В Херсоні ліквідували одного з найвідоміших колаборантів Савлученка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Невідомі підірвали автомобіль, в якому перебував Дмитро Савлученко. Він загинув на місці.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Також інформацію підтвердили російські державні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Вибух пролунав близько 8 ранку. Авто охопило сильне полум’я. Всередині знаходилася одна людина - сам Савлученко. Місцеві телеграм-канали пишуть, що в авто знаходилися боєприпаси, які здетонували.
Дмитро Савлученко відомий своєю антиукраїнською діяльністю. Він був членом партій Медведчука та Шарія, організовував скандальні "пробіги перемоги". Після окупації Херсона був призначений "головою правління сім’ї, молоді та спорту ВЦА Херсонської області".
Топ коментарі
+130 Перехватчик
показати весь коментар24.06.2022 10:38
+101 Перехватчик
показати весь коментар24.06.2022 10:39
+82 Vlad V d93bc8c3
показати весь коментар24.06.2022 10:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- Савлученко.
- А чому волохате?
- ****** накрився.
И подумал...
Почему такое гендерное неравенство?
Почему не горят и не взрываются кошелки сепарские?
Или им надо специальную кошерую диверсионную группу?
"Партизан бесшумно приоткрыл окно и осторожно заглянул в комнату. Стояла жаркая летняя херсонская ночь, от духоты Сальдо спал, разметавшись по кровати. Василь выдернул чеку, забросил гранату в окно - и спрыгнул вниз и затаился в кустах под окнами.
Примерно через минуту молодой бандеровец вновь подтянулся на подоконнике и заглянул в спальню коллаборанта. Сальдо лежал, всё так же разметавшись, но уже по всей комнате..."
© за мотивами анекдота про Штірліца
...После убийства Савлученка и других тревожных событий Кириллу Стремоусову за каждым углом мерещились бандеровские мстители. А вчера он непроизвольно выпустил кишечные газы от громкого хлопка, когда какой-то кадыровец взорвал на улице светошумовую гранату. "*****, так и обосраться недолго..." - мысленно ругался коллаборант, пожиная омерзительные плоды предательства.
Но как ни стремался Стремоусов, физиологический порыв распрощаться с мочой перевесил страх. "Стрёмно, но уссусь же ж *****", - гауляйтер оставил охранников в машине и, нервно озираясь, направился в общественный туалет.
Во времена киевского фашизма туалет блестел идеальной чистотой. Братья-освободители превратили его в типичный сызранский нужник с лужами урины, фекальным граффити и чахоточным светом тусклой лампочки.
В туалете журчало и воняло.
...
Буквально полминуты спустя капитан ГУР Тарас Журчало вышел из туалета, убрав Glock-19 с глушителем под свободную гавайскую рубашку.
Стремоусов с простреленной головой остался мешкообразно лежать в загаженной кабине. В соседней кабине с аналогичным отверстием в черепе остывал донской казак Фрол Воняло, которого украинский офицер ликвидировал как излишнего свидетеля.
(казаку просто не повезло: классическое "не то место и не то время". Впрочем, решение "повоевать за русский мир на Украине" тоже было фатальной ошибкой... равно как и лихой побег из отцовского презерватива 35 лет назад)