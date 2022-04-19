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Воїни 10-ї ГШБр знищили склад боєприпасів окупантів. ВIДЕО

Артилеристи 10-ї гірсько-штурмової бригади влучним вогнем знищили склад боєприпасів російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Захід" у фейсбуці. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тепер працюватиме проти окупантів": воїни 10-ї ОГШБр захопили російський комплекс радіоелектронної боротьби. ФОТОрепортаж

Автор: 

знищення (7251) артилерія (788) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209) склад (182)


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Топ коментарі
+19
Це значить, що треба вчити українську, буряте.
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19.04.2022 01:05
+6
Слово "склад" в украинском языке имеет много значений
Склад - состав (типа список ингридиентов)
Склад - ****, просто склад (типа банда ящиков с пиу-пиу, бабах-бабах)
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19.04.2022 01:05
+5
Да, и к стати - Алекса в украинском языке, пишется Олекса...
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19.04.2022 01:07
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Це значить, що треба вчити українську, буряте.
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19.04.2022 01:05 Відповісти
Слово "склад" в украинском языке имеет много значений
Склад - состав (типа список ингридиентов)
Склад - ****, просто склад (типа банда ящиков с пиу-пиу, бабах-бабах)
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19.04.2022 01:05 Відповісти
Ага, пекельні борошна
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19.04.2022 01:35 Відповісти
Да, и к стати - Алекса в украинском языке, пишется Олекса...
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19.04.2022 01:07 Відповісти
В среде нумизматов не принято писать на общих форумах озвучивать признаки "фуфела" (подделок), дабы не обучать фуфлыжников
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19.04.2022 01:39 Відповісти
Это было типа "У вас ус отклеился"...
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19.04.2022 09:39 Відповісти
🎶🎶🎶

Наші хлопці гасять москалів: черкаський гурт заспівав пісню про війну в Україні

https://youtu.be/RmTUM8bbsFA
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19.04.2022 01:07 Відповісти
Склад боеприпасов.
Что, по понятным причинам на фейсбук нет доступа, Алекса?
А ну да, склад может переводиться и как состав.
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19.04.2022 01:13 Відповісти
Пишіть йому, що "состав" це 50 вагонів
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19.04.2022 11:34 Відповісти
Склад боеприпасов и смарадеренную стиральную машинку)
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19.04.2022 01:15 Відповісти
яка оризниця. головне що знищили.
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19.04.2022 01:16 Відповісти
Ти коли нарешті собі розкладку загрузиш і встановиш ?
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19.04.2022 01:21 Відповісти
Поглузували з Алэкси
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19.04.2022 02:18 Відповісти
А у меня в обоих вариантах на украинском потому-что на Цензоре выбрана українська мова. Вверху левый угол.
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19.04.2022 02:51 Відповісти
0:30 - пральна машина? Чи то якийсь ********* білого кольору?
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19.04.2022 14:04 Відповісти
Кто 10-ку ********* - тот и дня не проживёт! Спеціально мокшанською, а щоб знали, що НЕХ.Й ШАСТАТЬ!
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16.05.2022 21:26 Відповісти
 
 