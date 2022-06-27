"Падать стены начинают": Наслідки удару російських окупантів по Кременчуку. ВIДЕО

У мережі з'являються наслідки ракетного удару окупантів по Кременчуку на Полтавщині. Будівля ТРЦ охоплена вогнем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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