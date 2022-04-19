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Воины 10-й ГШБр уничтожили склад боеприпасов оккупантов. ВИДЕО

Артиллеристы 10-й горно-штурмовой бригады точным огнем уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов.

Как информируеет Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Захід" у фейсбуці. 

Также смотрите: Украинские артиллеристы полностью уничтожили подразделение российских оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6938) артиллерия (635) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204) склад (155)


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Топ комментарии
+19
Це значить, що треба вчити українську, буряте.
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19.04.2022 01:05
+6
Слово "склад" в украинском языке имеет много значений
Склад - состав (типа список ингридиентов)
Склад - ****, просто склад (типа банда ящиков с пиу-пиу, бабах-бабах)
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19.04.2022 01:05
+5
Да, и к стати - Алекса в украинском языке, пишется Олекса...
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19.04.2022 01:07
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Це значить, що треба вчити українську, буряте.
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19.04.2022 01:05 Ответить
Слово "склад" в украинском языке имеет много значений
Склад - состав (типа список ингридиентов)
Склад - ****, просто склад (типа банда ящиков с пиу-пиу, бабах-бабах)
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19.04.2022 01:05 Ответить
Ага, пекельні борошна
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19.04.2022 01:35 Ответить
Да, и к стати - Алекса в украинском языке, пишется Олекса...
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19.04.2022 01:07 Ответить
В среде нумизматов не принято писать на общих форумах озвучивать признаки "фуфела" (подделок), дабы не обучать фуфлыжников
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19.04.2022 01:39 Ответить
Это было типа "У вас ус отклеился"...
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19.04.2022 09:39 Ответить
🎶🎶🎶

Наші хлопці гасять москалів: черкаський гурт заспівав пісню про війну в Україні

https://youtu.be/RmTUM8bbsFA
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19.04.2022 01:07 Ответить
Склад боеприпасов.
Что, по понятным причинам на фейсбук нет доступа, Алекса?
А ну да, склад может переводиться и как состав.
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19.04.2022 01:13 Ответить
Пишіть йому, що "состав" це 50 вагонів
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19.04.2022 11:34 Ответить
Склад боеприпасов и смарадеренную стиральную машинку)
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19.04.2022 01:15 Ответить
яка оризниця. головне що знищили.
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19.04.2022 01:16 Ответить
Ти коли нарешті собі розкладку загрузиш і встановиш ?
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19.04.2022 01:21 Ответить
Поглузували з Алэкси
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19.04.2022 02:18 Ответить
А у меня в обоих вариантах на украинском потому-что на Цензоре выбрана українська мова. Вверху левый угол.
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19.04.2022 02:51 Ответить
0:30 - пральна машина? Чи то якийсь ********* білого кольору?
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19.04.2022 14:04 Ответить
Кто 10-ку ********* - тот и дня не проживёт! Спеціально мокшанською, а щоб знали, що НЕХ.Й ШАСТАТЬ!
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16.05.2022 21:26 Ответить
 
 