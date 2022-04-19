Воїни 10-ї ГШБр знищили склад боєприпасів окупантів. ВIДЕО

Артилеристи 10-ї гірсько-штурмової бригади влучним вогнем знищили склад боєприпасів російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Захід" у фейсбуці.

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