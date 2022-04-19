Воины 10-й ГШБр уничтожили склад боеприпасов оккупантов. ВИДЕО
Артиллеристы 10-й горно-штурмовой бригады точным огнем уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов.
Как информируеет Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Захід" у фейсбуці.
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+19 Trevor Tro
показать весь комментарий19.04.2022 01:05
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Склад - состав (типа список ингридиентов)
Склад - ****, просто склад (типа банда ящиков с пиу-пиу, бабах-бабах)
Наші хлопці гасять москалів: черкаський гурт заспівав пісню про війну в Україні
https://youtu.be/RmTUM8bbsFA
Что, по понятным причинам на фейсбук нет доступа, Алекса?
А ну да, склад может переводиться и как состав.