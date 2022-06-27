В окупованій Каховці підірвали автомобіль місцевої колаборантки Махньової. ВIДЕО
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У тимчасово окупованій російськими військами Каховці Херсонської області підірвано автомобіль місцевої колаборантки Ірини Махньової.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Після приходу противника жінка перейшла на бік окупантів і при російській "адміністрації" займається питаннями "освіти та культури".
Російські ЗМІ пишуть, що сама колаборантка не постраждала, оскільки не встигла сісти в машину.
Топ коментарі
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+29 Trevo Trow
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Защита подсудимой добивается, чтобы экс-мэру смягчили меру пресечения"
НБ, в 2014 году ЗЕ играл на пианино и штепу точно не знал.....
А твой патрон-ЗНАЛ.....
Очікування смерті страшніше самої смерті (С)
Обличчя та вчинки цього безталанного акторчика свідчать про невисокий інтелект. І продажність.
мозкуміжвушного ганглія.
Лихим парфумам у пеклі нікуди поспішати - та курва ще потрапить до їхніх ніжних обіймів. На все свій час.
З колаборантами тільки так!!!