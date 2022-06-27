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Каховка (108) колабораціонізм (940)

В окупованій Каховці підірвали автомобіль місцевої колаборантки Махньової. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У тимчасово окупованій російськими військами Каховці Херсонської області підірвано автомобіль місцевої колаборантки Ірини Махньової.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Після приходу противника жінка перейшла на бік окупантів і при російській "адміністрації" займається питаннями "освіти та культури".

Російські ЗМІ пишуть, що сама колаборантка не постраждала, оскільки не встигла сісти в машину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Херсоні ліквідували одного з найвідоміших колаборантів Савлученка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+58
Жодна "штепа не має дожити до "зеленого суда"!
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27.06.2022 01:01
+29
Єрмаку корисно такі відео дивитися.
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27.06.2022 01:02
+22
Не сдохла. Печально. А машину отожмет у соседей.
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27.06.2022 01:04
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Жодна "штепа не має дожити до "зеленого суда"!
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27.06.2022 01:01 Відповісти
"Зелений суд" виправдає всіх цих кацапських повій та покидьків, компенсує їм втрачені доходи за період ввійни і десятикратному розмірі, багатьох нагородять. А кримінальні справи заведуть на патріотів, полонених "Азова", партизан що там підривали автомобілі колоборантів...
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27.06.2022 10:07 Відповісти
Так-так. "Це ж було вже!"©
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27.06.2022 11:54 Відповісти
"Жодна "штепа не має дожити до "зеленого суда"! "9 сентября 2014, 18:10 Ссылка скопирована

Защита подсудимой добивается, чтобы экс-мэру смягчили меру пресечения"

НБ, в 2014 году ЗЕ играл на пианино и штепу точно не знал.....

А твой патрон-ЗНАЛ.....
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27.06.2022 11:47 Відповісти
Єрмаку корисно такі відео дивитися.
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27.06.2022 01:02 Відповісти
Не сдохла. Печально. А машину отожмет у соседей.
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27.06.2022 01:04 Відповісти
та її труситиме з переляку тепер все життя.
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27.06.2022 01:08 Відповісти
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27.06.2022 01:04 Відповісти
як каже один мій знайомий військовий - у россіян дійсно високоточна зброя, летить високо та влучає точно у епіцентр вибуху. Тобто, яка була ціль - то неважливо, куди влучили - то й буде названо ціллю.
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27.06.2022 11:03 Відповісти
Подрывать авто дело стремное. Да и колаборанты могут пересесть на бронированные авто. А вот нужно было оставить партизанам ПТРК с помощью которых можно уничтожать рашистов с любого расстояния и в любом авто
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27.06.2022 01:07 Відповісти
Какой то детский сад. На улице война, полно всяких спецприспособлений для уничтожения танков а не только авто, а они взяли да просто подожгли машины и то без хозяйки
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27.06.2022 01:10 Відповісти
То більш за все самоорганізований опір окупантам. Патріоти в яких нема зброї, це дорогого варто.
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27.06.2022 08:04 Відповісти
Згодна, що є різні ******* пристрої, та, мабуть, у цих відважних людей (може й дійсно діти, підлітки) нема того, то не їх провина. Борються, як і чим можуть. Тим більше шана і подяка їм.
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27.06.2022 08:06 Відповісти
Партизанам бандерівцям черговий респект! Ця курва ще своє отримає, нехай сидить боіться та панталони сушить.
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27.06.2022 01:20 Відповісти
Панталонів вже нема: кацапи вкрали й везуть своїм мантелепам.
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27.06.2022 01:22 Відповісти
Нема в неї панталонів. Все віддала "асвабадителям", тому що в них праблєми з трусєлямі
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27.06.2022 07:20 Відповісти

Очікування смерті страшніше самої смерті (С)
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27.06.2022 01:22 Відповісти
цю фразу говорив Стівен Сігал одному зі своїх ранніх бойовиків, оскільки Сігал так закоханий Путіна я цю фразу не люблю використовувати. Хоча вона влучна.
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27.06.2022 05:20 Відповісти
Може, він лише промовив фразу, написану сценаристом.
Обличчя та вчинки цього безталанного акторчика свідчать про невисокий інтелект. І продажність.
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27.06.2022 10:37 Відповісти
Шкода , що курва не здохла 😠
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27.06.2022 01:28 Відповісти
Зате відтепер буде кумедне шоу за участі тої курви: вона всиратиметься від кожного несподіваного бавовни. І це направду нестерпні пекельні борошна для підлоги її мозку міжвушного ганглія.
Лихим парфумам у пеклі нікуди поспішати - та курва ще потрапить до їхніх ніжних обіймів. На все свій час.
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27.06.2022 02:06 Відповісти
Просто интересно, а до войны она кем была? Тоже чем-то руководила? Наверное и в партию какую-нибудь входила
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27.06.2022 02:39 Відповісти
Щось то тут то там підривають автівки і все мимо, здається то не наші партизани а червонопьорв сбшники таким чином схиляють на свій бік, мов диви назад дороги нема...
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27.06.2022 04:02 Відповісти
Хрінь коли какапи своїх жаліли, а тут зрадники (біосміття). Як би то була якась кацапопровокація постраждалих було б дуже багато.
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27.06.2022 08:09 Відповісти
не буде на чому сьо....и в Крим а потім "дамой, в МухоСаранск"
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27.06.2022 04:36 Відповісти
Пусть теперь ходит и оглядывается, сволочь пророссийская.
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27.06.2022 05:40 Відповісти
Дуже шкода! Треба щоб пахва окремо а піхви окремо розлетілись!
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27.06.2022 07:16 Відповісти
Наступного разу не уникнеш смерті, гадюка.
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27.06.2022 07:58 Відповісти
То нічого. Буде знати, що вона стоїть в черзі за білетами на концерт Кобзона. Залишиться жива - попаде під суд.
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27.06.2022 09:16 Відповісти
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27.06.2022 10:27 Відповісти
Дуже сраведливе рішення народного суду, і притому, що без права на апеляцію!!!
З колаборантами тільки так!!!
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27.06.2022 11:41 Відповісти
Та и есть вариант инсценировки подрыва. Или совсем косорукие.
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27.06.2022 15:52 Відповісти
Покурила ватниця
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27.06.2022 20:13 Відповісти
 
 