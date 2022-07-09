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6 ракет С-300 випустили рашисти по Миколаєву, жертв немає, - Кім. ВIДЕО
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Російські окупанти вкотре вдарили ракетами по Миколаєву.
Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"6 ракет С-300 по місту. Святий Миколай нас береже. Без жертв. Що не скажеш про орків після роботи наших ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+23 Urs
показати весь коментар09.07.2022 13:31
+22 Oleksandr Onys
показати весь коментар09.07.2022 13:24
+9 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар09.07.2022 13:35
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Будь ласка, зачекайте...
В пакетах ПВО другая головка, а боевая часть заряжена шрапнелью, которая зачастую расходится конусом
Однак стріляти ПВОшними ракетами по місту - то якась помилка.
Кому в качестве источника такой информации Я не сильно доверяю. Хотелось бы услышать комментарии специалистов в этой области. А их нет!!!