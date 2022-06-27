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"Падать стены начинают": Наслідки удару російських окупантів по Кременчуку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі з'являються наслідки ракетного удару окупантів по Кременчуку на Полтавщині. Будівля ТРЦ охоплена вогнем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про удар окупантів по Кременчуку: В ТРЦ було понад тисячу цивільних, кількість жертв неможливо уявити. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+87
Кто то еще считает что с ****** можно договориться и он остановится на крыме и дамбасе?
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27.06.2022 17:51
+55
Коростылев в 2020 г. предлагал Зеленському ПВО на основе Вільхи-2 с дальностью 100 км

Просил всего (!!!) 40 млн. дол.и два года

"Но тогда мы бы строили меньше дорог"
преЗЕдент ЗЕленский
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27.06.2022 18:03
+50
ЩО неправда, пілять?! Сучища зелені, вас попереджали, вас просили, вам кричали, а ви падли три роки беню годували і самі грабували? А тепер, гнидо, неправда кажеш?
Асфальт вам горлом не вилазить, тварюки?
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27.06.2022 18:09
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восхищённый болгарин™

@*********

Скажите откуда взялся миф о доброте русского народа, состраданию чужому горю и готовности приютить обездоленных. Здесь же ***** через одного злобные, ненавидящие всех и вся бессердечные твари, для которых скрепа это насрать и донести на соседа.
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27.06.2022 18:06 Відповісти
это их пропаганда, что они добрые, образованные... все наоборот, орчьи сволочи, надо детей с детства в ненависти к ним воспитывать
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27.06.2022 18:13 Відповісти
А школи , і вузи з 1 вересня ? На зебидломарафоні вже зібралися відбудовувати все що бачать, аби гроші дали , у них війна закінчилася ...(((
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27.06.2022 18:21 Відповісти
Там Сільпо, аптека та інше. Люди купують необхідне, а розваг там не було взагалі. 2 тис людей там не було, площа навіть не дозволяє.
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27.06.2022 18:21 Відповісти
до 1 тисячи
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27.06.2022 18:45 Відповісти
и лицемерные сволочи - давать оружие или не давать? может маньяк на нас не нападет? будем с ним бизнес вести, жертва, перестано в сопротивлении дергать ногой, а то маньяк, который тебя режет, может еще больше разозлиться
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27.06.2022 18:10 Відповісти
Якщо вони дадуть нам зброю, то тоді не зможуть будувати дороги...
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27.06.2022 18:15 Відповісти
.... тоді може бути їм ****** !!! і вони це знають і бояться , тому що вони дохрена накосячили до війни , а зараз не видно щоб в чомусь каялись .
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27.06.2022 21:47 Відповісти
газ и нефть ***** продает в ЕС и получает приличные деньги ежесуточно ему хватает на бандитов его армии...!!! господа с передовой экономикой Европы как долго еще будете финансировать страну террорист и рашистов в кремле?
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27.06.2022 18:14 Відповісти
не по ним же ****** ракетами. Они как всегда выразят глубокую озабоченность, и продолжат ровно сидеть на своих нежных холенных попках. Уже нет уверенности даже в том что если ***** решиться на атаку Литвы, то эти зашевелятся. Настолько там все прогнило от коррупции, трусости и лицемерия.
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27.06.2022 20:12 Відповісти
Вы слишком оптимистичны. Для фуйла огромные проблемы взять очередной украинский посёлок. Если он задумает ещё два фронта открыть в Казахстане и Литве - это ж вообще пушистый зверёк в течении пару недель.
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27.06.2022 23:07 Відповісти
До того часу поки Україна не буде давати дзеркальної відповіді, по місцях звідки вилітають літаки, ракети, чи то Мозирь, чи Енгельс, це не припинеться, ніколи, а той великобудівничий хай піде загляне в очі тим хто можливо вцілів у тих розбомблених містах, а не в сраку )(уйлу.
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27.06.2022 18:14 Відповісти
уже сейчас нужно переносить производство КБ Луч в Польшу. И херячить вильхи, сапсаны, какие то там крылатые ракеты. Не все же выпрашивать. поляки только рады будут создать что то совместное. И им, и нам хватит. Нам нужны свои химарсы, свои крылатые ракеты, су#ка что бы летели километров тысячу, что бы б#лять по курантам е#баным за такие вот обстрелы.
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27.06.2022 18:14 Відповісти
А що, невже усі підприємства ракетобудування знищенні в Україні?
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27.06.2022 18:24 Відповісти
Таке враження що ви ворог.
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27.06.2022 19:23 Відповісти
Ви дебіл?
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27.06.2022 20:44 Відповісти
Ще що в Польшу перенести може всю Україну хай нас поляки захищають.
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27.06.2022 20:04 Відповісти
мрази кацапские будьте прокляты
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27.06.2022 18:15 Відповісти
просто немає слів...Падлюки кацапські! Горіти вам всім в пеклі! Як буйовим руССкім так і не дуже...
+
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27.06.2022 18:18 Відповісти
І яка буде відповідь? Чи знову обмеженості закликами жо світу? Рашисти так привчають що можуть стріляти в Україні по чому і кому завгодно, робити сотні жертв, потрібна серйозна військова відповідь, валити по центру Бєлгорода, по жилих будинках і тц.
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27.06.2022 18:27 Відповісти
Коли знайдуть корегувальника як завжди помахаємо пальчиком і скажем но-но-но чи вже нарешті десь у лісі його знайдуть зв'язаним навколо дерева догори дригом?
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27.06.2022 18:28 Відповісти
Нах нам ці картинки війни?!! Ми їх вже набачились!
Відповідь де?!! Давай, працюй, заїбав!!
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27.06.2022 18:32 Відповісти
Я впевнений що на рашці свято. Мразота.
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27.06.2022 18:33 Відповісти
відкрив помийку яп, там ні слова про це
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27.06.2022 21:10 Відповісти
А як то слухати страшно… Не ясно чи то московія чи як? Жодного словечка українською не чути. Як виродилась наша земля… як зманкуртилась. То чого дивуватись ,що пуйло *******?
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27.06.2022 18:57 Відповісти
100%
Знали би ви як приємно жити в україномовному середовищі.
Величезна різниця.
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27.06.2022 19:09 Відповісти
Колись йще років 20-30 тому в Київі теж таке було , що люди з українськими призвищами соромилися вживати українську мову .
Але моя рідна школа вже років 25 , як стала ураїнською !

