЬКІ АРБУЗИ ВІД ОККУПАЦІІ ‼️‼️‼️

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16.06.2022 12:48 Відповісти
Арбузьі чи все ж таки Кавуни?
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17.06.2022 10:39 Відповісти
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16.06.2022 12:55 Відповісти
Ведуть себе як з дикого краю. І ці дегенерати збираються "відновити" СРСР? Так в СРСРі в кожній забігалівці висів плакат:
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16.06.2022 12:58 Відповісти
Ніхто там нічого не мив, бо це совок, у радянських столових скибки хліба валялись під ногами іт.п.
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16.06.2022 13:00 Відповісти
Ну може у вас був такий совок, в якому все валялося і був свинюшник, а у нас за СРСРа в їдальнях і кафе було прибрано. СРСР він був різний - десь тисячами страчували, та кололи галоперидолом, а десь ікру ложками з заварними тістечками їли.
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16.06.2022 13:09 Відповісти
Тож котрий з вищезгаданих вами сересерів ваш?
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16.06.2022 16:50 Відповісти
Рязанские ананасы и владимирские бананы!
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16.06.2022 13:17 Відповісти
В детстве не мог понять, что значит мойте овощи под проточной водой...
Как это мыть под проточной, если мы воду в ведрах с улицы из под колонки носим...
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16.06.2022 13:24 Відповісти
Щоб у рашистів пожиттєва срачка була при згадці про Україну.
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16.06.2022 12:58 Відповісти
от нахера це казати? йому теж рейтинги болять?
якщо і потруїли чимось нахера це ляпать? щоб лапті точно знали від чого ригали пару днів?
і далі? ну похвалився ти цим? а тим хто це зробив можливо вже херово, якщо живі...
шо за дибілизм.... цей млять марафон суцільна зрада заради рейтингів... я в шоці, дибіли як і цей мер
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16.06.2022 13:02 Відповісти
Сколько уже из-за подобного пистежа было уничтожено военных объектов, жд-станций, сколько людей поставлено под удар из-за этого мерзотного хвастовства.
Лучше бы эта история была фейком.
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16.06.2022 13:06 Відповісти
Гарний кацап- дохлий кацап. Майже цитата...
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16.06.2022 13:11 Відповісти
Да шоб они ее с косточками глотали а потом сами себя в "перестрелке" и поубивали!
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16.06.2022 13:15 Відповісти
Ну что значит "захворювання" ? Поел черешни - это билет в один конец.
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16.06.2022 13:23 Відповісти
А на хрена об этом трындеть? Вы что там, идиоты полные? Подохли кацапы от отравы - прекрасно, несчастный случай и все. Или вы хотите, что бы теперь оккупанты кошмарили местных, выискивая партизан? У вас там вообще мозги имеются, или вы просто предатели, которые врагу сливают инфу? Тут даже Лавров просится с его "Дебилы, блд!"
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16.06.2022 14:05 Відповісти
Иммітация бурной діяльності. Типа ми не сидим - ми травимо...
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16.06.2022 14:44 Відповісти
Травіть колорадів!!
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16.06.2022 14:14 Відповісти
Дураков и дуст не берет. Николай Полотай.
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16.06.2022 14:22 Відповісти
Врага нужно убивать любыми способами. Но, во-первых, не стоит об этом трындеть на весь мир, а во-вторых, не работать неэффективными методами. Мало было в ВОВ случаев, когда украли у немца винтовку, а они сожгли село? И оно того стоило?
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16.06.2022 14:33 Відповісти
Заробітню платню він отримує - русскими рублями? Для національного "телемарафону" міг би 20 сек і на мові розповісти як він любить Україну)))
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16.06.2022 14:43 Відповісти
"Молодец Фёдоров," подсказал рашистам, что черешня отравлена, видать беспокоишься о их здоровье, идиот!!!
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16.06.2022 14:52 Відповісти
НЕОБХОДИМО ТАК ТРАВИТЬ ЧТОБЫ ЗДЫХАЛИ !!!
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16.06.2022 15:49 Відповісти
Сды... Здоровье. Здание. Здесь. Украинский не знаешь, и русский не выучил?
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16.06.2022 16:09 Відповісти
+ни Зги
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16.06.2022 17:23 Відповісти
Это информация чтоб никто черешню не покупал? Или там избирательное действие дихлофоса или дуста? Украинцев химия уже не берет? Я в прошлом году собирала черешню... Руки разьедало и аллергия пошла. Может мы всю жизнь жрём это дерьмо?
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16.06.2022 16:07 Відповісти
Робити вказане у останньому реченні ми вас не примушували. А на українську черешню - зась!
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16.06.2022 16:55 Відповісти
Треба ретельно мити перед вживанням в їжу. Можна спочатку замочити у великій мисці на декілька хвилин, потім промити під проточною водою. До речі, з виноградом так треба робити обов'язково. Все це постійно обприскується всілякими отрутами.
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16.06.2022 21:06 Відповісти
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16.06.2022 20:08 Відповісти
Довбодятли твої фермери, ця черешня їде в Крим і там трапляться діти громадян України в тому числі. Подзвони в партизанський штаб , щоб отруїли водяру - оце і є свєрхточноє оружіє..
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16.06.2022 21:06 Відповісти
крысомором их!
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16.06.2022 21:09 Відповісти
Эта новость расчитана на дискредитацию Украины и поводом для применения химического ОМП.
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16.06.2022 23:42 Відповісти
 
 