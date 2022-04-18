УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5184 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
67 337 41

Українські артилеристи повністю знищили підрозділ російських окупантів. ВIДЕО безпілотника

Українські артилеристи повністю знищили підрозділ російських окупантів, що базувався поблизу одного з українських сіл.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських артилеристів опублікований в соцмережах. Бійці ЗСУ знищили САУ 2С3 "Акація", БМ-21 РСЗО "Град", станцію РЕБ та військові вантажівки "Урал".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командира 6-ї роти 57-ї мотострілецької бригади ЗС РФ ліквідували українські бійці поблизу Сєверодонецька, - Бутусов. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17538) знищення (7342)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+40
Посвятили цапів ...можна вже відспівувати ?
показати весь коментар
18.04.2022 20:14
+39
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показати весь коментар
18.04.2022 20:20
+34
показати весь коментар
18.04.2022 20:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Посвятили цапів ...можна вже відспівувати ?
показати весь коментар
18.04.2022 20:14 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показати весь коментар
18.04.2022 20:20 Відповісти
маскву вже притопили!
показати весь коментар
18.04.2022 20:28 Відповісти
Самое интересное что этот философ любимый писатель ху# ла, тот даже цветы ему на могилу ( или памятник) регулярно носил ,
показати весь коментар
18.04.2022 22:01 Відповісти
его останки после перевезли в рашку)))
уехал от рашки, умер в европе
а тело перезахоронили в рашке все равно))

кстати этот "философ" если этот тот ильин
считается идеологом русского фашизма
хотя и до него рашизм впринципе цвет только так
империализм то да се
показати весь коментар
18.04.2022 22:15 Відповісти
Зажурилися
показати весь коментар
18.04.2022 20:21 Відповісти
Тут наводять паніку на рахунок Кремінної... Згадайте як було під Києвом як методично перемалували ворога! Результат відомий. Тут схожа стратегія
показати весь коментар
18.04.2022 20:23 Відповісти
розтягнуть та перемелять
показати весь коментар
18.04.2022 22:36 Відповісти
А что под Киевом выбили врага? Они же оттянули войска и направили на Донбасс.
показати весь коментар
19.04.2022 05:18 Відповісти
Вражає. У всіх сенсах цього слова.
показати весь коментар
18.04.2022 20:25 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2022 20:25 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2022 20:28 Відповісти
Несмішіть мої Іскандери
показати весь коментар
18.04.2022 20:31 Відповісти
этих русских "оппозиционеров" только волнует сколько что стоит
показати весь коментар
18.04.2022 20:38 Відповісти
не городіть хрень, не може 2 ракети вартувати як гелікоптер к-52.
показати весь коментар
18.04.2022 21:15 Відповісти
може , ну трохи дешевше калібр стоїть. В інеті є стаття чому орки перестали застосовувати калібри в сірії там знайдешь вартість. Вартість калібра має бути приблизно як у томагавка, а томагавк десь 2-3 ляма
показати весь коментар
18.04.2022 21:44 Відповісти
Дивлячись як рахувати. Сама ракета звісно значно дешевша. Але до вартості самої ракети слід додати вартість інфраструктури для її зберігання та запуску, логістичні витрати, а також витрати на навчання персоналу який її використовує. Тож оскільки ціх ракет вироблено небагато, то і вартість їх висока, а чим більше буде виробництво, то буде нижча ціна.
показати весь коментар
19.04.2022 07:52 Відповісти
Цім питанням задався, коли в кількох містечках роз.уячили чотирма ракетами вісім порожніх бочок для пального на 500 тон. Вікна в сусідніх будинках дороще коштували.
показати весь коментар
18.04.2022 21:39 Відповісти
повністю знищили? там все як було так і стоїть, вантажівки град можна забирати пригодиться
показати весь коментар
18.04.2022 20:29 Відповісти
Наснаги вам, хлопці! Мочіть кацапську нечість! Може й за моїх вбитих рідних відомстите. Хай вас Бог береже!
показати весь коментар
18.04.2022 20:31 Відповісти
Смерть приходит неизвестно откуда. И это самое страшное.
показати весь коментар
18.04.2022 20:32 Відповісти
Деревья не пострадали,
показати весь коментар
18.04.2022 20:34 Відповісти
Люди тоже
показати весь коментар
19.04.2022 01:21 Відповісти
я ждал что пока те из сау выходят к ним прилетит снаряд
а тут подождали ночи и начали все методично взрывать
даже между строениями точно попало
правда не вижу где тот брт что стоял у дома полуспрятаный
показати весь коментар
18.04.2022 20:37 Відповісти
На жаль це старе відео.
показати весь коментар
18.04.2022 20:38 Відповісти
Зблизька показано бронетехніку, а потім з висоти кілька вибухів невідомо яких.
показати весь коментар
18.04.2022 20:41 Відповісти
Я один такий дурний, чи сліпий?!
Хто кого знищив? На відео стоїсть САУ, стріляє, далі кадри техніки (замаскованої і не замаскованої), далі, без всякого переходу, якісь фрагменти знищеної техніки, зовсім не тої яка стояла справна і стріляла.
На фіга оце "Дойчен Вохеншау"? Є що показати - покажіть, немає, нафіг тулити аби що.
показати весь коментар
18.04.2022 20:44 Відповісти
йой ботві не вгодиш, все там ясно.
спочатку орки постріляли кудись по селу, їх засікли з дрона(облетіли побачили що де стоїть) а вночі накрили артою.
потім показали результат роботи.
показати весь коментар
18.04.2022 20:50 Відповісти
возьми билет и посмотри...
показати весь коментар
18.04.2022 21:03 Відповісти
купи йому...
показати весь коментар
18.04.2022 21:46 Відповісти
вам на двоих - парочке...?
показати весь коментар
18.04.2022 22:30 Відповісти
А что ж Кременную нельзя было прикрыть ?
показати весь коментар
18.04.2022 21:05 Відповісти
Помню эту историю, там мужик по веб камере увидел технику орков возле своего дома и передал куда надо. Я про фрагмент, где бтр и град возле дома стоят. Жаль, что наши дом зацепили, хороший был дом. Раньше видел только фото последствий, видео только сейчас увидел.
показати весь коментар
18.04.2022 21:10 Відповісти
Респект и Уважуха ! Не совсем ясно ...с этими САУ ? Куча на видео и не одной разбитой
показати весь коментар
18.04.2022 21:25 Відповісти
та первая сау, в которую попали
и вроде она вышла из строя, но вояки внутри живые вылезли
потом вроде по грузовикам отработали, которые чуть дальше стояли, где скорее всего снаряды были
потому что там что то сильнее обычного разлетелось

сау там разбитые, просто не видно уже
и грады там вроде тоже разбитые
показати весь коментар
18.04.2022 22:19 Відповісти
та сау на початку відео веде вогонь по селу, я теж спочатку подумав що по ній вгатили, але ні, то була лише розвідка, накрила арта позиції орків під ніч.
показати весь коментар
18.04.2022 22:36 Відповісти
Ювелірна і добротна робота!
показати весь коментар
18.04.2022 21:31 Відповісти
Шедеврально!
показати весь коментар
18.04.2022 23:03 Відповісти
І багато м'яса,треба дуже багато м'яса!Скрізь має валятись смалене кацапське м'ясо!!!🧚‍♂️🧚‍♀️🧚
показати весь коментар
19.04.2022 06:04 Відповісти
Браво!
показати весь коментар
19.04.2022 07:30 Відповісти
 
 