Україномовне середовище це те , що формують не обставини . а самі люди !
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27.06.2022 19:19 Відповісти
На початку 90-х я навчався у Києві. І тоді я був здивований, що української мови в столиці було більше, ніж у моєму обласному центрі, який кацапи вважають бандерівським. Але за часи незалежності Київ став більш російськомовним. А з початком війни і моє місто теж. Таке враження, що переселенці, які не бажають розмовляти українською, заполонили місто, і це стало дуже помітно.
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27.06.2022 22:28 Відповісти
Може поділитися, де є чисто україномовне середовище? Я пам'ятаю, що рік тому шпарили тут на чисто кацапській мові
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27.06.2022 21:02 Відповісти
В Луцьку відносно. Діти російськомовних переходять на українську бо вона навколо постійно звучить.
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28.06.2022 09:06 Відповісти
що ти верзеш?

тобі страшно не від того що загинули наші люди а від того що ті хто там намагається їх спасати чи постраждав не розмовляють на мові якою ти звик спілкуватись? ти розумово відсталий?

чим ти краще тіх жителів дамбаса які верещали що в них забирають мову і треба мочити бандерівців? вишивата нічим не краща за вату. вами можна маніпулювати і примусити голосовати за кого вгодно хто скаже потрібні і приємні вашому вуху речі.

ти поїдь на передок і там нашим воїнам російськомовним, які твою тупу дупу захищають - роскажи та розпитай у них московія там чи не московія. Як ви вже дістали
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27.06.2022 20:07 Відповісти
Врівні "дістала" і подібна примітивна демагогія.
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28.06.2022 02:36 Відповісти
Годі порівнювати агресивну нападницьку гидоту з цівілізованними й мирними громадянами .
Ви б можливо були б праві , якщо це було десь у році 1995... чи навіть в 2000-му !
Але вирісло вже 2 покоління , які ніколи не жили у софку , ніколи не знали таке , як "призначенці Москви" . Яких жодного разу не лякали в дитинстві й юнацтві КДБ-шним "оком" .
Але як то кажуть - "човен й досі там" .
Я виріс в агресивному українофобському середовищу , ще слово "суржик" (унікальний мовний термін -- зброя колоністів-загарбників) означало вирок . Або "жлоб" -- так в Київі йще не так давно містяни клеймили тих , кого вата донбасятинська обзиває "селюками" . Мене й тоді вже це коробило . Але юнацтво це таке , й зараз мені соромно , що я інколи й сам був київським снобом .
Хоча йще в радянські часи ... такі спогади , що письменникам з Московії усяким пушкінам й тургєнєвим ніхто не важився домаловувати роги й копита . А ось Шевченку , Мирному й Франку -- кожний перший підручник так розмаловували , виправдовуючи , що мовляв то ж справжня література , а ось українське усе це таке ... вторинне й другорозрядне !!!

