Украинские артиллеристы полностью уничтожили подразделение российских оккупантов. ВИДЕО
Украинские артиллеристы полностью уничтожили подразделение российских оккупантов, базировавшееся вблизи одного из украинских сел.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских артиллеристов опубликована в соцсетях.
Бойцы ВСУ уничтожили САУ 2С3 "Акация", БМ-21 РСЗО "Град", станцию РЭБ и военные грузовики "Урал".
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уехал от рашки, умер в европе
а тело перезахоронили в рашке все равно))
кстати этот "философ" если этот тот ильин
считается идеологом русского фашизма
хотя и до него рашизм впринципе цвет только так
империализм то да се
а тут подождали ночи и начали все методично взрывать
даже между строениями точно попало
правда не вижу где тот брт что стоял у дома полуспрятаный
Хто кого знищив? На відео стоїсть САУ, стріляє, далі кадри техніки (замаскованої і не замаскованої), далі, без всякого переходу, якісь фрагменти знищеної техніки, зовсім не тої яка стояла справна і стріляла.
На фіга оце "Дойчен Вохеншау"? Є що показати - покажіть, немає, нафіг тулити аби що.
спочатку орки постріляли кудись по селу, їх засікли з дрона(облетіли побачили що де стоїть) а вночі накрили артою.
потім показали результат роботи.
и вроде она вышла из строя, но вояки внутри живые вылезли
потом вроде по грузовикам отработали, которые чуть дальше стояли, где скорее всего снаряды были
потому что там что то сильнее обычного разлетелось
сау там разбитые, просто не видно уже
и грады там вроде тоже разбитые