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Український розрахунок болгарського СПГ-9 "Warrior" нищить російських окупантів. ВIДЕО
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Передані Болгарією протитанкові гранатомети СПГ-9 "Warrior" вже на фронті і допомагають нищити російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований фрагмент вправного бойового використання українськими бійцями болгарських гранатометів.
Топ коментарі
+13 Дмитрий Иванов 933bda32
показати весь коментар20.06.2022 13:13
+12 Kan Kan 21c2f560
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+10 valera ivolgov
показати весь коментар20.06.2022 13:16
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