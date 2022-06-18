УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9206 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
22 490 16
війна (56544) Сєверодонецьк (474) Донбас (21733) Бутусов Юрій (3130)

Пряме влучання російського танка по приміщенню у Сєверодонецьку, - Бутусов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов показав наслідки обстрілу танком рашистів українських позицій у Сєверодонецьку.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Читайте також: Окупанти намагаються перейти трасу Бахмут-Лисичанськ, щоб створити загрозу повного оточення Сєверодонецька та Лисичанська, - Бутусов. КАРТА

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
Боже, Боже...дякую що вберіг наших ...
показати весь коментар
18.06.2022 16:58
+13
Бережі вас Боже, хлопці.
показати весь коментар
18.06.2022 16:58
+11
Вибачте, але краще остатись з голим задом зате живим , вдачі Вам хлопці.
показати весь коментар
18.06.2022 17:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боже, Боже...дякую що вберіг наших ...
показати весь коментар
18.06.2022 16:58 Відповісти
Бережі вас Боже, хлопці.
показати весь коментар
18.06.2022 16:58 Відповісти
Вибачте, але краще остатись з голим задом зате живим , вдачі Вам хлопці.
показати весь коментар
18.06.2022 17:04 Відповісти
Ти нашу мову довго вчило? "Паляниця" вже виходить?
показати весь коментар
18.06.2022 17:24 Відповісти
Ви помилились сторінкою.
Новина не про президента.
показати весь коментар
18.06.2022 17:27 Відповісти
В Бутусова ДН було, вчора чи позавчора.
показати весь коментар
18.06.2022 17:26 Відповісти
Бутусов ще не відійшов від шоку після влучання танкового пострілу, тому намагається жартома говорити про якусь амуніцію.
Пригадався вислів з плакатику із далекого минулого, що висів в одному із спортивних залів ДЮСШ: "Пусть меня покинет все, но не покинет мужество!".
показати весь коментар
18.06.2022 18:51 Відповісти
Кацапи кончені - стріляти з танка по житловихбудівлях це в цих гоблінів нормально
показати весь коментар
18.06.2022 21:49 Відповісти
Юра так и лезет прямо в пекло....
показати весь коментар
18.06.2022 23:33 Відповісти
 
 