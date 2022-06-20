Український розрахунок болгарського СПГ-9 "Warrior" нищить російських окупантів. ВIДЕО

Передані Болгарією протитанкові гранатомети СПГ-9 "Warrior" вже на фронті і допомагають нищити російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований фрагмент вправного бойового використання українськими бійцями болгарських гранатометів.

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