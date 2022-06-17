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Трофейний танк Т-72Б3 знищує позиції російських окупантів у Сєверодонецьку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські танкісти на трофейному танку Т-72Б3 знищили позицію окупантів у Сєверодонецьку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+64 Алекс Ков
показати весь коментар17.06.2022 10:49
+30 Старый зольдат
показати весь коментар17.06.2022 11:00
+27 Joshua Merlin
показати весь коментар17.06.2022 11:32
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Піхота збережена.
А де піхота? - це як в тому анекдоті - Па, а де Ма?
набирає популярність відео
"як спиляти мушку з гармат танків,
які перебувають на озброєнні росії"
Вибачте, самі зрозуміли, що написали ?
Я там працював не одне десятерічча і чудово знаю ті краєвиди. Відео справжнє
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