Так що , на 30-тій річниці незалежності , на 5-му місяці кривавої визвольної війни требо визнати , що минув вже давно час "лагідної українізації" (але "українізація" це гидотний термін -- правельний це : "повернення до джерел") !

А передок , це таке , там людина перебуває в стані постійного стресу . Й там йще є й громадяни інших країн , колишні громадяне Московії . Але там вже давно є розуміння , що час прогаванний , коли йще можливість була без будь яких струсів вичавити домінанту мови окупантів ...
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28.06.2022 12:30 Відповісти
Це тобі з Іспанії слухати слухати "страшно", а не жахливо чи лячно, кацапе?
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27.06.2022 20:57 Відповісти
Де каральні дії? Де акти пацифікації та примушення до припинення війни росіян? Переконали себе що це не сподобається партнерам? Так зробіть це разом із ними. Або нехай це зробить якась російська організація проти війни.

Ці виродки громадяни росії будуть продовжувати та нарощувати агресію доти доки не отримують адекватну відповідь. Лиш тоді вони перелякаються та почнуть шукати миру.
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27.06.2022 19:10 Відповісти
Дуже помиляється той, хто сприймає коцапа як таку ж людину, як і всі. Коцап - воно і не людина і е тварина. Таке собі ментально-генетичне виродження.
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27.06.2022 19:12 Відповісти
Вимагаю в провести каральну акцію яка буде коштувати росії в 100 раз дорожче. Знищити та вбити відвідувачів 100 російських ТРЦ за один наш. Інакше вони не зупиняться.

Інакше ви доведете і до вибухів АЕС та атомної зачистки росії.
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27.06.2022 19:14 Відповісти
На парашкинских форумах все в экстазе и требуют продолжения - и еще кто то звездит про "хароших русских"? Ответ будет или опять натавиновата?
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27.06.2022 19:18 Відповісти
Gp An зроби свою маленьку відповідь *****,починай спілкуватись українською!
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27.06.2022 20:09 Відповісти
Кацап (росіянін) це не нація і не національність - це назва стану мозкової хвороби
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27.06.2022 20:01 Відповісти
Все правильно делает запад. А то дашь Украине ракеты, а она их сотнями штук за +1 лишнего градуса тепла в квартирах готова отдать. А кацапы быстренько их освежат, заменят немного электроники, перезаправят и назад вернут уже в виде ракетных ударов.

А если Зеленский обещает использовать оружие по назначению и что он не такой как Кучма, то пускай докажет это. Кучма не арестован за нанесения вреда народу. Януковича после двойных фальсификаций тоже никто не арестовал. Суммарно там обоих на десятку посадить можно.

Но вообще говоря поставки оружия тормозят именно и только США. Даже Германия готова дать больше, но она хочет примера в виде поставки НАТОвских танков из США. Пока США не поставят САУ и сразу нормальное число, то я не будут ливера и лягушатника геронтофильского оскорблять. Они дали, а США - нет. Да и вообще направление немного никуда. У Нацистов были шикарные танки, их было много, но они проиграли более простым моделям средних и легких танков, да и тяжелый СССРовский танк весил немного. Здесь пахнет тем же самым, куча сверхдорогих танков, которые могут быть не очень эффективны. Нужна авиация и авиация в комплекте: пво, авиаразведка, мощный воздушный бой, дешевые корректируемые бомбы для массовых ударов. Надо это принять и отправить на год на учебу десятки тысяч военных. Это залог победы будет. РСЗО и САУ если они будут три месяца мурыжить и дадут их даже много, то они не помогут. Нету успешной возможности уничтожить кацапов. А с авиацией - есть. Я уверен, что все аэродромы дальние вообще не защищены ПВО. Просто дозаправь и лети бомбить самолеты на взлетке. Проще простого.
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27.06.2022 20:09 Відповісти
Чому ви не в Генштабі?
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28.06.2022 00:51 Відповісти
****** ! все життя вам так горіти ! пі да ра си 💯%
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27.06.2022 20:14 Відповісти
а скажи-но, зелене піdореня, ну як набудувався доріг? "мєньшє аружія, но большє дарог". **** зелена, шкода, що ти, ублюдок тупоголовий, сьогодні не перетворився на "майскій шашличьок" у цьому трц... разом зі своїми хламідіями та дєрьмаками... ох шкода...
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27.06.2022 20:27 Відповісти
!!!!!!!
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27.06.2022 21:53 Відповісти
Ціль рашистів 100% був ТЦ, житлові будинки та цивільні. Вони це роблять, щоб показати, що так буде, якщо ми будемо нищити їх тилові бази, склади, нпз і тд. Думаю, вони вірять, що ми злякаємося і перестанемо знищувати їх, як заразу. Х*й вам, рашисти, зітремо всих до останнього!
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27.06.2022 23:36 Відповісти
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