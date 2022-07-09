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Окупанти обстрілюють українських захисників з "Градів". Камера зафіксувала ракету. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники потрапили під обстріл російських окупантів. Війська РФ били "Градами" по авто з українськими військовослужбовцями.
Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
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Senator S 01a656ec
показати весь коментар09.07.2022 11:24 Відповісти Мені подобається 9
Єто Другоє
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Pan Kotskyi
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