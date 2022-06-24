УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5221 відвідувач онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
63 773 121
ліквідація (1928) окупація (5818) вбивство (2874) Херсон (2319) колабораціонізм (938)

В Херсоні ліквідували одного з найвідоміших колаборантів Савлученка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Невідомі підірвали автомобіль, в якому перебував Дмитро Савлученко. Він загинув на місці.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Також інформацію підтвердили російські державні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Вибух пролунав близько 8 ранку. Авто охопило сильне полум’я. Всередині знаходилася одна людина - сам Савлученко. Місцеві телеграм-канали пишуть, що в авто знаходилися боєприпаси, які здетонували.

Дмитро Савлученко відомий своєю антиукраїнською діяльністю. Він був членом партій Медведчука та Шарія, організовував скандальні "пробіги перемоги". Після окупації Херсона був призначений "головою правління сім’ї, молоді та спорту ВЦА Херсонської області".

Також читайте: "Спеціальна сервісна група" ліквідувала російських військових з "мародерським минулим" у кафе окупованого Херсона, - ОК "Південь"

В Херсоні ліквідували одного з найвідоміших колаборантів Савлученка 01
В Херсоні ліквідували одного з найвідоміших колаборантів Савлученка 02
В Херсоні ліквідували одного з найвідоміших колаборантів Савлученка 03

В Херсоні ліквідували одного з найвідоміших колаборантів Савлученка 04

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+130
показати весь коментар
24.06.2022 10:38
+101
показати весь коментар
24.06.2022 10:39
+82
Сальдо, готуйся
показати весь коментар
24.06.2022 10:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
показати весь коментар
24.06.2022 13:42 Відповісти
жив малоросом і подох як малорос
показати весь коментар
24.06.2022 13:55 Відповісти
Процес продовжується!
показати весь коментар
24.06.2022 13:55 Відповісти
Хто там наступний , із цих п'ятьох істот , що залишилися труїти місто Херсон ?
показати весь коментар
24.06.2022 14:04 Відповісти
Смажений КОЛОРАД - це звучить гарно
показати весь коментар
24.06.2022 14:08 Відповісти
- Що це таке: на асфальті серед уламків машини щось велике, почорніле й волохате?
- Савлученко.
- А чому волохате?
- ****** накрився.
показати весь коментар
24.06.2022 18:43 Відповісти
А чому такі колаборанти не були нейтралізовані ще до російського вторгнення? Чому вони і досі ходять у тилу і добре себе почувають? Списки відомі - колишні члени заборонених партій. Усіх до одного потрібно в обмінний фонд - бо вступ до таких партій - це свідомий вибір колаборанта.
показати весь коментар
24.06.2022 18:55 Відповісти
Вовк просто супер.
показати весь коментар
24.06.2022 19:41 Відповісти
До кабздона відправився співати про дєньпабєди.
показати весь коментар
24.06.2022 20:23 Відповісти
Там на фото тридварасов обратил внимание на женсчину...
И подумал...
Почему такое гендерное неравенство?
Почему не горят и не взрываются кошелки сепарские?
Или им надо специальную кошерую диверсионную группу?
показати весь коментар
24.06.2022 20:56 Відповісти
на последнем фото - ахмат -сила? Да? И шо, помогло?
показати весь коментар
24.06.2022 21:19 Відповісти
Палити за кермом небезпечно.
показати весь коментар
24.06.2022 21:22 Відповісти
А РОДСТВЕННИКОВ ЕГО !!!???
показати весь коментар
24.06.2022 21:40 Відповісти
Потрібне продовження!

"Партизан бесшумно приоткрыл окно и осторожно заглянул в комнату. Стояла жаркая летняя херсонская ночь, от духоты Сальдо спал, разметавшись по кровати. Василь выдернул чеку, забросил гранату в окно - и спрыгнул вниз и затаился в кустах под окнами.
Примерно через минуту молодой бандеровец вновь подтянулся на подоконнике и заглянул в спальню коллаборанта. Сальдо лежал, всё так же разметавшись, но уже по всей комнате..."

© за мотивами анекдота про Штірліца
показати весь коментар
24.06.2022 22:44 Відповісти
Скоро так и будет , я надеюсь
показати весь коментар
24.06.2022 23:52 Відповісти
За мотивами іншого анекдота, теж про Штірліца

...После убийства Савлученка и других тревожных событий Кириллу Стремоусову за каждым углом мерещились бандеровские мстители. А вчера он непроизвольно выпустил кишечные газы от громкого хлопка, когда какой-то кадыровец взорвал на улице светошумовую гранату. "*****, так и обосраться недолго..." - мысленно ругался коллаборант, пожиная омерзительные плоды предательства.
Но как ни стремался Стремоусов, физиологический порыв распрощаться с мочой перевесил страх. "Стрёмно, но уссусь же ж *****", - гауляйтер оставил охранников в машине и, нервно озираясь, направился в общественный туалет.
Во времена киевского фашизма туалет блестел идеальной чистотой. Братья-освободители превратили его в типичный сызранский нужник с лужами урины, фекальным граффити и чахоточным светом тусклой лампочки.
В туалете журчало и воняло.
...
Буквально полминуты спустя капитан ГУР Тарас Журчало вышел из туалета, убрав Glock-19 с глушителем под свободную гавайскую рубашку.
Стремоусов с простреленной головой остался мешкообразно лежать в загаженной кабине. В соседней кабине с аналогичным отверстием в черепе остывал донской казак Фрол Воняло, которого украинский офицер ликвидировал как излишнего свидетеля.

(казаку просто не повезло: классическое "не то место и не то время". Впрочем, решение "повоевать за русский мир на Украине" тоже было фатальной ошибкой... равно как и лихой побег из отцовского презерватива 35 лет назад)
показати весь коментар
25.06.2022 02:57 Відповісти
так а нащо він курив в машині з ************? куріння вбиває!
показати весь коментар
24.06.2022 23:56 Відповісти
Он "волонтерил" потихоньку! То там боеприпас *******, то там. Накопилась "критическая масса.. Ну и тут партизаны его и зае..шили ))
показати весь коментар
25.06.2022 00:44 Відповісти
Он из Партии регионов или ОПЗЖ??? Нужно всех их подорвать! Список партии - это список русской агентуры!
показати весь коментар
25.06.2022 07:51 Відповісти
..смерть спасет предателя! Лимонка в карман,доставит радость коллаборанту
показати весь коментар
29.06.2022 17:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 