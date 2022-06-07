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Окупанти хочуть скуповувати мелітопольську черешню у фермерів за безцінь
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Російські загарбники на "нараді" з фермерами в Мелітопольському районі оголосили, що готові скуповувати черешню по 10 грн і не дорожче.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час національного телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За словами мера, 6 червня в одному з сіл Мелітопольського району військові РФ провели так звану нараду з фермерами і сказали, що готові скуповувати у них черешню по 10 грн і не більше.
"Це занадто мала ціна. Централізованих закупок не буде", - сказав мер.
Він зазначив, що окупанти вивезли з елеваторів майже все зерно і захопили державне підприємство "Дослідне господарство "Мелітопольське", яке займалось вирощуванням фруктів.
Топ коментарі
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