Воины 10-й ГШБр уничтожили склад боеприпасов оккупантов. ВИДЕО

Артиллеристы 10-й горно-штурмовой бригады точным огнем уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов.

Как информируеет Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Захід" у фейсбуці.

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