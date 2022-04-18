Украинские артиллеристы полностью уничтожили подразделение российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские артиллеристы полностью уничтожили подразделение российских оккупантов, базировавшееся вблизи одного из украинских сел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских артиллеристов опубликована в соцсетях.

Бойцы ВСУ уничтожили САУ 2С3 "Акация", БМ-21 РСЗО "Град", станцию РЭБ и военные грузовики "Урал".

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