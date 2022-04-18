Українські артилеристи повністю знищили підрозділ російських окупантів. ВIДЕО безпілотника
Українські артилеристи повністю знищили підрозділ російських окупантів, що базувався поблизу одного з українських сіл.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських артилеристів опублікований в соцмережах. Бійці ЗСУ знищили САУ 2С3 "Акація", БМ-21 РСЗО "Град", станцію РЕБ та військові вантажівки "Урал".
Топ коментарі
+40 Ksenia VB
показати весь коментар18.04.2022 20:14
+39 Vasyl A_Vinn
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+34 Перехватчик
показати весь коментар18.04.2022 20:28
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уехал от рашки, умер в европе
а тело перезахоронили в рашке все равно))
кстати этот "философ" если этот тот ильин
считается идеологом русского фашизма
хотя и до него рашизм впринципе цвет только так
империализм то да се
а тут подождали ночи и начали все методично взрывать
даже между строениями точно попало
правда не вижу где тот брт что стоял у дома полуспрятаный
Хто кого знищив? На відео стоїсть САУ, стріляє, далі кадри техніки (замаскованої і не замаскованої), далі, без всякого переходу, якісь фрагменти знищеної техніки, зовсім не тої яка стояла справна і стріляла.
На фіга оце "Дойчен Вохеншау"? Є що показати - покажіть, немає, нафіг тулити аби що.
спочатку орки постріляли кудись по селу, їх засікли з дрона(облетіли побачили що де стоїть) а вночі накрили артою.
потім показали результат роботи.
и вроде она вышла из строя, но вояки внутри живые вылезли
потом вроде по грузовикам отработали, которые чуть дальше стояли, где скорее всего снаряды были
потому что там что то сильнее обычного разлетелось
сау там разбитые, просто не видно уже
и грады там вроде тоже разбитые