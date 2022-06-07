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Окупанти хочуть скуповувати мелітопольську черешню у фермерів за безцінь

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

черешня

Російські загарбники на "нараді" з фермерами в Мелітопольському районі оголосили, що готові скуповувати черешню по 10 грн і не дорожче.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час національного телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За словами мера, 6 червня в одному з сіл Мелітопольського району військові РФ провели так звану нараду з фермерами і сказали, що готові скуповувати у них черешню по 10 грн і не більше.

"Це занадто мала ціна. Централізованих закупок не буде", - сказав мер.

Також читайте: Російські окупанти вже понад добу "глушать" мобільний зв'язок та інтернет у Мелітополі, - мер Федоров

Він зазначив, що окупанти вивезли з елеваторів майже все зерно і захопили державне підприємство "Дослідне господарство "Мелітопольське", яке займалось вирощуванням фруктів.

Читайте також: Рашисти не дозволяють фермерам продавати черешню в окупованому Мелітополі, - мер Федоров
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Топ коментарі
+20
Посипте її труткою, нехай жеруть.
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07.06.2022 19:44
+12
дустом її посипати та хай задурно беруть
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07.06.2022 20:02
+10
****** за 10 гр нехай самі збирають, але ту черешню яку свині нез'їли
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07.06.2022 20:01
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Посипте її труткою, нехай жеруть.
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07.06.2022 19:44 Відповісти
Не знаю як мелитопольці, а от херсонці в таких випадках просто дозволяли всім бажаючим збирати врожай, коли ціна була нижчою за собівартість.
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07.06.2022 19:46 Відповісти
а какая себестоимость у черешни!?, думаю нулевая или близка к нулю
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07.06.2022 20:26 Відповісти
Да? Ну як би вона сама стрибала в кошики з дерев і біжала на ринок, тоді да.
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07.06.2022 20:29 Відповісти
Ви реально вважаєте що черешня строєм сама йде з дерева в кошик і на ринок?
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07.06.2022 20:30 Відповісти
А творог выковыривают из вареников?!? Совсем глупый? Или кацап...
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07.06.2022 22:51 Відповісти
Черешню потрібно мінімум тричі на рік обробляти, то тля нападе, то ще якась зараза.
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08.06.2022 05:27 Відповісти
6-7грн. за 1 кг. сборщикам черешни в прошлом году.
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08.06.2022 22:50 Відповісти
Щоб окупанти від них здохли
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07.06.2022 19:50 Відповісти
За "бесплатную" гуманитарку надо платить - на заметку тем, кто радуется "дармовой" гуманитарке от орков.
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07.06.2022 19:55 Відповісти
****** за 10 гр нехай самі збирають, але ту черешню яку свині нез'їли
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07.06.2022 20:01 Відповісти
дустом її посипати та хай задурно беруть
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07.06.2022 20:02 Відповісти
Най би на тих рашистів швидка настя напала від тієї черешні.
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07.06.2022 20:07 Відповісти
Краще засушити ,можна цылий рык компот варить
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07.06.2022 20:10 Відповісти
колхоз-дело добровольное, если вдруг кто забыл
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07.06.2022 20:13 Відповісти
Что бы выжить, будешь торговать и с оккупантом. Особенно если армия твоего государства даже не попыталась защитить тебя. И где он была, интересный вопрос.
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07.06.2022 20:24 Відповісти
Так чтобы выжить можно в армию хнр пойти, чем не вариант?
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07.06.2022 20:25 Відповісти
Якщо ти не волав, щоби політики, яких ти обираєш, заздалегідь витрачали гроші на військо, натомість радів самим дорогам, не варто очікувати, що війско опиниться поряд і захистить у відповідний спосіб.
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07.06.2022 21:35 Відповісти
Все кто продает питухам свои товары - обычные коллаборанты и сочувствия не заслуживают, и вопрос тут не в цене.
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07.06.2022 20:24 Відповісти
Якщо діти голодають ,не до патріотизму. Добре сидіти в вінниці і ******* на мелітопольців
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07.06.2022 20:32 Відповісти
Это по парашенски, чтобы не сказали, что забрали. На самом деле это грабежь и ничего не сделаешь - война. НУЖНО НЕ СОБИРАТЬ И НЕ ОТДАВАТЬ ПО ТАКОЙ ЦЕНЕ. НЕ ДАТЬ ЗАРАБОТАТЬ ОРКАМ!
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07.06.2022 20:30 Відповісти
Черешенька на торті руzzкава міра.
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07.06.2022 20:40 Відповісти
Якось байдуже на ту вату ******
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07.06.2022 21:06 Відповісти
Щоб ви подавились сцуки мелитопольською черешнею, якщо не вдавитесь, тоді херсонськими арбузами!
Слава ЗСУ! Слава Україні!
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07.06.2022 21:14 Відповісти
Для окупантів тільки "маслини" є. По одній штучці в чоло кожному "братушці", який заблукав в Україні.)
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07.06.2022 21:24 Відповісти
У мене двоюрідна сестра в Мелітополі живе. Вона ще з 2014 року розсказувала, що 70 відсотків мешканців Мелітополя хочуть у росію, і зараз, коли маємо змогу поговорити, каже, що переважна більшість мелітопольців дуже радіє окупації росією. Так що, най і 10 грн. окупанти не платили за ту черешню, може мелітопольці порозумнішали б.
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07.06.2022 22:39 Відповісти
 
 