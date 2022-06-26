УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17273 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
26 502 78
війна (56332) Шойгу (573)

Шойгу прибув на тимчасово окуповані території України, - росЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув на тимчасово окуповану території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Шойгу проінспектував російське угруповання військ, задіяне у спеціальній військовій операції в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Шойгу заявив про відкриття сухопутного сполучення РФ з окупованим Кримом

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+46
Этого оленя, наоборот, беречь надо. Другой умней может оказаться..
показати весь коментар
26.06.2022 10:43
+24
Законная цель для ВСУ .
показати весь коментар
26.06.2022 10:38
+21
Це - класичний цивільний міністр оборони.
У військові рішення не лізе, вказівок генералам не роздає, ордени на себе не чіпляє, маршальські погони не носить.
Займається тим, чим і має займатися міністр оборони - доводить до професійних військових політичні рішення влади.
показати весь коментар
26.06.2022 11:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, а бомбануть по тем территориям можно ?
показати весь коментар
26.06.2022 10:38 Відповісти
Этого оленя, наоборот, беречь надо. Другой умней может оказаться..
показати весь коментар
26.06.2022 10:43 Відповісти
100% холить и лелеять, пылинки сдувать с дурака=)
показати весь коментар
26.06.2022 10:46 Відповісти
100% - Сергей Күжүгет оглу Шойгу на встрече со штабистами делает вид,что он шарит в военном деле..
показати весь коментар
26.06.2022 10:50 Відповісти
Так навищо по шойгу - требА щось покрупнее- корабль , міст и т д
показати весь коментар
26.06.2022 10:57 Відповісти
Ах да, забыла - Буданов сильно занят - интревью в рейтерс даёт 🤣🤣🤣
показати весь коментар
26.06.2022 10:58 Відповісти
Буданов как и баканов своих не трогает! Он мужественно усыпляет бдительность лопоухих таварисчей - потребителей зелёного говномарахвона, накидывая им лапшу на гипертрофированные органы слуха! Посмотрите только на хлебальник этого " головного розвидныка" на нём такая же печать долбо@бизма, как и у печально известных петрове с бошировым(кто помнит)!
показати весь коментар
26.06.2022 13:27 Відповісти
Ой, да наши не лучше, совковые генералы...Может и есть пару-тройку типо Залужного - остальные мусор.
показати весь коментар
26.06.2022 11:18 Відповісти
він все одно нічого не вирішує....а от втратити міністра оборони, це великий удар по іміджу
показати весь коментар
26.06.2022 12:16 Відповісти
це ж рф, там краще "умнее не оказиваться".
показати весь коментар
27.06.2022 01:12 Відповісти
Низя! Вофчик записывает видосик о своих пабедах!!!!
показати весь коментар
26.06.2022 10:47 Відповісти
Ну от і "результат" тих "їбуків" які вчора Шойгу роздавав : кацапи "з цепу зірвалися" Третій раз уже за сьогодні виє сирена повітряної тривоги!
показати весь коментар
26.06.2022 10:47 Відповісти
Буданов в серпні анонсував, сьогодні немає часу на цю мілкоту
показати весь коментар
26.06.2022 10:57 Відповісти
Законная цель для ВСУ .
показати весь коментар
26.06.2022 10:38 Відповісти
Прибув на оленях? Так тут снігу нема і ягелю теж.
показати весь коментар
26.06.2022 10:39 Відповісти
Хаймарс шойгі в сраку! Вогонь!
показати весь коментар
26.06.2022 10:39 Відповісти
Щось у "главнага аленевода" морда незадоволена! Зразу видно - прилетів "їбуки роздавать"!
показати весь коментар
26.06.2022 10:39 Відповісти
Справа навіть не в тому, чи він задоволений чи незадоволений.
Всі чудово розуміють, що незважаючи на його маршальські зірки та купу орденів, Шойгу призначенець суто політичний.
Жодного дня служби в армії, жодної армійської освіти, жодної офіцерської посади.
Тож якого ти з себе робиш військового стратега, роздаєш вказівки, дивишся в карти, ніби в них щось розумієш...
показати весь коментар
26.06.2022 10:50 Відповісти
Це - класичний цивільний міністр оборони.
У військові рішення не лізе, вказівок генералам не роздає, ордени на себе не чіпляє, маршальські погони не носить.
Займається тим, чим і має займатися міністр оборони - доводить до професійних військових політичні рішення влади.
показати весь коментар
26.06.2022 11:07 Відповісти
Не самый худший. По крайней мере не лезет туда, где не понимает нибельмеса
показати весь коментар
26.06.2022 12:13 Відповісти
Министр обороны, не вызывающий никаких подозрений у врага.
показати весь коментар
26.06.2022 12:24 Відповісти
Взагалі-то навіть командуючий - не "головна скрипка" у веденні бойових дій! Головний тут - начальник штабу! Починаючи з НШ полку і закінчуючи начальником ГШ Це він планує та організовує бойові операції А командир на полі бою - лише "військовий адміністратор" який керує військами на пд час ведення бойових дій Про Міністра Оборони і мови нема - він до керування військами має опосередкований стосунок Основний його обов"язок - матеріально-технічне забезпечення військ
показати весь коментар
26.06.2022 13:13 Відповісти
Він прилетів побачити як використовується карта,
коли на ній не розкладено закуску.
показати весь коментар
26.06.2022 12:41 Відповісти
а мо', парад приймати - у них же ж сьогодні крайній термін для окупації Луганщини...
показати весь коментар
26.06.2022 10:51 Відповісти
ну так отримав сам достатньо приїхав з іншими поділитися.
показати весь коментар
27.06.2022 01:14 Відповісти
Впереди у вас всех большой концерт Кабздона.
показати весь коментар
26.06.2022 10:40 Відповісти
Если известно в какое место он прибыл то ******* по нему хаймарсами или точкой если дистанция позволяет
показати весь коментар
26.06.2022 10:40 Відповісти
фанерный кацапский "полководец"
показати весь коментар
26.06.2022 10:41 Відповісти
Американцы обещались больше не светить российских генералов. А то Путин рассердится.
показати весь коментар
26.06.2022 10:42 Відповісти
Это тебе ********* сообщила?
показати весь коментар
26.06.2022 21:24 Відповісти
в Крым ?
показати весь коментар
26.06.2022 10:42 Відповісти
ну, якщо у нас є такі відомості, то, може, й хаймарси вже заряджено.

