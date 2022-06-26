Шойгу прибув на тимчасово окуповані території України, - росЗМІ. ВIДЕО

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув на тимчасово окуповану території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Шойгу проінспектував російське угруповання військ, задіяне у спеціальній військовій операції в Україні", - йдеться в повідомленні.

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