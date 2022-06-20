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Український розрахунок болгарського СПГ-9 "Warrior" нищить російських окупантів. ВIДЕО

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Передані Болгарією протитанкові гранатомети СПГ-9 "Warrior" вже на фронті і допомагають нищити російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований фрагмент вправного бойового використання українськими бійцями болгарських гранатометів.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+13
Спасибо конечно болгарам, но могли бы и сами всю актуальную совковую номенклатуру вооружения и боеприпасов освоить. Но нашим фельдмаршалам и политиканам не до этого было, всё пилили. А теперь вот ЭТО всё. Кстати болгары неплохо зарабатывают на этом
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20.06.2022 13:13
+12
Накидали за минуту Супер!
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20.06.2022 13:17
+10
Це ж безвідкатна гармата, гарна зброя
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20.06.2022 13:16
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Спасибо конечно болгарам, но могли бы и сами всю актуальную совковую номенклатуру вооружения и боеприпасов освоить. Но нашим фельдмаршалам и политиканам не до этого было, всё пилили. А теперь вот ЭТО всё. Кстати болгары неплохо зарабатывают на этом
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20.06.2022 13:13 Відповісти
безоткатная сапог в армии там выстрел унифицирован с выстрелами к бмп 1
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20.06.2022 13:16 Відповісти
там тільки калібр один
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20.06.2022 13:17 Відповісти
И сколько же болгары заработали? Пруфы будут или просто очередная зрада?
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21.06.2022 12:39 Відповісти
Це ж безвідкатна гармата, гарна зброя
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20.06.2022 13:16 Відповісти
Це звичайний СПГ-9, старий радянський станковий протитанковий гранатомет. Вироблявся в тому числі і в Болгарії.
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20.06.2022 14:59 Відповісти
В 1965 році ми вчились з нього стріляти
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20.06.2022 16:08 Відповісти
Вже не старий болгари його роблять з нуля і вони новенькі
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25.05.2023 20:37 Відповісти
гарна штука "ассегай"))
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20.06.2022 13:16 Відповісти
Накидали за минуту Супер!
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20.06.2022 13:17 Відповісти
У нас и свои есть спг9. Стремно с него делать более 2 выстрелов с одной позиции. Допотопное оружие. Тяжёлое, громоздкое, бьёт по прямой наводки по технике. Вот как миномёт с крапивой вполне нормально.
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20.06.2022 13:19 Відповісти
наводкЕ
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20.06.2022 13:33 Відповісти
Хлопець, що коментує, мав би бути ведучим новин на ТБ.
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20.06.2022 13:31 Відповісти
Наші котики, бережи вас Господь
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20.06.2022 13:33 Відповісти
Аудіосупровід - "всі новини за хвилину", телемарафон відпочіває.
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20.06.2022 15:20 Відповісти
Так поцілили хоть куди?
Чи це навчання?
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20.06.2022 15:56 Відповісти
 
 