Цензор, а чому немає новини про ідіотське патякання Жовкви про те, що ми буцімто не хочемо вступати в НАТО? що це взагалі таке? Чому ми обговорюємо якусь фігню, а важливі речі поза увагою? Хто цього Жовкву уповноважив таке нести?? ця влада зелена опитуваннями хоч якимись цікавилась? думкою громадян?
показати весь коментар
26.06.2022 10:43 Відповісти
як хто уповноважив, найвеличніший спецоператор всія України, найкращий геостратег світу, йому таке вже з квітня не можна говорити, а його говорячим головешкам можно. все як у його кумира валоді бункерного в країні - у всьому косплеїть свого кумира
показати весь коментар
26.06.2022 10:50 Відповісти
Шойгу хоче умереть при выполнении боевого задания ?
показати весь коментар
26.06.2022 10:43 Відповісти
Нужно быстро туземца с HIMARS уничтожить!
показати весь коментар
26.06.2022 10:43 Відповісти
Много чести . Сам скоро издохнет .
показати весь коментар
26.06.2022 14:07 Відповісти
Морди у всіх кислі, приїхав алєнєвод звіздюлєй давати, бо наші їм піз.....и дають... Орки деморалізовані, по роках видно...
показати весь коментар
26.06.2022 10:43 Відповісти
щоб він всрався
показати весь коментар
26.06.2022 10:45 Відповісти
Тувинска тварь буде повішана вверх ногами і завдяки цій події світ дізнається про існування тувинців.
показати весь коментар
26.06.2022 10:46 Відповісти
С им всегда съёмочная группа ездит: ловит умное выражение лица.
показати весь коментар
26.06.2022 10:48 Відповісти
С ним. Куй с ним, пока не прилетела наша ракета и не оторвала.
показати весь коментар
26.06.2022 14:02 Відповісти
Боевой оленевод прискакал настучать в бубен своим оркам-генералам.
показати весь коментар
26.06.2022 10:51 Відповісти
Серійні маньяки на роботі...
показати весь коментар
26.06.2022 10:51 Відповісти
‼️‼️‼️ПРО »велику руцьку» КУЛЬТУРУ

#Телебачення_Торонто #війна«М*нду до жопи раздєрут»: ВЄЛІКІЙ РУССКІЙ ПОЕТ ЛЄРМОНТОВ ОСПІВУВАВ ГРУПОВЕ ЗҐВАЛТУВАННЯ ВІЙСЬКОВИМИ

https://youtu.be/zSQV8ZYFJfw

Засновник російського спецназу, оспівувач групового зґвалтування і просто велікій русскій письменник. Це все - Міхаіл Лєрмонтов. У ранній період творчості Лєрмонтов був юнкером і написав брутальну поему "Уланша", у якій описав групове зґвалтування дівчини своїми колегами зі служби. Після цього тексту хочеться помитися і ще порозмірковувати про великий гуманізм російської літератури, яка "не може виховувати вбивць та ґвалтівників". А щоб краще зрозуміти етичне провалля, у яке поринув Лєрмонтов, ми поспілкувались з літературознавцем Ростиславом Семківим. Він розповів, що Лєрмонтов - доволі симптоматична постать в російській літературі.

