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Окупанти обстрілюють українських захисників з "Градів". Камера зафіксувала ракету. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники потрапили під обстріл російських окупантів. Війська РФ били "Градами" по авто з українськими військовослужбовцями.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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09.07.2022 11:24 Відповісти
И дети даже. Но детей легче расколоть.
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09.07.2022 11:37 Відповісти
Доцільно також пошукати щура серед тих, хто знав, коли, куди і з ким на борту поїде це авто. Бо у випадковий обстріл "нє вєрю!"
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09.07.2022 11:48 Відповісти
ОП разом з Безумною полюють на Бутусова...
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09.07.2022 12:14 Відповісти
 
 