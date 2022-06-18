Поблизу берегів Одещини знищено російську дрейфуючу міну. ВIДЕО

Під час бойового патрулювання силами оборони було виявлено дрейфуючу міну поблизу берегів Одещини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.

Небезпечну знахідку було вчасно ліквідовано.

Зазначається, що подібні випадки трапляються вже не вперше, раніше дрейфуючі засоби ураження з російським маркуванням були виявлені та знешкоджені біля узбережжя Туреччини та Румунії.

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Використовуючи морські міни, РФ загрожує, насамперед, цивільному судноплавству та людському життю, наголосили у ВМС ЗСУ.