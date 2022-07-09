6 ракет С-300 випустили рашисти по Миколаєву, жертв немає, - Кім. ВIДЕО

Російські окупанти вкотре вдарили ракетами по Миколаєву.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"6 ракет С-300 по місту. Святий Миколай нас береже. Без жертв. Що не скажеш про орків після роботи наших ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зранку у Миколаєві пролунали вибухи, - Кім