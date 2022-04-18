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Украинские артиллеристы полностью уничтожили подразделение российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские артиллеристы полностью уничтожили подразделение российских оккупантов, базировавшееся вблизи одного из украинских сел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских артиллеристов опубликована в соцсетях.
Бойцы ВСУ уничтожили САУ 2С3 "Акация", БМ-21 РСЗО "Град", станцию РЭБ и военные грузовики "Урал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командира 6-й роты 57-й мотострелковой бригады ВС РФ ликвидировали украинские бойцы близ Северодонецка, - Бутусов. ВИДЕО 18+

армия РФ (19387) уничтожение (7030)


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Топ комментарии
+40
Посвятили цапів ...можна вже відспівувати ?
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18.04.2022 20:14
+39
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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18.04.2022 20:20
+34
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18.04.2022 20:28
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Посвятили цапів ...можна вже відспівувати ?
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18.04.2022 20:14 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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18.04.2022 20:20 Ответить
маскву вже притопили!
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18.04.2022 20:28 Ответить
Самое интересное что этот философ любимый писатель ху# ла, тот даже цветы ему на могилу ( или памятник) регулярно носил ,
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18.04.2022 22:01 Ответить
его останки после перевезли в рашку)))
уехал от рашки, умер в европе
а тело перезахоронили в рашке все равно))

кстати этот "философ" если этот тот ильин
считается идеологом русского фашизма
хотя и до него рашизм впринципе цвет только так
империализм то да се
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18.04.2022 22:15 Ответить
Зажурилися
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18.04.2022 20:21 Ответить
Тут наводять паніку на рахунок Кремінної... Згадайте як було під Києвом як методично перемалували ворога! Результат відомий. Тут схожа стратегія
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18.04.2022 20:23 Ответить
розтягнуть та перемелять
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18.04.2022 22:36 Ответить
А что под Киевом выбили врага? Они же оттянули войска и направили на Донбасс.
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19.04.2022 05:18 Ответить
Вражає. У всіх сенсах цього слова.
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18.04.2022 20:25 Ответить
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18.04.2022 20:25 Ответить
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18.04.2022 20:28 Ответить
Несмішіть мої Іскандери
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18.04.2022 20:31 Ответить
этих русских "оппозиционеров" только волнует сколько что стоит
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18.04.2022 20:38 Ответить
не городіть хрень, не може 2 ракети вартувати як гелікоптер к-52.
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18.04.2022 21:15 Ответить
може , ну трохи дешевше калібр стоїть. В інеті є стаття чому орки перестали застосовувати калібри в сірії там знайдешь вартість. Вартість калібра має бути приблизно як у томагавка, а томагавк десь 2-3 ляма
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18.04.2022 21:44 Ответить
Дивлячись як рахувати. Сама ракета звісно значно дешевша. Але до вартості самої ракети слід додати вартість інфраструктури для її зберігання та запуску, логістичні витрати, а також витрати на навчання персоналу який її використовує. Тож оскільки ціх ракет вироблено небагато, то і вартість їх висока, а чим більше буде виробництво, то буде нижча ціна.
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19.04.2022 07:52 Ответить
Цім питанням задався, коли в кількох містечках роз.уячили чотирма ракетами вісім порожніх бочок для пального на 500 тон. Вікна в сусідніх будинках дороще коштували.
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18.04.2022 21:39 Ответить
повністю знищили? там все як було так і стоїть, вантажівки град можна забирати пригодиться
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18.04.2022 20:29 Ответить
Наснаги вам, хлопці! Мочіть кацапську нечість! Може й за моїх вбитих рідних відомстите. Хай вас Бог береже!
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18.04.2022 20:31 Ответить
Смерть приходит неизвестно откуда. И это самое страшное.
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18.04.2022 20:32 Ответить
Деревья не пострадали,
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18.04.2022 20:34 Ответить
Люди тоже
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19.04.2022 01:21 Ответить
я ждал что пока те из сау выходят к ним прилетит снаряд
а тут подождали ночи и начали все методично взрывать
даже между строениями точно попало
правда не вижу где тот брт что стоял у дома полуспрятаный
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18.04.2022 20:37 Ответить
На жаль це старе відео.
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18.04.2022 20:38 Ответить
Зблизька показано бронетехніку, а потім з висоти кілька вибухів невідомо яких.
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18.04.2022 20:41 Ответить
Я один такий дурний, чи сліпий?!
Хто кого знищив? На відео стоїсть САУ, стріляє, далі кадри техніки (замаскованої і не замаскованої), далі, без всякого переходу, якісь фрагменти знищеної техніки, зовсім не тої яка стояла справна і стріляла.
На фіга оце "Дойчен Вохеншау"? Є що показати - покажіть, немає, нафіг тулити аби що.
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18.04.2022 20:44 Ответить
йой ботві не вгодиш, все там ясно.
спочатку орки постріляли кудись по селу, їх засікли з дрона(облетіли побачили що де стоїть) а вночі накрили артою.
потім показали результат роботи.
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18.04.2022 20:50 Ответить
возьми билет и посмотри...
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18.04.2022 21:03 Ответить
купи йому...
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18.04.2022 21:46 Ответить
вам на двоих - парочке...?
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18.04.2022 22:30 Ответить
А что ж Кременную нельзя было прикрыть ?
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18.04.2022 21:05 Ответить
Помню эту историю, там мужик по веб камере увидел технику орков возле своего дома и передал куда надо. Я про фрагмент, где бтр и град возле дома стоят. Жаль, что наши дом зацепили, хороший был дом. Раньше видел только фото последствий, видео только сейчас увидел.
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18.04.2022 21:10 Ответить
Респект и Уважуха ! Не совсем ясно ...с этими САУ ? Куча на видео и не одной разбитой
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18.04.2022 21:25 Ответить
та первая сау, в которую попали
и вроде она вышла из строя, но вояки внутри живые вылезли
потом вроде по грузовикам отработали, которые чуть дальше стояли, где скорее всего снаряды были
потому что там что то сильнее обычного разлетелось

сау там разбитые, просто не видно уже
и грады там вроде тоже разбитые
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18.04.2022 22:19 Ответить
та сау на початку відео веде вогонь по селу, я теж спочатку подумав що по ній вгатили, але ні, то була лише розвідка, накрила арта позиції орків під ніч.
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18.04.2022 22:36 Ответить
Ювелірна і добротна робота!
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18.04.2022 21:31 Ответить
Шедеврально!
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18.04.2022 23:03 Ответить
І багато м'яса,треба дуже багато м'яса!Скрізь має валятись смалене кацапське м'ясо!!!🧚‍♂️🧚‍♀️🧚
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19.04.2022 06:04 Ответить
Браво!
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19.04.2022 07:30 Ответить
 
 