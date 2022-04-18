Українські артилеристи повністю знищили підрозділ російських окупантів. ВIДЕО безпілотника

Українські артилеристи повністю знищили підрозділ російських окупантів, що базувався поблизу одного з українських сіл.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських артилеристів опублікований в соцмережах. Бійці ЗСУ знищили САУ 2С3 "Акація", БМ-21 РСЗО "Град", станцію РЕБ та військові вантажівки "Урал".

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