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Поблизу берегів Одещини знищено російську дрейфуючу міну. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час бойового патрулювання силами оборони було виявлено дрейфуючу міну поблизу берегів Одещини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.

Небезпечну знахідку було вчасно ліквідовано. 

Зазначається, що подібні випадки трапляються вже не вперше, раніше дрейфуючі засоби ураження з російським маркуванням були виявлені та знешкоджені біля узбережжя Туреччини та Румунії.

Також читайте: До узбережжя Одещини знов винесло ворожу міну, вона здетонувала просто у морі, - Братчук

Використовуючи морські міни, РФ загрожує, насамперед, цивільному судноплавству та людському життю, наголосили у ВМС ЗСУ.

Автор: Володимир Янченко
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За кацапів нема покою і морським обивателям.
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18.06.2022 01:13 Відповісти
Нікому в світі немає спокою особливо українцям, кацап то є помилка людства
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18.06.2022 01:27 Відповісти
Щось дуже часто міни якірні почало "зривать з якорів" І лише російські! Здається там і якорів не було під час їх постановки! А кацапи по своїй звичці "паскудить" просто "засрали" акваторію щоб завадить судноплавству
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18.06.2022 01:48 Відповісти
Дрейфуючі лапті з буксира ще до берегу не прибило?
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18.06.2022 02:26 Відповісти
Можливо хтось роз'яснить, для чого росіянам мінувати підступи біля України?
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18.06.2022 08:13 Відповісти
Для ізоляції України. Економічної і від постачання зброї морем.
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18.06.2022 09:08 Відповісти
 
 