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Українські воїни знищують танк окупантів. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади знищили танк російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українських воїнів опубліковано в соцмережах.
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+28 Serg Serg 94650416
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+15 valera ivolgov
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+12 valera ivolgov
показати весь коментар20.06.2022 16:37
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