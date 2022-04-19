Воїни 10-ї ГШБр знищили склад боєприпасів окупантів. ВIДЕО
Артилеристи 10-ї гірсько-штурмової бригади влучним вогнем знищили склад боєприпасів російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Захід" у фейсбуці.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тепер працюватиме проти окупантів": воїни 10-ї ОГШБр захопили російський комплекс радіоелектронної боротьби. ФОТОрепортаж
Топ коментарі
+19 Trevor Tro
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+6 дератизатор
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Склад - состав (типа список ингридиентов)
Склад - ****, просто склад (типа банда ящиков с пиу-пиу, бабах-бабах)
Наші хлопці гасять москалів: черкаський гурт заспівав пісню про війну в Україні
https://youtu.be/RmTUM8bbsFA
Что, по понятным причинам на фейсбук нет доступа, Алекса?
А ну да, склад может переводиться и как состав.