25.06.2022 21:24
показати весь коментар
26.06.2022 10:52 Відповісти
***** вирішив позбавитись оленевода?
показати весь коментар
26.06.2022 10:53 Відповісти
об это не только говорить , но и думать невозможно спокойно
показати весь коментар
26.06.2022 10:54 Відповісти
А кремлевский дед ***** срущий в чемодан почему на фронт не ездит?
показати весь коментар
26.06.2022 10:55 Відповісти
Справді? Мочіть! То він приїхав геройську смерть шукати...
показати весь коментар
26.06.2022 10:55 Відповісти
М б постановочное где нибудь в ростовской об.
Накуй надо главного оленя с кучей хенералов подставлять.
А росвата схавает.
показати весь коментар
26.06.2022 10:56 Відповісти
не перезбуджуйтесь. якщо у кацапів лишилась хоч клепка, то цей матеріал опубліковано вже після того, як він повернувся звідти
показати весь коментар
26.06.2022 10:57 Відповісти
Зная кацапскую шоблу-**** этот тунгус и пределы помосковья вряд ли покидал для этой "инспекции".
показати весь коментар
26.06.2022 11:00 Відповісти
А це робота для ССО чи ціль для Хімарса?
показати весь коментар
26.06.2022 11:01 Відповісти
Нашишите Шойгу и чтобы все рузгие знали, зачем он убил семью росиян в Киеве?
показати весь коментар
26.06.2022 11:11 Відповісти
Чому сам не пишеш а ламаєш з себе дурня? відповідь вже відома, українці вбивають один одного а расєйская армія намагається навести лад...
показати весь коментар
26.06.2022 11:21 Відповісти
Оленевод прибыл лично посрать СкреПОНОСом...и подбодрить маволейных крыс путлера....
Мразина конченная....
показати весь коментар
26.06.2022 11:16 Відповісти
Шоб тобі тут беньки повилазили...
показати весь коментар
26.06.2022 11:16 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2022 11:17 Відповісти
Шойгу МОНГОЛ(тувинцы один нарот с монголами), Собянин -манси, ПУТИН вепс или карел, Матвиенко(дев.Тютина) - ерзянка, Гундяев - мордвин, Кадыров, Вайно, Калантарян-Лавров, Симонян и т.д.
Походу какая-то ОРДА ПОЛУЧАЕТСЯ....

ОРДА ws СЛАВЯНСКОГО МИРА(поляки, украинцы, словаки, чехи, хорваты, болгары, словенцы)...
показати весь коментар
26.06.2022 11:18 Відповісти
Болгари не слов*яни.Вони нащадки волзьких булгар,які після поразки ві хазарів, на чолі з ханом Аспарухом переселилися на Балкани у середині першого тисячоліття. Найближчі до болгар, волзькі татари
показати весь коментар
26.06.2022 12:04 Відповісти
Ближчі це чуваки з Чебоксар, портков, веникова в Україні їх гофмейстером був Кушнарьов.
показати весь коментар
26.06.2022 20:51 Відповісти
Ruzka kurwa
показати весь коментар
26.06.2022 11:19 Відповісти
Тувинские шаманы, в это время, жгуть бедных верблюдов, что бы "маршал всея кацапия" не нагибнулся с вертолетамана. Жельбере-гугульме. Начальникамана должна жить.
показати весь коментар
26.06.2022 11:25 Відповісти
Здохни підар
показати весь коментар
26.06.2022 11:27 Відповісти
А США не дає балістичних ракет до HIMARS,щоб ми нормально не відповідали.
показати весь коментар
26.06.2022 11:31 Відповісти
варять росію на повільному вогні..
показати весь коментар
26.06.2022 13:04 Відповісти
Нас влаштують i F-16 - у їхніх ракет нормальна дальність дії.
показати весь коментар
26.06.2022 14:06 Відповісти
...и мы уверены,что всех ***** кацапстана уничтожим
показати весь коментар
26.06.2022 12:02 Відповісти
кацапстан потрібно розвалювати з середини
показати весь коментар
26.06.2022 13:50 Відповісти
йому заборонено
показати весь коментар
26.06.2022 13:51 Відповісти
Полудохлый чукча .
показати весь коментар
26.06.2022 14:06 Відповісти
Віймьковий злочинець
показати весь коментар
26.06.2022 15:08 Відповісти
памятаєте у одеських класиків розмовного жанру - Особа, приближенная к императору. Він з інмеретаором шукають відповідь на "стратегічне питання" что делать, ну что же делать ?
показати весь коментар
26.06.2022 20:55 Відповісти
А шо на вертушке а не на оленях?путинскотувинская свинособака......................................
показати весь коментар
07.07.2022 21:23 Відповісти
 
 